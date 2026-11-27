Một cuộc thi tiếng Hàn dành cho học sinh THPT với những màn hùng biện, đấu trí đồng đội, thử thách phản xạ nhanh và cơ hội nhận 100% học bổng đại học quốc tế. K-SPEAK 2027 đang mở đăng ký trên toàn quốc, hoàn toàn miễn phí.

Nếu bạn đang học tiếng Hàn vì yêu thích K-pop, phim ảnh hay đơn giản là muốn khám phá thêm một ngoại ngữ, đã bao giờ bạn nghĩ khả năng ấy có thể giúp mình giành học bổng đại học?

Không chỉ là một sân chơi về năng lực ngoại ngữ, một cuộc thi hùng biện còn là nơi bạn thử xem mình có thể làm được gì với vốn tiếng Hàn đã tích lũy.

Đứng trước ban giám khảo, trình bày quan điểm, trả lời câu hỏi bất ngờ, tranh biện cùng đối thủ và phối hợp với đồng đội – đó là những thử thách đang chờ học sinh tại Cuộc thi Hùng biện Tiếng Hàn quy mô toàn quốc K-SPEAK 2027.

Đặc biệt, cuộc thi mang đến cơ hội nhận các suất học bổng đại học quốc tế từ 50% đến 100% theo thành tích, bên cạnh tiền thưởng và các hoạt động trải nghiệm học tập.

Cuộc thi do KNU Program - Chương trình cử nhân quốc tế của Đại học Quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc), Gachon University Program và Khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc của Trường Đại học FPT đồng tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh lớp 10–12 trên cả nước.

Một cuộc thi tiếng Hàn nhưng không chỉ có… nói tiếng Hàn

Điểm thú vị của K-SPEAK 2027 nằm ở thể thức thi đấu. Thay vì chỉ chuẩn bị một bài nói và trình bày trước ban giám khảo, các thí sinh phải vượt qua nhiều thử thách, từ hùng biện cá nhân đến tranh biện, hỏi đáp đối kháng và phối hợp đồng đội.

Vòng 1 bắt đầu bằng một video thuyết trình cá nhân bằng tiếng Hàn dài tối đa ba phút, theo chủ đề do Ban tổ chức đưa ra. Ban giám khảo đánh giá những bài nói có nội dung tốt, diễn đạt rõ ràng và thuyết phục để chọn 30 bạn ở Hà Nội và 30 bạn ở TP HCM. Chỉ 60 thí sinh được bước tiếp vào chung kết khu vực.

Đây là thử thách khá dễ tiếp cận đối với học sinh ở nhiều tỉnh thành. Bạn có thể chuẩn bị nội dung, luyện cách diễn đạt và thể hiện quan điểm qua video mà chưa cần xuất hiện trực tiếp trên sân khấu.

Tất nhiên, một bài nói tốt không chỉ cần phát âm chuẩn hay nhiều từ vựng. Điều quan trọng là có câu chuyện để kể, ý tưởng để chia sẻ và cách khiến người nghe muốn tiếp tục theo dõi.

Đến vòng 2 – chung kết khu vực trong tháng 2/2027, mỗi khu vực có 30 bạn tranh tài. Đây không còn là cuộc thi chỉ dựa vào một bài nói được chuẩn bị trước: thí sinh phải vừa hùng biện, trả lời câu hỏi cá nhân, vừa kết hợp với hai đồng đội để đối đáp, đố vui và vượt thử thách bằng tiếng Hàn.

Tại đây, mỗi người phải thực hiện phần 4-Minute Talks: bốn phút thuyết trình và một phút trả lời câu hỏi của giám khảo.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng một phút phản xạ bằng ngoại ngữ trước câu hỏi chưa được chuẩn bị có thể là thử thách không nhỏ.

