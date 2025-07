KBank CASHBACK PLUS: Chiếc remote nâng cấp cuộc sống văn phòng của bạn!

Nhưng thay vì mãi đứng yên, sao không thử kiểm soát cuộc sống tài chính theo cách thông minh hơn? Với KBank CASHBACK PLUS, bạn có trong tay "remote" điều khiển chi tiêu linh hoạt, giúp biến những mong muốn thường ngày thành trải nghiệm xứng đáng.

Level 1: "Auto Cash-back" mọi chi tiêu hàng ngày – cứ quẹt là có tiền!

Gọi cơm trưa, mua trà sữa, hay đặt Grab đi làm,... việc gì cũng dễ dàng hơn khi bạn quẹt KBank CASHBACK PLUS: hoàn tiền ngay 10%, chẳng phải chờ may mắn như các chương trình khuyến mãi thông thường. Chỉ từ những chi tiêu nhỏ mỗi ngày, bạn có thể "bỏ túi" đến 1 triệu đồng mỗi tháng, đủ để tự thưởng cho mình vài bữa ăn chill cùng bạn bè. Chi tiêu thông minh, hoàn tiền thật nhanh, quẹt một cái, ví đã vui!

Đặc biệt hơn nữa, KBank còn chiều bạn hết nấc với chương trình KBank Surprise Tháng 7 (từ 01/07/2025 – 31/07/2025). Giữa cái nắng Sài Gòn 35-40 độ, chỉ cần lượn lờ ghé qua:

SỒI Cafe & Eatery (Lim Tower 3, Q1): Mua 1 món nước bất kỳ, KBank tặng ngay 1 món nước miễn phí.

GS25 Trần Cao Vân (Q3): Mua 1 món nước từ 27.000 VNĐ, KBank tặng luôn 1 ly miễn phí.

WEGO Coffee – Mapletree Business Center (Q7): Quẹt KBank, giảm 50% mọi món nước.

KBank không chỉ giúp bạn tiết kiệm, mà còn "level up" những khoảng nghỉ nhỏ, những giây phút quý giá giúp bạn tái tạo năng lượng cho cả ngày dài.

Level 2: "Mở khóa" mua sắm & trả góp không cần đau ví!

Làm việc chăm chỉ cả tuần, chẳng lẽ không thể tự thưởng cho mình một chiếc laptop mượt mà hơn, hay chiếc túi trendy đã để mắt từ lâu? Đừng để chuyện "ngân sách" bóp nghẹt niềm vui nho nhỏ ấy. Với KBank CASHBACK PLUS, bạn có thể thoải mái chọn điều mình muốn mà vẫn kiểm soát tài chính thông minh:

Trả Góp 0% Lãi Suất: Chỉ cần quẹt thẻ KBank, chuyển sang trả góp 0% lãi suất trong 3 tháng - thao tác cực nhanh ngay trên app K PLUS Vietnam. Không giấy tờ, không ra ngân hàng, không phí ẩn. Dễ như mua sắm online!

Săn sale "đỉnh", hoàn tiền thêm "đã": Từ 16/6, chi tiêu tích lũy từ 7 triệu trong danh mục mua sắm (online hoặc tại cửa hàng) với KBank, bạn được hoàn ngay đến 1 triệu đồng. Mùa "End-of-Season Sale" đến rồi, cứ mua thỏa thích, KBank "thêm tiền" vào niềm vui của bạn.

Level 3: Định hình tương lai con yêu, học phí "nhẹ tênh" nhờ ưu đãi khủng!

Hè đến, nhiều phụ huynh tranh thủ đầu tư cho con học thêm hay chuẩn bị học phí cho năm mới. Học ở chỗ tốt, hiệu quả thì ai chẳng muốn, nhưng chỉ ngại học phí cao. Với KBank CASHBACK PLUS, bố mẹ yên tâm "chốt" khóa học cho con mà không lo áp lực tài chính.

Từ 01/01 đến 31/10/2025, khi thanh toán học phí các khóa tiếng Anh 8 hoặc 12 tháng tại trung tâm ILA/OLA trên toàn quốc bằng thẻ KBank CASHBACK PLUS, học viên mới sẽ được giảm đến 40% học phí, còn học viên cũ cũng được ưu đãi tới 35%.

Hơn nữa, sau khi được giảm giá "khủng" rồi, KBank tiếp tục hỗ trợ trả góp 0% lãi suất trong 3 tháng, không có bất kỳ phí ẩn nào. Chỉ cần thanh toán bằng thẻ KBank rồi vào app K PLUS Vietnam chuyển sang trả góp. Nhờ đó, học phí nhẹ gánh, tài chính gia đình cũng dễ thở hơn!

Level 4: "Thăng cấp" ngay từ khởi đầu & chia sẻ lợi ích với bạn bè!

KBank giúp "mở đường" cho hành trình tài chính thăng hoa từ những bước đầu tiên:

Ưu Đãi "Chào Sân" Cực Hời Cho Người Mới: Vừa mở thẻ KBank CASHBACK PLUS, bạn đã có thể nhận ngay 10% hoàn tiền (tối đa 1 triệu đồng) và thêm 800.000 VNĐ khi chi tiêu đủ 5 triệu trong 30 ngày đầu. Một khởi đầu không thể "thông thái" hơn cho hành trình tiêu dùng của bạn!

Chia Sẻ "Kèo Thơm" Với Hội Bạn Thân: Giới thiệu bạn bè mở thẻ KBank CASHBACK PLUS, bạn nhận ngay 300.000 VNĐ mỗi lượt, và tổng lên đến tối đa 3 triệu đồng. Vừa rủ hội bạn "xài chung" thẻ xịn, vừa cùng nhau tận hưởng loạt đặc quyền đáng giá. Win-win quá còn gì!

Thẻ thế chấp dành cho các freelancer: Việc sở hữu thẻ chưa bao giờ dễ dàng đến vậy! Chỉ với sổ tiết kiệm làm tài sản thế chấp, bạn đã có thể tự do mở thẻ và theo đuổi lối sống linh hoạt, hiện đại, và đúng chất riêng của bạn.

Hãy để KBank CASHBACK PLUS giúp bạn "level up" cuộc sống một cách chủ động và thông minh hơn bao giờ hết! Còn chờ gì nữa mà không tải app K PLUS Vietnam về, đăng ký ngay một em thẻ KBank CASHBACK PLUS để bắt đầu "nâng tầm" cuộc sống của mình ngay hôm nay?

Tìm hiểu thêm thông tin về các ưu đãi đặc quyền tại đây: https://www.kasikornbank.com.vn/vn/personal/card/creditcard/pages/creditcard.aspx