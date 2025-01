Yêu Nhầm Bạn Thân: Khi Kaity Nguyễn "làm mới" Baifern Pimchanok

Bạn thân khác giới là câu chuyện không bao giờ cũ, có người thì cho rằng có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ, kẻ lại nói chắc chắn có một trong hai yêu thầm đối phương. Vì thế mà Friend Zone (2019) của Thái Lan từng gây bão trên toàn Châu Á khi khai thác mối quan hệ khó nói này theo góc nhìn đáng yêu và hài hước. Phiên bản remake Yêu Thầm Bạn Thân vẫn giữ được nội dung gốc và thay đổi nhiều chi tiết nhỏ để phù hợp bối cảnh Việt Nam.

Nội dung Yêu Thầm Bạn Thân xoay quanh đôi bạn thân Bình An (Kaity Nguyễn) và Toàn (Trần Ngọc Vàng) từ thời học sinh. Toàn thầm yêu An nhưng không dám tỏ tình nên chỉ có thể đứng nhìn cô hạnh phúc bên người yêu. Rắc rối ập đến khi An nghi ngờ anh bạn trai Vũ (Trần Thanh Sơn) ngoại tình. Toàn một lần nữa cùng cô đi “bắt ghen” nhưng lại nảy sinh hàng loạt sự cố.

Bám sát bản gốc nhưng cũng có sự thay đổi

Từng thành công vang dội với các tác phẩm remake như Tháng Năm Rực Rỡ (2018) và Tiệc Trăng Máu (2021) nên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng áp dụng công thức tương tự với Yêu Thầm Bạn Thân. Bộ phim bám khá sát bản gốc với nhiều tình tiết “sao y bản chính”. Mối quan hệ của hai nhân vật chính cũng bắt đầu khi một lần Toàn chở An đi “bắt ghen” ba ruột. Vũ cũng là một nhạc sĩ nổi tiếng đang thực hiện MV quy tụ nhiều nữ ca sĩ xinh đẹp.

Quá trình tìm hiểu xem bạn trai có ngoại tình hay không của An cũng có nhiều tình huống quen thuộc. Cảnh phim cô nàng đứng trên xe đẩy hành lý ra tiễn bạn thân hay treo mình lên cây trong lúc đi xe buýt hai tầng đều xuất hiện. Những nút thắt bất ngờ của phim hay cái kết cũng không có gì khác biệt.

Những ai chưa từng xem qua Friend Zone vẫn sẽ thấy thú vị bởi nội dung “cua bạn thân” hợp thời đại. Câu chuyện yêu đương, bạn thân khác giới, những màn suy luận “lố” của con gái khi yêu hay sự bảo bọc của anh bạn soái ca vẫn giữ được sự hài hước, lầy lội và vô cùng thực tế. Song, khán giả nào đã thưởng thức bản gốc sẽ khó mà cảm thấy bất ngờ bởi đã biết trước mọi thứ xảy ra.

Bù lại, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Diệp Thế Vinh có tinh chỉnh một vài chi tiết nhỏ để phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Đầu phim, thay vì đi ô tô ở bản gốc, Toàn và An theo dõi ba bằng chiếc xe máy 50 phân khối vì cả hai chỉ là học sinh. Hành trình đi máy bay đến Chiang Mai cũng được thay đổi thành chạy cao tốc ra Vũng Tàu. Nhờ đó mà hai nhân vật chính có cuộc nói chuyện ngoài bờ biển chứ không phải trên chuyến bay về nhà.

Từ đây mà phim có thêm chi tiết An nhảy xuống nước để Toàn cứu nhưng không biết bơi. Môn thể thao yêu thích của cả hai nhờ đó cũng được chuyển thành bơi thay vì xe đạp ở bản gốc. Nghề nghiệp của Toàn được chỉnh sửa “nhẹ” là hướng dẫn viên du lịch so với tiếp viên hàng không của Palm (Nine Naphat). Câu nói: “Chỉ làm bạn là đủ”, nay sửa thành: “An toàn là bạn”, dựa trên cách chơi chữ tên của hai nhân vật chính. Những thay đổi nhỏ này giúp phim thân thuộc với khán giả Việt Nam hơn là bản gốc đến từ Thái Lan.

