Kanye West biểu diễn lần đầu tiên sau bê bối đời tư: Quên lời bài hát

Kanye và Travis tại buổi biểu diễn đầu tuần này. (Ảnh: SplashNews)

Kanye đã tham gia buổi hòa nhạc "Utopia" của Travis Scott tại Circus Maximus của Rome vào đầu tuần này (thứ Hai, giờ địa phương). Trong khi giới thiệu Kanye với khán giả, Scott đã mô tả rapper này là "người duy nhất trên hành tinh đã từng sát cánh cùng tôi vượt qua mọi thứ và mọi chuyện" tồi tệ trong đời sống.

Đám đông có mặt tại đêm diễn đã bùng nổ khi West biểu diễn bài hát “Praise God” - một bài hát trong album năm 2021 "Donda" của anh. Tuy nhiên, rapper 46 tuổi có vẻ hơi mất tập trung khi quên rất nhiều phần lời của bài hát trong lúc trình diễn.

Theo một video được lan truyền về buổi biểu diễn, Kanye dường như không quá bối rối vì việc quên lời, anh sau đó tiếp tục biểu diễn ca khúc Can't Tell Me nothing trong album "Graduation" phát hành năm 2007 của mình.

Bên cạnh mối quan hệ đồng nghiệp, Kanye và Travis còn có chút liên hệ họ hàng. Vợ cũ của Kanye và bạn gái cũ của Travis là 2 chị em gái (Kim Kardashian và Kylie Jenner).