Sau phần thi cá nhân, các thí sinh tiếp tục được chia thành nhóm ba người để bước vào những màn đấu trí đồng đội. Speech Q&A Battle đòi hỏi các nhóm phải đặt câu hỏi, phản hồi và bảo vệ quan điểm. Korean Quiz lại kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức và phản ứng nhanh.

Đây là lúc việc có đồng đội trở thành một lợi thế, nhưng cũng là thử thách mới. Ba người với những thế mạnh khác nhau phải biết phối hợp, phân chia nhiệm vụ và hỗ trợ nhau để đạt kết quả chung.

Một nhóm có thể có thành viên nói tiếng Hàn lưu loát, một người giỏi lập luận và người còn lại phản xạ nhanh. Tuy nhiên, để chiến thắng, họ cần biến những khả năng riêng thành sức mạnh tập thể.

Chặng cuối mới thực sự gay cấn: mỗi khu vực chỉ chọn 2 nhóm, tương đương 6 thí sinh, vào chung kết toàn quốc tại Hà Nội ngày 13/3/2027. Tổng cộng 12 bạn từ 4 nhóm phải chinh phục những thử thách khó và hấp dẫn hơn, đòi hỏi phản biện sâu, phản xạ nhanh và phối hợp đồng đội trước tình huống bất ngờ. Để các bạn từ TP.HCM yên tâm ra Hà Nội tranh tài, Ban tổ chức hỗ trợ vé máy bay khứ hồi TP.HCM – Hà Nội cho thí sinh dự vòng chung kết toàn quốc.

Thông tin K-SPEAK 2027 và các mốc thời gian đáng chú ý.

Ở vòng cuối, các nhóm phải vượt qua Korean Speech Battle và Quick Fire – những phần thi kết hợp khả năng phản biện, ứng biến và xử lý tình huống bằng tiếng Hàn. Không chỉ có kiến thức ngôn ngữ, sự tự tin và bản lĩnh sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục K-SPEAK 2027.

Không chỉ có quán quân mới có cơ hội nhận học bổng

Nếu thể thức thi đấu tạo nên sức hấp dẫn của K-SPEAK 2027, hệ thống giải thưởng lại mang đến thêm một lý do để học sinh quan tâm đến cuộc thi.

Theo cơ cấu giải thưởng, những nhóm đạt giải tại chung kết khu vực được xét học bổng 50% theo quy định. Tại chung kết toàn quốc, Giải Khuyến khích có mức học bổng 60%, Giải Ba 70%, Giải Nhì 80% và Giải Nhất 100%. Điều đó có nghĩa cơ hội học bổng không chỉ dành riêng cho nhóm vô địch.

Các mức học bổng được áp dụng cho những chương trình đại học thuộc phạm vi quy định của đơn vị cấp. Điều kiện nhập học, chương trình áp dụng và duy trì học bổng sẽ được công bố cụ thể. Bên cạnh học bổng, các nhóm đoạt giải còn nhận tiền thưởng. Giải Nhất toàn quốc gồm 15 triệu đồng, cúp vô địch và học bổng 100%.

Chưa hết, đội vô địch còn nhận "Vé Vàng" tham gia chuyến Study Tour thường niên tại Hàn Quốc cùng sinh viên KNU Program và Gachon University Program, dự kiến diễn ra tháng 1/2028. Đây là cơ hội để các bạn trải nghiệm hoạt động học tập quốc tế; phạm vi hỗ trợ chi phí và điều kiện tham gia theo thông báo của Ban tổ chức.

Với nhiều học sinh, những suất học bổng này có thể góp phần thay đổi kế hoạch học đại học, đặc biệt khi các em quan tâm đến những chương trình đào tạo quốc tế. Tuy nhiên, không phải chỉ những người đạt giải mới nhận được giá trị từ K-SPEAK 2027.

