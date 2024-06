Karina (aespa) bộc lộ tính cách thật khi tham gia truyền hình thực tế

Agents of Mystery xoay quanh một đội điều tra chuyên khám nghiệm hiện trường để giải mã những vụ án đặc biệt. Họ phải tận dụng kỹ năng phân tích, suy luận và làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ do chương trình đưa ra trong vòng 6 giờ đồng hồ.

Ngoài Karina, chương trình còn có sự tham gia của những nghệ sĩ đang được yêu mến hiện nay: Lee Hye Ri, Lee Yong Jin, Lee Eun Ji, John Park và Kim Do Hoon.

Agents of Mystery là dự án mới nhất của nhà sản xuất nổi tiếng Jeong Jong Yeon, người đã tạo ra các chương trình thực tế ăn khách như: The Genius, The Great Escape, The Devil’s Plan…

Karina chia sẻ, cô cảm thấy may mắn khi được tham gia dự án mới của nhà sản xuất Jeong Jong Yeon vì cô vốn là fan của thể loại trinh thám. "Tôi rất yêu thích các tiểu thuyết và phim trinh thám đồng thời cũng là fan của đạo diễn Jeong Jong Yeon. Được mời tham gia chương trình với tôi là một vinh dự", nữ thần tượng cho biết.

6 diễn viên chính của chương trình (Ảnh: Netflix)

Cô cũng tiết lộ rằng, khi xem chương trình khán giả sẽ phần nào thấy được tính cách ngoài đời thật của mình. "Hình ảnh của tôi trên sân khấu thường theo chiều hướng lạnh lùng, quyến rũ. Tuy nhiên, ở nhà tôi là con út và trong chương trình tôi cũng là người nhỏ tuổi nhất. Thông qua chương trình này tôi muốn thể hiện tính cách ngoài đời thực của mình cũng như sự tương tác với những người chơi khác".

Nhà sản xuất Jeong Jong Yeon cho biết, Agents of Mystery sẽ tập trung nhiều vào yếu tố huyền bí hơn các chương trình trước đây của anh. "Từ kinh nghiệm làm các chương trình thực tế về phiêu lưu, mạo hiểm tôi nhận ra rằng, người xem có hứng thú hơn với chủ đề siêu nhiên và kinh dị. Vì vậy trong chương trình này tôi đã tập trung vào các yếu tố đó".

Một cảnh trong chương trình (Ảnh: Netflix)

Trong quá trình sản xuất, Jeong Jong Yeon luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất với hy vọng một lần nữa chinh phục được khán giả toàn cầu. Devil’s Plan chương trình trước đó của anh đã leo lên top 3 trong bảng xếp hạng Netflix toàn cầu chỉ sau 6 ngày ra mắt.

"Tôi thực hiện thể loại này vì tin rằng nó có thể mang lại nhiều cảm xúc như: vui sướng, hồi hộp và sợ hãi cho người xem. Tôi hy vọng thể loại trinh thám, siêu nhiên sẽ tạo dấu ấn cho các chương trình tạp kĩ Hàn Quốc với khán giả toàn cầu", Jeong Jong Yeon kỳ vọng.