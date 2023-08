Xử phạt cô gái hoang báo bị cứa cổ cướp của

Trưa 26/8, đại diện UBND phường Vĩnh Tân (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính cô gái tên N.N.Q. (20 tuổi, quê Cà Mau) số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi “Báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền”.

​Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 21h ngày 11/8, Công an phường Vĩnh Tân (TP Tân Uyên) đang tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên đường ĐT742. Khi công an đi đến đoạn qua khu phố 4, phường Vĩnh Tân thì phát hiện người phụ nữ bị thương tích ở vùng cổ đang chảy máu nên đã yêu cầu dừng phương tiện.

Thời điểm này, người phụ nữ nói tên N.N.Q. (20 tuổi, quê Cà Mau) trình báo vừa bị hai người không rõ lai lịch chạy xe máy chặn đường rồi lấy dao cắt cổ, cắt tay để cướp đi một số tài sản gồm đôi bông tai, một chiếc nhẫn vàng và 1 triệu đồng tiền mặt tại đoạn đường vắng thuộc khu phố 1, phường Vĩnh Tân.

N.N.Q (áo vàng) tại cơ quan công an sau khi đã lành vết thương ở cổ

N.N.Q khi đang điều trị tại bệnh viện

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Tân đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Tân Uyên để chỉ đạo điều tra. Sau thời gian điều tra, lực lượng công an xác định thông tin của chị Q. trình báo không đúng sự thật, thương tích trên người này do tự bản thân gây ra.

​Qua làm việc, chị Q. khai nhận do buồn chuyện gia đình, sống chung với mẹ nhưng bị gò bó, áp lực. Chị Q. lên mạng Internet tìm hiểu về những hình ảnh, thông tin vết cắt rồi tự đặt mua dao phẫu thuật, kim tiêm, thuốc gây tê. Để thực hiện hành vi, chị Q. đã thuê phòng tại nhà nghỉ trên địa phường Vĩnh Tân.