Kaity Nguyễn sinh năm 1999, vào nghề từ năm 2017. Năm đó, cô là hiện tượng hot của màn ảnh Việt khi một cô bé tân binh chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất, thậm chí còn chẳng người có sức ảnh hưởng trên MXH mà bất ngờ có vai chính trong một dự án lớn, đã vậy dự án đó còn thành công vang dội với doanh thu trăm tỷ. Từ đó trở đi, cô nàng "chưa 18" từng bước khẳng định mình trên màn ảnh với nhiều vai diễn đa dạng về màu sắc, nơi khán giả như được thấy hành trình trưởng thành của Kaity.

Năm nay, Kaity đã 26 tuổi, không chỉ dừng lại ở tư cách một diễn viên, cô còn lần đầu thử sức với vai trò giám đốc sáng tạo của một dự án phim Tết là Yêu Nhầm Bạn Thân. Vừa đóng chính vừa tham gia sản xuất, khán giả được thấy một Kaity trưởng thành hơn rất nhiều. Hiện tại dù Yêu Nhầm Bạn Thân không thắng lớn ngoài phòng vé nhưng màn thể hiện của Kaity vẫn được người xem đánh giá cao. Có lẽ vì vậy nên khi được hỏi về dự án phim của mình, về cả vai trò diễn viên lẫn sản xuất, Kaity không giấu được niềm hạnh phúc, tự hào trong ánh mắt. Cô cũng thoải mái chia sẻ về hành trình 8 năm đã qua và những câu chuyện làm nghề thú vị của mình.

Phỏng vấn Kaity Nguyễn

Nếu không làm diễn viên, tôi sẽ đánh mất con người mình

Yêu Nhầm Bạn Thân đã công chiếu một vài ngày, thấy phản ứng của mọi người, cảm xúc của Kaity thế nào? Bạn có hài lòng về vai diễn của mình không?

Để nhận xét về mình ở góc độ diễn viên thì lúc nào có những điểm mà mình thấy mình có thể làm tốt hơn. Nếu giờ được làm lại chắc chắn tôi cũng làm lại. Nhưng theo những gì các chú nói thì tôi nghĩ tôi cũng đã làm khá ổn rồi, nhân vật Bình An một phần nào đó đã được thể hiện rất trọn vẹn. Hi vọng Bình An sẽ gần giống những cô gái ngoài kia, hay bị overthinking về tình yêu và sẽ giúp các bạn có một bài học nho nhỏ, đó chính là đôi khi mình phải để bản thân mình được yêu thì tình yêu mới đến với mình một cách trọn vẹn.

Lần đầu tiên tham gia thị trường phim Tết, Kaity có đặt nặng áp lực doanh thu không và kỳ vọng con số bao nhiêu?

Tất nhiên mình mong muốn là phim mình có doanh thu cao. Bất cứ ai làm phim mà ở góc độ NSX, nhà đầu tư thì cũng mong muốn điều đó hết. Còn về thị trường phim Tết năm nay, càng có nhiều bộ phim thì khán giả sẽ có những lựa chọn hay hơn. Mỗi người sẽ thích một kiểu hoặc ủng hộ cả 3 phim cũng được, điều đó càng tốt cho nền điện ảnh Việt Nam. Nếu tôi không lầm thì gần như đây là năm có nhiều phim Việt chiếu Tết nhất. Rõ ràng là điện ảnh Việt Nam mình đang phát triển thì mình nên tự hào vì mình cũng là một phần của nó. Chỉ mong rằng cả 3 bộ phim đều sẽ thành công. Mỗi bộ phim sẽ có những thành công riêng và mong rằng mọi người sẽ yêu thương diễn viên cũng như những bộ phim điện ảnh Việt Nam.

Dù Yêu Nhầm Bạn Thân có sự góp sức của Trấn Thành nhưng khi ra rạp thì Yêu Nhầm Bạn Thân vẫn là đối thủ với Bộ Tứ Báo Thủ. Việc thất thế trước đối thủ này có khiến bạn cảm thấy buồn?

