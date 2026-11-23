Một lần được giao việc khó, một lần đề xuất thay đổi cách làm quen thuộc, hay một lần phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Theo bà Trịnh Mai Phương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nhân sự Unilever Việt Nam, đó là những lúc người trẻ bắt đầu học cách lãnh đạo.

Nhìn lại hơn hai thập kỷ tại Unilever, bà Trịnh Mai Phương nhớ đến những nhân sự mình tuyển dụng cách đây 15 - 20 năm. Họ từng là những người mới bước vào công ty, từng bước được thử sức và giao thêm trách nhiệm. Ngày nay, có người tiếp tục dẫn dắt hoạt động kinh doanh tại Unilever, có người đảm nhận những trọng trách lớn hơn ở các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước.‏

‏Với bà Phương, hành trình của họ cho thấy năng lực lãnh đạo được hình thành qua nhiều năm làm việc. Các khóa đào tạo giúp nhân viên có thêm kiến thức. Những lần phải tự tìm lời giải cho một vấn đề, cân nhắc trước khi đưa ra quyết định và nhận phản hồi từ người quản lý giúp họ biết cách vận dụng những gì đã học. Khi có đội ngũ của riêng mình, họ lại tạo cơ hội để người khác trải qua quá trình tương tự. Unilever gọi đó là Leader Grows Leaders (Lãnh đạo gieo trồng lãnh đạo).‏

‏Khi người trẻ được "đứng trên vai người khổng lồ"‏

‏Bà Phương vẫn nhớ ngày đầu tiên bước vào phòng phỏng vấn tại Unilever, cách đây 22 năm.‏

‏Trên bức tường hôm ấy có bốn bảng chữ: ‏‏Dream it, do it‏‏ (Dám nghĩ, dám làm); ‏‏Challenge and support‏‏ (Thách thức và hỗ trợ); ‏‏Plan well, do it right the first time‏‏ (Lập kế hoạch tốt, thực hiện đúng ngay từ lần đầu); và ‏‏Learn everywhere and apply everyday‏‏ (Học hỏi ở mọi nơi, áp dụng mỗi ngày).‏

‏Với một người trẻ đang tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp, những thông điệp ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc.‏

‏Với những người trẻ, đây là cơ hội được học hỏi từ kinh nghiệm quản trị tích lũy qua nhiều thập kỷ, tiếp xúc với những chuẩn mực quốc tế và cách các thị trường khác nhau giải quyết những bài toán tương tự.‏

‏Sau hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, các thương hiệu của Unilever hiện diện trong đời sống hằng ngày của hàng triệu gia đình. Ở quy mô ấy, một quyết định về sản phẩm, phân phối hay sản xuất cần tính đến nhu cầu của người tiêu dùng, đồng thời có thể ảnh hưởng tới các đối tác và nhiều mắt xích trong chuỗi cung ứng. Khi tham gia những công việc như vậy, người trẻ có dịp nhìn thấy một quyết định được cân nhắc từ nhiều phía trước khi đưa vào thực tế. ‏

‏Họ cũng có thể học từ kinh nghiệm quản trị tích lũy qua nhiều năm, tiếp xúc với các chuẩn mực quốc tế và quan sát cách đồng nghiệp ở những thị trường khác nhau giải quyết cùng một vấn đề. Bà Phương ví cơ hội đó với việc được ‏‏"đứng trên vai người khổng lồ"‏‏. Kinh nghiệm có sẵn giúp người mới nhìn được nhiều góc của bài toán. Từ đó, họ có cơ sở để đưa ra nhận định của riêng mình.‏

‏"Điều quan trọng là mình có tận dụng được cơ hội ấy để thử sức, học hỏi và tự hình thành cách nhìn của riêng mình hay không", bà Phương chia sẻ. ‏

‏Bà Trịnh Mai Phương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nhân sự Unilever Việt Nam chia sẻ về người trẻ bắt đầu học cách lãnh đạo.

‏Học cách "Nhìn xa, đi trước" từ những bài toán kinh doanh‏

‏Một trong những thử thách khi đi làm là nhận ra lúc nào một cách làm quen thuộc cần thay đổi. Theo bà Phương, tinh thần ‏‏Be Three Steps Ahead‏‏ (Nhìn xa, đi trước) mà Unilever khuyến khích bắt đầu từ việc chủ động nhìn vấn đề dưới một góc độ khác. Đôi khi, câu hỏi cần đặt ra là liệu cách cả đội đang phối hợp có còn phù hợp với tốc độ thay đổi của thị trường.‏