Tất cả thí sinh đều có cơ hội tiếp cận hoạt động coaching miễn phí, được hướng dẫn cách xây dựng bài nói, rèn kỹ năng thuyết trình và cải thiện cách sử dụng tiếng Hàn. Một cuộc thi có thể kết thúc sau vài tháng, nhưng những kỹ năng được rèn luyện trong quá trình chuẩn bị có thể tiếp tục hữu ích khi học sinh bước vào môi trường đại học.

Những người vượt qua các vòng thi tiếp tục được hỗ trợ về phản biện, làm việc nhóm và xử lý tình huống.

Từ cuộc thi tiếng Hàn đến những lựa chọn học tập quốc tế

Sự tham gia của các đơn vị giáo dục đại học Việt Nam và Hàn Quốc tạo thêm điểm kết nối giữa K-SPEAK 2027 với những chương trình đào tạo quốc tế.

Trong đó, KNU Program là chương trình hợp tác giữa Đại học Quốc gia Kyungpook của Hàn Quốc và Trường Đại học FPT. Điểm đáng chú ý là mô hình đào tạo 3+0, cho phép sinh viên học toàn bộ chương trình đại học của Đại học Quốc gia Kyungpook tại Việt Nam, không bắt buộc phải ra nước ngoài trong suốt quá trình học.

KNU Program định hướng đào tạo các lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và quản trị kinh doanh, những ngành học giàu triển vọng trong bối cảnh hợp tác sâu rộng giữa 2 quốc gia.

Bên cạnh đó, Gachon University Program cũng có nhiều hoạt động hợp tác đào tạo với đối tác tại Việt Nam, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận các lộ trình học tập kết nối Việt Nam – Hàn Quốc. Trường Đại học FPT cũng có chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc và hợp tác giáo dục quốc tế.

Thông qua K-SPEAK 2027, học sinh có thể tìm hiểu sớm hơn về những lựa chọn học tập sau THPT, yêu cầu ngoại ngữ và các điều kiện cần chuẩn bị nếu muốn tiếp cận môi trường đại học quốc tế.

TS. Hoàng Lan Anh, Giám đốc Đào tạo Kyungpook National University Program, Trưởng Ban Tổ chức K-SPEAK 2027 chia sẻ: "K-SPEAK 2027 không chỉ tạo cơ hội để học sinh thể hiện năng lực tiếng Hàn mà còn giúp các em nhìn thấy những lựa chọn học tập mới. Với chương trình KNU Program, sinh viên có thể tiếp cận chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia Kyungpook ngay tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn những học sinh có năng lực và khát vọng học tập quốc tế được tiếp cận thông tin về chương trình, cơ hội học bổng và có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai."

Không phải học sinh nào học tiếng Hàn cũng sẽ lựa chọn du học Hàn Quốc. Nhưng khi có thêm các chương trình quốc tế triển khai tại Việt Nam, các em có thêm lựa chọn về địa điểm học tập, ngành học và chi phí. Đó cũng là ý nghĩa rộng hơn của việc kết nối một cuộc thi ngoại ngữ với các chương trình đào tạo đại học.

Với K-SPEAK 2027, một video hùng biện dài ba phút có thể trở thành bước đầu tiên để học sinh khám phá khả năng của mình.

Có thể bạn sẽ giành giải thưởng. Có thể bạn sẽ nhận học bổng. Cũng có thể điều đáng nhớ nhất lại là lần đầu tiên đứng trước đám đông, trả lời một câu hỏi khó bằng tiếng Hàn hoặc cùng đồng đội vượt qua thử thách.

Dù kết quả ra sao, cuộc thi vẫn là cơ hội để những học sinh yêu thích tiếng Hàn biến kiến thức đã học thành trải nghiệm thực tế.

K-SPEAK 2027 nhận đăng ký trực tuyến và video sơ khảo đến 23h59 ngày 31/01/2027. Thí sinh tham gia hoàn toàn miễn phí. Cổng đăng ký trực tuyến tại: https://knu.edu.vn/dang-ky-kspeak