Ngày 14/11/2026, Trường Đại học Văn Lang tổ chức Ngày hội việc làm VLU CAREER DAY 2026 với chủ đề "SEE YOUR VALUE. BE VALUED".

Chương trình quy tụ hơn 100 doanh nghiệp đến tuyển dụng, mang đến hơn 2.000 cơ hội thực tập và việc làm thuộc 23 nhóm ngành, thu hút hơn 5.500 lượt sinh viên, cựu sinh viên tham gia. Sự kiện mở ra không gian kết nối trực tiếp giữa nguồn nhân lực trẻ và nhà tuyển dụng, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên nhận diện năng lực, khẳng định giá trị bản thân và tiếp cận những cơ hội nghề nghiệp phù hợp.

Nhìn thấy giá trị – Kết nối cơ hội – Phát triển tương lai

Với hơn 30 năm hình thành và phát triển (1995–2026), Trường Đại học Văn Lang không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo với 64 ngành học và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục đại học trong nước và quốc tế. Năm 2026, Nhà trường đạt nhiều thành tích nổi bật trên các bảng xếp hạng quốc tế: #251 QS Asia University Rankings 2026, nhóm 1.001–1.200 QS World University Rankings 2027, nhóm 401–600 THE Sustainability Impact Ratings 2026 và #781 QS Sustainability Rankings 2026. Đặc biệt, lĩnh vực Nghệ thuật và Thiết kế (Art & Design) xếp hạng #69 thế giới theo QS World University Rankings by Subject 2026.

VLU Career Day là sự kiện thường niên do Trường Đại học Văn Lang tổ chức, tạo cầu nối để sinh viên trực tiếp gặp gỡ nhà tuyển dụng, nắm bắt yêu cầu thực tế của thị trường và chủ động khẳng định năng lực bản thân trên hành trình phát triển nghề nghiệp.

Với chủ đề "SEE YOUR VALUE. BE VALUED.", VLU Career Day 2026 lan tỏa thông điệp nhận diện và phát huy giá trị cá nhân trên hành trình nghề nghiệp thông qua 3 trọng tâm: (1) Sinh viên thấu hiểu năng lực và khai phóng tiềm năng bản thân; (2) Doanh nghiệp đánh giá ứng viên toàn diện vượt ra ngoài những dòng hồ sơ; (3) Nhà trường làm cầu nối để giá trị của người học được ghi nhận.

VLU PARTNERSHIP CONNECT 2026 – Đồng kiến tạo giá trị giáo dục, phát triển nguồn nhân lực tương lai

Trong khuôn khổ VLU CAREER DAY 2026, chương trình VLU PARTNERSHIP CONNECT 2026 được tổ chức nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa Trường Đại học Văn Lang với cộng đồng doanh nghiệp. Với thông điệp "SEE YOUR VALUE. BE VALUED.", chương trình mở ra không gian đối thoại về trách nhiệm đồng hành trong đào tạo, phát triển năng lực nghề nghiệp và chuẩn bị nguồn nhân lực thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm "Đại học và Doanh nghiệp: Chúng ta nợ tương lai điều gì?", với sự tham gia của đại diện Nhà trường và doanh nghiệp. Phiên thảo luận tập trung vào mô hình hợp tác đồng kiến tạo, đồng đánh giá và đồng tuyển dụng; qua đó nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc gắn kết chương trình đào tạo với yêu cầu thực tiễn, đồng thời mở rộng cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên.

Tọa đàm "Đại học và Doanh nghiệp: Chúng ta nợ tương lai điều gì?" tại VLU PARTNERSHIP CONNECT 2026 – nơi Nhà trường và doanh nghiệp cùng chia sẻ góc nhìn, thúc đẩy hợp tác đồng kiến tạo và phát triển nguồn nhân lực tương lai.

Bên cạnh hoạt động đối thoại, Trường Đại học Văn Lang thực hiện nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Công ty Cổ phần MISA và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, hướng đến chia sẻ nguồn lực và triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Đây cũng là dịp Nhà trường ghi nhận, tri ân những đóng góp và sự đồng hành của các doanh nghiệp đối với hoạt động đào tạo, phát triển năng lực và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Hệ sinh thái hoạt động kết nối và phát triển năng lực nghề nghiệp

VLU CAREER DAY 2026 được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa hoạt động trực tiếp và nền tảng tuyển dụng trực tuyến E-Job, giúp sinh viên duy trì kết nối xuyên suốt với nhà tuyển dụng trước, trong và sau Ngày hội.

Sự kiện quy tụ hơn 100 doanh nghiệp đa lĩnh vực với hơn 2.000 vị trí thực tập và việc làm thuộc 08 lĩnh vực: (1) Luật – Kinh doanh & Quản lý; (2) Truyền thông; (3) Công nghệ – Kỹ thuật (TECH); (4) Khoa học Sức khỏe; (5) Thiết kế – Nghệ thuật; (6) Kiến trúc; (7) Du lịch và (8) Xã hội Nhân văn – Ngôn ngữ, chương trình mở ra không gian để sinh viên tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp, trao đổi trực tiếp với bộ phận nhân sự và tham gia phỏng vấn tại chỗ. Qua trải nghiệm quy trình tuyển dụng thực tế, người học có cơ sở đánh giá mức độ phù hợp của bản thân với yêu cầu thị trường.

Hình ảnh gian hàng doanh nghiệp tại VLU CAREER DAY 2026, nơi sinh viên trực tiếp trải nghiệm các hoạt động tương tác, tìm hiểu môi trường làm việc và kết nối với đại diện doanh nghiệp trong không gian tuyển dụng đa lĩnh vực.

Trước đó, Trường Đại học Văn Lang cũng đã triển khai chuỗi hoạt động trang bị hành trang nghề nghiệp cho sinh viên. Nổi bật là Career Bootcamp mùa 3, cập nhật xu hướng tuyển dụng trong thời đại AI, xây dựng hồ sơ ứng tuyển, tối ưu hóa LinkedIn, kỹ năng thích nghi với môi trường công sở, song song với các phiên hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ (CV review) và thực hành phỏng vấn.

Career Bootcamp mùa 3 kết nối chuyên gia và đại diện doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm ứng tuyển và hội nhập môi trường làm việc trong thời đại AI cho sinh viên Trường Đại học Văn Lang.

Hệ sinh thái toàn diện này giúp người học vừa nắm bắt cơ hội việc làm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, vừa định vị rõ năng lực để chủ động xây dựng lộ trình phát triển bền vững.

Bên cạnh việc tìm kiếm ứng viên trực tiếp cho các vị trí thực tập và việc làm, sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp tại VLU Career Day 2026 còn mở ra nhiều thỏa thuận hợp tác đào tạo dài hạn với Trường Đại học Văn Lang. Thông qua các phiên trao đổi và tuyển dụng thực tế, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận sớm nguồn nhân lực trẻ đa ngành, đồng thời phản hồi trực tiếp những yêu cầu mới của thị trường lao động để Nhà trường cập nhật vào chương trình giảng dạy, giúp sinh viên rút ngắn thời gian thích nghi sau khi tốt nghiệp.

Thông tin liên hệ báo chí:

Thầy Huỳnh Nam Tư - Trưởng bộ phận Quan Hệ Doanh Nghiệp, Trường Đại học Văn Lang

Điện thoại: 0899.902.444

Email: Tu.hn@vlu.edu.vn