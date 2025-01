Dù chỉ mới lên sóng vài ngày nhưng series Tiệm ăn của quỷ do Hàm Trần làm đạo diễn đã phá đảo Netflix. Đến sáng 28/1 (29 Tết), Tiệm ăn của quỷ đứng Top 1 trong danh sách TV Show ở thị trường Việt Nam.

Khắp các diễn đàn phim ảnh, nhiều bài viết khen ngợi Tiệm ăn của quỷ được chia sẻ rầm rộ. Đa phần người xem đều tỏ ra bất ngờ khi Tiệm ăn của quỷ âm thầm ra mắt song vẫn thu về thành tích tốt.

"Tiệm ăn của quỷ" hiện đang đứng Top 1 ở mảng TV Show tại Việt Nam

Bên cạnh đó, khán giả cũng khen ngợi đạo diễn Hàm Trần lồng ghép khéo léo thông điệp về tham sân si trong từng tập phim. Ngoài ra, diễn xuất của nam chính Lê Quốc Nam cũng khiến người xem phải giật mình thon thót. Đây là lần đầu tiên một series kinh dị Việt Nam được phát hành trên Netflix và nắm giữ Top 1 ngay khi mới ra mắt.

Sức nóng từ bộ phim lan đến cả Trấn Thành - đạo diễn nghìn tỷ hiếm hoi của điện ảnh Việt. Trên Fanpage có hơn 18 triệu người theo dõi, Trấn Thành công khai khen ngợi bộ phim. Trấn Thành viết: "Mấy bà rảnh lên Netflix xem Tiệm ăn của quỷ đi nhé. Đây là 1 series do người Việt làm ra. Và đạo diễn của nó là 1 trong những người anh Trấn Thành rất nể trong nghề, anh Hàm Trần. Hãy xem tác phẩm kinh dị này của anh Hàm nhé, nó thật sự hay và ấn tượng đó quý vị. Và nhất là khi xem ban đêm nữa, phê nha. Coi thử nha, coi tôi giới thiệu có đúng không. Congratulation anh Hàm. I enjoy the series so much! It's amazing! So proud of you".

Trấn Thành

Tiệm ăn của quỷ gồm 6 tập, xoay quanh một tiệm ăn bí ẩn, không chỉ tạo ra những món ăn cầu kỳ phục vụ thực khách mà còn thỏa mãn được điều ước sâu kín nhất của họ. Nhưng không ai cho không ai cái gì cả, thực khách phải đánh đổi bằng một cái giá tương xứng, đôi khi là cả linh hồn.

Mỗi tập phim sẽ là một câu chuyện về một thực khách, xoay quanh 5 tội lỗi lớn nhất của nhà Phật là: Tham, Sân, Si, Mạn và Nghi. Phim có dàn cast nổi tiếng là: Kiều Trinh, Võ Tấn Phát, Sỹ Toàn, Lê Huỳnh, Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô, Lan Thy.

Nói về đạo diễn Hàm Trần, diễn viên Lê Quốc Nam cho biết: "Khi làm việc cùng Hàm Trần, tôi học hỏi thêm rất nhiều thứ. Vì thế, khi nhận được lời mời tham gia phim, tôi đồng ý ngay. Tôi nhận thấy Hàm Trần luôn biết cách làm mới bản thân và tác phẩm của mình. Điều tôi học hỏi nhiều nhất là sự sáng tạo trong từng khung hình, sự chỉn chu từ màu sắc, ánh sáng đến lời thoại, hành động trong phim của Hàm Trần".

Khi Tiệm ăn của quỷ gây sốt trên mạng xã hội, Lê Quốc Nam bày tỏ ông vui mừng, hạnh phúc vì công sức của mình và ekip sản xuất đã được đền đáp xứng đáng.