Như tôi nói thì mỗi bộ phim sẽ có những thành công riêng, mình không mặc định là mình phải giống ai, mỗi người sẽ có một hướng đi riêng. Về thể loại phim cũng khác nhau. Khán giả xem Bộ Tứ Báo Thủ xong có thể xem Yêu Nhầm Bạn Thân và ngược lại, đó là điều càng tốt. Thực tế là ở một thị trường phải có sự cạnh tranh, bất cứ ngành nghề nào cũng như vậy nên không có gì phải quá lo ngại, nhất là khi mình cũng sinh ra trong một gia đình kinh doanh, điều này mình đã được dạy từ nhỏ. Cạnh tranh là tốt, không có sự cạnh tranh thì không có phát triển.

Nhưng hỏi thật nhé, Kaity có từng tin vào việc mình thắng được Bộ Tứ Báo Thủ không?

Tôi chỉ mong rằng mọi người sẽ ủng hộ điện ảnh Việt. Tình yêu thương của khán giả sẽ là động lực lớn nhất để các nhà làm phim có thể đưa ra những sản phẩm tốt. Rất may mắn khi có anh Trấn Thành đồng hành chung với Yêu Nhầm Bạn Thân, anh đã hỗ trợ rất nhiều về mặt sáng tạo cũng như tìm diễn viên cho tôi. Tôi nghĩ mỗi bộ phim sẽ có thành công riêng, chỉ mong mọi người ủng hộ thôi, tôi không quá lo lắng hay phải vạch ra những mục tiêu khiến chính bản thân mình phải cảm thấy khó chịu, lo lắng

Được biết ngoài nữ chính thì Kaity còn là giám đốc sáng tạo của dự án lần này, thử sức với một vai trò mới là cảm giác thế nào?

Tôi thấy mình nên làm sản xuất tiếp vì những người xung quanh đều thấy tôi có một điều gì đó rất phù hợp để làm sản xuất. Không chỉ là những người chú mà ngay cả những người bạn diễn cũng nói “anh nghĩ em nên tiếp tục học cũng như phát triển góc độ sản xuất của mình”. Tôi thấy đây là một trải nghiệm tuyệt vời để ở độ tuổi 26 được nói rằng mình có thể làm diễn viên, sản xuất phim. Đó là điều mà không phải người trẻ nào cũng có thể nói được. Tôi rất may mắn khi có lựa chọn để làm cả 2 điều mình mong muốn và yêu thích.

Đặt 2 công việc là diễn viên và giám đốc sáng tạo lên bàn cân thì Kaity sẽ thích và có thiên hướng làm cái nào hơn?

Cũng tùy dự án. Có những vai diễn khiến tôi nghĩ rằng nếu vừa làm sản xuất vừa đóng phim là điều không thể, không nên xảy ra vì như vậy sẽ bị phân tâm rất nhiều. Vì công việc ngồi phân tích, tính toán nó không phù hợp cho một người đứng ở góc độ làm diễn viên, cần nội tâm sâu sắc để lột tả nhân vật. Nhưng đôi khi có những dự án như Yêu Nhầm Bạn Thân, tôi thấy mình cân bằng rất tốt để vừa có thể làm diễn viên vừa làm giám đốc sáng tạo. Thật ra công việc của Bình An cũng là một người sáng tạo, nó tình cờ và rất phù hợp. Nhưng ở góc độ của một người đang đi làm, tôi sẽ biết tự chọn những dự án nào bản thân làm được cả 2 hoặc chỉ có thể làm một.

Vậy Kaity có kỉ niệm vui nào với ekip làm phim hay với các bạn diễn không?