‏Tinh thần Be Three Steps Ahead (Nhìn xa, đi trước) được Unilever khuyến khích

Trong marketing, điều này thể hiện qua định hướng ‏‏Social-first‏‏. Bên cạnh việc đến các gia đình để quan sát nhu cầu của người tiêu dùng, đội ngũ Unilever còn theo dõi những thay đổi trong hành vi và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Khi một chủ đề bắt đầu được chú ý, việc nhận ra xu hướng là bước đầu. Để đưa ra nội dung phù hợp vào đúng thời điểm, nhiều nhóm phải cùng tham gia, từ phân tích dữ liệu, lên ý tưởng đến triển khai truyền thông.‏

‏Với Lifebuoy, Unilever đã tổ chức lại cách phối hợp giữa các nhóm theo dõi thảo luận trên mạng xã hội, sáng tạo, làm việc với người ảnh hưởng và truyền thông. Đội ngũ cũng ứng dụng AI để hỗ trợ phân tích dữ liệu. Những thay đổi này nhằm rút ngắn thời gian từ lúc nhận diện xu hướng đến khi triển khai nội dung.‏

‏Với người trẻ tham gia một bài toán như vậy, cơ hội học hỏi nằm ngay trong cách làm việc với đồng nghiệp. Để đề xuất một thay đổi, họ cần hiểu khâu nào đang khiến cả đội mất thời gian, việc nào có thể phối hợp sớm hơn và vì sao các nhóm nên cùng thử một cách làm mới. Khi đề xuất được triển khai, họ cũng phải theo sát kết quả và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.‏

‏"Khi các bạn đủ tự tin đặt câu hỏi về những điều vốn được xem là đúng, dám đề xuất một hướng đi mới và chịu trách nhiệm với quyết định của mình, đó là lúc tư duy lãnh đạo bắt đầu hình thành", bà Phương nói.‏

‏Từ người được dẫn dắt đến người dẫn dắt‏

‏Theo bà Phương, việc trao cơ hội bắt đầu từ hiểu người mình đang dẫn dắt. Mỗi nhân viên có điểm mạnh, động lực và mục tiêu khác nhau. Khi hiểu những điều đó, người quản lý có thể chọn một nhiệm vụ đủ thử thách để nhân viên tiến bộ và hỗ trợ họ ở những phần còn thiếu kinh nghiệm.‏

‏"Trong các giá trị cốt lõi của Unilever, giá trị đầu tiên là Care Deeply. Với tôi, chữ Care chính là sự nhân văn, lấy con người làm gốc. Mà bắt đầu của chữ Care là gì? Bắt đầu là phải từ sự hiểu. Hiểu trước rồi mới đi Care sau", bà chia sẻ.‏

‏Cách tiếp cận này được đưa vào hệ thống quản trị nhân tài của Unilever, từ tuyển dụng, đánh giá hiệu suất đến đào tạo và phát triển đội ngũ kế cận. Bên cạnh các chương trình chuyên môn, những hoạt động như ‏‏Purpose Workshop‏‏ hay khóa học "7 Thói quen của người thành đạt" dành thời gian để nhân viên nhìn lại những điều quan trọng với mình, từ công việc, gia đình đến các mối quan hệ. Bà Phương nhớ có người từng chia sẻ rằng đó là lần đầu họ nghiêm túc suy nghĩ về mục đích sống và điều mình muốn theo đuổi.‏

‏Trong công việc hằng ngày, người quản lý tiếp tục quá trình ấy bằng cách giao thêm trách nhiệm, hướng dẫn khi cần và phản hồi sau mỗi lần nhân viên thử sức. Khi những người từng được hỗ trợ trở thành quản lý, họ có thể làm điều tương tự cho đồng nghiệp trẻ hơn. Đó là cách triết lý ‏‏Leader Grows Leaders‏‏ được tiếp nối qua nhiều thế hệ.‏

‏Triết ký Leader Grow Leaders được tiếp nối qua nhiều thế hệ tại Unilever

‏Hiện gần 99% nhân sự Unilever tại Việt Nam là người Việt, trong đó có các thành viên của đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Những năng lực được tích lũy trong môi trường quản trị quốc tế, từ ra quyết định đến phát triển đội ngũ, tiếp tục được vận dụng tại Unilever và ở những doanh nghiệp nơi các cựu nhân sự làm việc. Với bà Phương, đó cũng là một phần ý nghĩa của thông điệp "Vì Việt Nam là nhà" khi Unilever nhìn lại hành trình hơn 30 năm tại Việt Nam.‏

‏Từ người trẻ bước vào phòng phỏng vấn cách đây 22 năm, bà Phương nay là người trao cơ hội cho những thế hệ tiếp theo. Điều bà mong là ở mỗi chặng nghề nghiệp, họ sẽ tiếp tục trao cho đồng nghiệp cơ hội từng giúp chính mình trưởng thành.‏

‏"Dù các bạn tiếp tục hành trình tại Unilever hay chọn những cơ hội mới ở các tổ chức khác, trong và ngoài tập đoàn, tôi mong các bạn luôn mang theo những giá trị nhân bản ấy để truyền tiếp cho thế hệ mai sau", bà Phương chia sẻ.‏