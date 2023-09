Kẻ cướp tài sản ở Đà Nẵng khai đóng giả shipper để vào nhà nạn nhân

Ngày 2/9, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Vỹ Hùng (28 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ xử lý hành vi cướp tài sản. Đây là kẻ dùng dao khống chế chị H.T.H.N., chủ nhà số 8 đường Đỗ Huy Uyển, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, để cướp tiền.

Theo lời khai của Hùng, khoảng 16h ngày 31/8, tên này mặc trang phục của người giao hàng (shipper) để có thể vào nhà chị N.

Sau khi vào nhà, Hùng đến khu vực bếp lấy con dao rồi đi lên tầng 2. Tại đây, thấy chị H. đang ngủ, Hùng lục lọi tìm tài sản để trộm.

Nguyễn Vỹ Hùng

Đang tìm kiếm thì bị chị N. thức giấc phát hiện, Hùng lao đến dùng dao kề vào cổ chủ nhà để khống chế. Trong lúc giằng co, chị N. bị thương, chảy máu và vì quá hoảng sợ nên ngất xỉu. Thấy vậy, tên cướp buông chị ra, tiếp tục lục lọi tìm tài sản.

Lát sau, chủ nhà tỉnh lại hô hoán khiến tên cướp phải tháo chạy xuống tầng 1, lấy xe máy dựng sẵn ngoài đường tẩu thoát.

Sau khi bị công an bắt giữ, Hùng khai nhận y từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, VTC News đưa tin, lúc 16h ngày 31/8, nhận tin báo của người dân về việc căn nhà trên đường Đỗ Huy Uyển xảy ra vụ cướp, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà phối hợp Công an phường An Hải Bắc khẩn trương đến hiện trường.

Vụ cướp xảy ra tại tầng 2 của ngôi nhà, nơi còn vương vãi nhiều vết máu của nạn nhân.

Nguyễn Vỹ Hùng tại hiện trường vụ cướp

Khẩn trương điều tra, công an xác định nghi phạm là Nguyễn Vỹ Hùng. Đến 18h30 cùng ngày, Hùng bị bắt giữ trên đường bỏ trốn. Công an thu giữ 8 triệu đồng cùng chiếc xe máy.

Hung khí gây án là con dao, túi xách, áo khoác đã bị tên này vứt xuống sông và một số nơi khác trong quá trình bỏ trốn.