Đoàn phim này quá vui, mình gặp được những người bạn mà chắc chắn mình sẽ trân trọng suốt đời. Hành trình Yêu Nhầm Bạn Thân, tôi hay nói vui là yêu nhầm bản thân vì nó giúp tôi học được cách yêu bản thân hơn. Lúc trước có một khoảng thời gian, tôi không biết mình còn tìm được những vai diễn thú vị không. Nhưng tới Yêu Nhầm Bạn Thân, tôi cảm thấy nếu không làm, mình sẽ rất tiếc.

Một dự án remake thường bị khán giả so sánh rất nhiều. Kaity xem bản gốc chưa và bạn có học hỏi gì từ nét diễn của Baifern không?

Tôi nhớ là mình cũng coi bản Thái rất lâu rồi, hồi đó tôi cũng nói một câu luôn là ước gì phim này có bản Việt để mình đóng. Tình cờ thôi tôi cũng không biết được rằng bên sản xuất sẽ mua về làm lại. Thực sự tôi rất thích chị Baifern nên được đóng một bộ phim giống như chị, điều đó rất vinh dự. Tiếc là tôi không cao bằng, không đẹp bằng, tuổi nghề còn non hơn chị rất nhiều. Nhưng để được các chú lựa chọn cho một vai diễn như chị, bản thân tôi rất vinh dự. Mong mọi người sẽ thích bộ phim cũng như nhân vật Bình An. Bộ phim lần này sẽ có điều gì đó rất Việt Nam và nó sẽ là một phiên bản Việt Nam hoàn toàn mới.

Nhưng bạn có phải cố gắng làm khác đi hoặc lồng ghép thêm điều gì để nhân vật của mình “thật Kaity”, khác với ver Thái không?

Tôi may mắn là được làm việc với chú Dũng, người mà tôi đã đồng hành trong bộ phim Tiệc Trăng Máu. Còn với chú Diệp Thế Vinh thì tôi cũng đồng hành rất lâu, quá nhiều và quá thân để chú quá hiểu mình. Chú hiểu tôi làm được gì và không thích gì. Nên hai chú biết cách biến hóa làm sao để nhân vật Bình An thật sự phù hợp, có sự khác biệt với phiên bản Thái. Tôi nghĩ các chú đã làm quá hay. Các chú cũng có nói là có sửa một phần ít nhiều để vai diễn giống Kaity hơn. Mọi người thấy tôi lớn lên, có những tính cách khác với lúc còn nhỏ, mọi người sẽ bỏ những điều đó vô. Như cái tên Nguyễn Ngọc Bình An cũng gần giống tên tôi, ngày sinh nhật trên phim cũng là của tôi luôn. Mọi người hay nói vui là Bình An được lấy cảm hứng từ Kaity nhưng thực ra tôi thấy mình quá may mắn khi được làm một bộ phim khi các chú viết nhân vật lại theo mình. Nhiều khi có những tính cách mà tôi cũng không biết rằng mình có càng không nghĩ là mọi người nhìn vào mình sẽ thấy như vậy.

Phim chưa chiếu nhưng đã dính khá nhiều ồn ào về mối quan hệ của các diễn viên. Tin đồn với Thanh Sơn, nụ hôn với Trần Ngọc Vàng, kể cả tin đồn bạn sắp làm dâu hào môn nữa, một lần nói cho hết những vấn đề này được chứ?

Tôi rất là ít xuất hiện và thường chỉ xuất hiện khi có dự án mới thôi, có thể tình cờ đây là thời điểm Yêu Nhầm Bạn Thân ra mắt, mọi người đặt ra những câu hỏi, những nghi vấn như vậy. Và tình cờ hơn khi phim là một câu chuyện tình yêu, chắc chắn mọi người cũng thắc mắc rằng nữ chính yêu ai không. Nhưng chỉ như vậy thôi, không có gì quá lo lắng hay phải nặng lòng hết. Như ngày công chiếu rất trọn vẹn, các anh chị em nghệ sĩ tới chơi đông vui, nhất là khúc tung hoa, tôi không biết rằng mọi người sẽ sung tới mức như vậy, rõ ràng là nhu cầu cưới chồng cưới vợ của mọi người đang rất cao. Và tôi cũng mong rằng là sau bộ phim Yêu Nhầm Bạn Thân, khán giả đi coi về sẽ là hai người chứ không phải một mình nữa. Còn những những điều chính xác và chính thức thì khi có, tôi sẽ thông báo. Những tin đồn và những việc mà mình không biết đúng hay không hay mọi người nhận định như nào thì thôi mình im lặng là tốt nhất.