Hình ảnh và âm nhạc là điểm cộng

Nhờ đó thay đổi nghề nghiệp của Toàn cùng MV do Vũ thực hiện mà Yêu Nhầm Bạn Thân thể hiện được cảnh đẹp miên man của Việt Nam, cũng như giới thiệu nhiều nét văn hóa, phong tục tập quán thú vị trải qua nhiều tỉnh thành. Bối cảnh phim trải dài từ Nam ra Bắc, ở những địa điểm du lịch nổi tiếng như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Lào Cai, Đà Lạt, Hội An… Mỗi nơi có một địa hình, khí hậu, cảnh đẹp riêng.

Các góc quay của phim được chăm chút kỹ lưỡng, từ những đoạn cận cho đến toàn cảnh đều đẹp mắt và thể hiện được dụng ý của đạo diễn. Cách dựng phim nhiều sáng tạo, mang đến sự thú vị và cho thấy quá trình nảy sinh tình cảm hợp lý giữa Toàn và An. Phần âm nhạc gồm nhiều ca khúc mới được sáng tác riêng, do các nữ ca sĩ trẻ trình bày góp phần tạo nên cảm xúc trong trẻo và đáng yêu cho phim.

Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn kết hợp ăn ý

Trên thực tế, kịch bản Friend Zone không quá bùng nổ hay xuất sắc mà diễn xuất lôi cuốn cùng vẻ đẹp của Nine Naphat và Baifern Pimchanok “gánh” toàn bộ tác phẩm. Ở bản Việt, Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn có màn kết hợp tương đối ăn ý. Lý do là bởi mối quan hệ giữa hai nhân vật cũng được biên kịch chỉnh sửa một chút.

Trong Friend Zone, Palm thường xuyên bị các cô bạn gái chia tay vì thói đào hoa. Nhưng Toàn thì lý do là bởi họ ghen với mối quan hệ giữa anh và An. Chi tiết này khiến tình yêu và sự chờ đợi suốt 10 năm Toàn dành cho cô bạn thêm cảm xúc hơn. Việc anh chàng nghe An gọi là bỏ luôn bạn gái chạy đến cũng hợp lý hơn. Từ đó mà Toàn được thay đổi từ soái ca đẹp trai ngời ngời thành ấm áp và tinh tế hơn.

Hình tượng này khá hợp với Trần Ngọc Vàng, giúp anh chàng phát huy được cách diễn quen thuộc từ biểu cảm đến ánh mắt. Trong khi đó, Kaity Nguyễn cũng không gặp khó khăn gì khi thể hiện mẫu nhân vật nhí nhảnh, đáng yêu và ngây thơ trong tình yêu. Nhân vật của cô có phần yếu mềm và cảm xúc hơn so với Gink của Baifern Pimchanok. Cả hai có màn kết hợp khá ăn ý và mượt mà, chemistry mạnh đủ để khán giả tin rằng họ thật sự thân thiết suốt 10 năm và yêu nhau say đắm.

Trên thực tế, Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn rất dễ bị người xem đem lên bàn cân với Nine Naphat và Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, cách xây dựng nhân vật, lối diễn của cả hai bộ phim có sự khác biệt nhất định nên khó mà so sánh được với nhau. Tuy nhiên, dàn nhân vật phụ ở bản Việt thì có sự thua thiệt do đất diễn ít hơn đáng kể nên khó mà tạo nên được tiếng cười. Nhân vật Vũ do Thanh Sơn thể hiện cũng đơn điệu và một chiều hơn so với Ted (Jason Young).

Chấm điểm: 3,5/5

Yêu Thầm Bạn Thân là một phần remake khá an toàn, đúng “công thức” của Nguyễn Quang Dũng. Những thay đổi nhỏ về mặt nhân vật giúp Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn tạo ra được sự mới mẻ so với phiên bản Thái. Tuy nhiên, sự sáng tạo và thêm thắt về mặt kịch bản cần được đầu tư hơn khi Friend Zone đã quá nổi tiếng và được nhiều khán giả biết đến.