Vậy còn nụ hôn trên sân khấu premiere thì sao? Kaity có biết trước không?

Tôi rất hoảng hốt, rất bất ngờ, mà thực ra biểu cảm của tôi cũng hay nhiều như vậy đó. Tại “đám cưới” của mình, sau khi đọc lời thề nguyện thì sẽ hôn nhau, mình cũng đoán ra có gì đó rồi nhưng cũng không nghĩ nó sẽ như vậy.

Nhiều người nói những tin đồn này là chiêu trò để PR cho Yêu Nhầm Bạn Thân khi phim mình đang hơi lép vế về mặt danh tiếng so với đối thủ - 1 bộ phim cũng đang có tin đồn hẹn hò - Kaity nghĩ sao?

Tôi nghĩ là nếu mọi người biết tôi, hiểu tính chất làm công việc của tôi và cách tôi làm việc, thì cũng đoán được rằng chắc chắn việc đó nó không đúng lắm. Mình đi làm và rất nghiêm túc với công việc này, tôn trọng công việc diễn viên của mình và muốn sự chú ý lớn nhất vẫn là cho bộ phim. Nên việc nào tốt, tôi sẽ luôn làm và việc nào mình cảm thấy không phù hợp với bộ phim của mình, kể cả với tính chất công việc của mình thì mình sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Có sự ủng hộ của ba mẹ, tôi luôn quyết tâm thực hiện những điều đôi khi hơi phi thường

Dù nổi tiếng nhờ rom-com nhưng lâu rồi Kaity mới trở lại với thể loại này. Hẳn là bạn có cảm giác giống như “cá được thả về với nước”?

Chính xác. Không thể vui hơn được, tôi cảm thấy mình sống đúng với con người mình. Thực ra tôi vẫn thích đóng những dạng vai nhí nhảnh và hơi dễ thương như vậy. Mình là con gái mà, mình cũng thích phim lãng mạn nữa nên bình thường tôi hay mong muốn rằng bản thân lúc nào cũng sẽ dễ thương như vậy hết. Nhưng cũng tùy lúc nữa, lâu lâu tôi lại thích cái khác. Giống như ngày hôm qua tôi mới nói là mình thích đóng phim ma trong khi 8 năm sự nghiệp tôi chưa từng đóng thể loại này vì tôi sợ ma lắm, sợ mình ngất trước khi quay xong phim. Việc thả cá về với nước, miễn sao thả sao cho diễn viên có thể diễn được và được đóng các dự án hay là hợp nhất.

Sau Em Chưa 18 thì phim của Kaity đúng là không mấy khi thất bại nhưng để nói là bùng nổ về doanh thu thì không nhiều, theo bạn vấn đề là ở đâu?

Tôi nghĩ thành công nó sẽ đến từ từ. Nếu cứ mặc định thành công của mình là phim nghìn tỷ, bản thân tôi là góc độ diễn viên đi, nếu tôi không làm được việc đó, tôi sẽ thấy rất thất vọng, những lần sau tham gia các dự án, luôn có sự lo lắng, điều đó làm mình càng mệt hơn. Miễn sao các dự án được khán giả yêu thương. Góc độ nào còn tùy thuộc theo từng dự án và tôi rất vui khi mỗi nhân vật tôi đóng, khán giả đều cảm nhận được và tin tưởng. Đó mới là điều quan trọng của một diễn viên.

5 năm nữa, mọi người hỏi tôi quan tâm chuyện doanh thu thế nào, có thể tôi sẽ có câu trả lời vì càng về sau, tôi càng hiểu vấn đề đó hơn và lấn sâu hơn vào công việc đầu tư, sản xuất. Ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn là diễn viên, việc đóng phim và nhân vật của tôi khiến khán giả cảm nhận được, điều đó quan trọng hơn rất nhiều.

Nhưng nhiều người nhận xét rằng đôi khi là do Kaity không giỏi trong việc chọn kịch bản. Thường với 1 kịch bản phim thì Kaity là người tự ra quyết định nhận hay có cố vấn của ai?

Tôi là người quyết định vì tôi là người đóng mà. Diễn viên phải nhận định được là kịch bản nào phù hợp với mình. Thật sự điều này tôi đã biết từ rất lâu rồi, từ những ngày đầu tiên đã có những cô chú, anh chị xung quanh nói rằng điều quan trọng nhất của diễn viên là phải biết chọn kịch bản. May mắn là từ trước tới giờ, tôi nghĩ mình đều chọn kịch bản phù hợp với bản thân còn phù hợp với thị trường hay không thì nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nhưng đó cũng là điều giúp mình sau này, khi làm sản xuất, mình hiểu biết và biết cách chọn kịch bản phù hợp với thị trường cũng như bản thân hơn. Biết đâu sau này phim của mình có doanh thu cao và có thể mang ra nước ngoài, nói lên niềm tự hào của điện ảnh Việt.

Kaity vào nghề cũng khá lâu rồi nhưng ngoài phim ảnh ra thì gần như bạn không có hoạt động gì khác, không chơi gameshow không MXH nhiều, bạn có thấy là mình bị hơi nhạt so với showbiz không?

Tôi là một diễn viên, đôi khi người diễn viên cũng phải giữ cho mình để mà khi xuất hiện trên màn ảnh, khán giả có thể tin vào nhân vật của mình hơn. Và thật ra thì không phải tôi không muốn tham gia đâu nhưng mà tôi cũng lo rằng khi mình tham gia, mình có phù hợp hay không nữa. Vì tôi cũng không phải là một người quá hoạt bát hay là tự tin với cách làm của mình. Nên tôi cũng chưa cảm thấy sẵn sàng để tham gia các chương trình. Nhưng mà ai biết được đâu giờ mình lớn rồi thì có thể mình sẽ làm, để coi có ai thật sự mời không.

Cái gì cũng phải có duyên hết. Nếu mình phù hợp thì các cô chú biên tập, sản xuất của các chương trình cũng sẽ thấy được và mời tôi tới. Nhưng ở góc độ một diễn viên, tôi luôn giữ thời gian để sống cuộc sống cá nhân của mình, có nhiều trải nghiệm, thử thách để sau này góp vào cho nhân vật của mình hơn. Điều này cần thời gian. Mỗi lần đi quay phim mất 6 tháng liên tục là 6 tháng tôi không thể chậm lại, sống với chính con người của mình. Nên tôi sẽ dành 6 tháng còn lại để có những trải nghiệm bình thường hơn, đi chơi, đi học, để sống cuộc sống của một cô gái 26 tuổi.

Có phải việc không có gánh nặng kinh tế quá lớn khiến Kaity chỉ muốn dành thời gian cho một thứ và không quá quan trọng việc phải nổi tiếng?

Tôi nghĩ rằng nếu đã làm một người nghệ sĩ thì việc nổi tiếng rất quan trọng nhưng tôi cũng nghĩ nếu mình làm tốt, chắc chắn khán giả sẽ yêu thương mình. Từ trước đến giờ, ví dụ Em Chưa 18, tôi rất may mắn khi có thể làm tròn vai để khán giả yêu thương và nhớ đến nhân vật cũng như phần nào đó nhớ tới tôi. Hi vọng tôi có thể tìm được kịch bản nào đó để có thể xuất hiện với khán giả, một lần nữa được khán giả yêu thương và ủng hộ. Việc nổi tiếng là điều đi kèm với công việc này, cả hai phải được cân bằng với nhau.

Người ta nói Kaity chẳng cần cố gắng quá nhiều khi bạn không thiếu thứ gì, nhan sắc, tài năng và cả việc sinh ra ở vạch đích. Kaity có thấy hơi bất công và phiến diện khi bị người ngoài đánh giá như vậy không?

Có một cái thiếu, chiều cao. Tôi hơi lùn nhưng mọi người đừng tin Google, trên đó đồn tôi 1m50 là sai, tôi 1m55, Google ác với tôi quá.

Tại sao mình phải cảm thấy bất công khi điều người ta nghĩ về mình là điều tốt. Nếu so về mặt vật chất cũng chưa có gì là quá nhiều nhưng ba mẹ đã mang cho mình một cuộc sống rất đầy đủ, để con có thể phát triển và cuộc sống thoải mái. Nhưng mình cũng không giàu hơn ai và cũng không khó khăn hơn người khác. Mỗi gia đình lại có một hoàn cảnh khác nhau. Có thể mọi người nhìn vào sẽ thấy tôi có cuộc sống hoàn hảo nhưng thực ra gia đình tôi cũng trải qua rất nhiều biến cố, một phần là mình không tiện chia sẻ vì mình muốn sự riêng tư cho mình. Nhưng một phần nào đó tôi nghĩ để có được ngày hôm nay, có được cuộc sống phần nào thoải mái thì mình phải cố gắng. Thêm vào đó, vì có sự ủng hộ của ba mẹ nên tôi luôn quyết tâm thực hiện những điều đôi khi nghe hơi phi thường nhưng tôi đã làm được.

Sau khi xem phim thì gia đình của Kaity phản ứng ra sao? Có nói gì với Kaity về vai diễn không?

Tôi chỉ thấy ba cười mỉm nhưng không phải do con gái mình diễn ổn. Ba tôi ít khi có những ý kiến sâu sắc quá về diễn xuất của con gái, ba chỉ nói chung chung thôi. Nhưng về mặt kinh doanh thì có thể nói cả ngày, không thể dừng được. Về diễn xuất, ba cũng có phải diễn viên đâu, ba chỉ nói dưới góc độ một khán giả, nhìn vào tôi sẽ đoán được là ba có thích bộ phim đó không, tới phim này, tôi tin chắc là ba đã rất thích vì ba cũng là một người rất lãng mạn.

Về chuyện yêu đương của Kaity cũng được nhiều khán giả quan tâm lắm. Nghe Kaity úp mở có phải đã có “người bên cạnh”?

Tôi chưa chính thức nên sẽ không đề cập hay nói quá nhiều. Nếu mọi người chưa tin tôi có tình yêu thì cũng hơi kỳ, tôi 26 rồi mà, không thể nào ế đến mức như vậy được.

Kế hoạch của Kaity trong năm 2025 là gì?

Đầu tiên là phải hoàn thành việc đi cinetour, quảng bá bộ phim Yêu Nhầm Bạn Thân. Cũng mong năm nay tôi có một vai diễn thú vị hơn, ví dụ như ở phim ma.

Dạo này đang có trend khoe thưởng Tết, cô chủ của KAT thưởng cho bản thân và các nhân viên của mình thế nào, bạn bật mí được chứ?

Tôi không thưởng cho bản thân mình vì tôi thưởng cho mình mỗi ngày rồi. Còn về nhân viên thì chuyện kinh doanh chắc không thể nói ở đây được. Dĩ nhiên nếu phim thắng thì mọi người sẽ được thưởng thêm.

Cảm ơn Kaity về buổi trò chuyện, chúc bạn sẽ có một năm 2025 thành công về mọi mặt!