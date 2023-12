K+ chiêu đãi khán giả tiệc phim sinh tồn mùa lễ cuối năm

Xứng tầm quà tặng giải trí cuối năm, loạt phim sinh tồn đổ bộ K+ mùa lễ hội này được chọn lọc từ những tác phẩm xuất sắc nhất với kịch bản thú vị, kỹ xảo đỉnh cao.



Màn Đêm Kinh Hoàng: game Ma Sói phiên bản người thật

Ngay khi vừa ra mắt, Màn Đêm Kinh Hoàng (Night Has Come) đã khiến người xem ám ảnh cực độ với chuyến dã ngoại đầy chết chóc của nhóm học sinh trường trung học Yoo Il, tạo dựng được nhiều thành tích đáng nể: Đạt hạng nhất bảng xếp hạng nội dung toàn diện Watchapedia trong 5 ngày, phá vỡ kỷ lục về lượng người xem trên U+Mobile TV. Tại Việt Nam, phim ngay lập tức gây sốt khi được K+ phát sóng độc quyền và song song với truyền hình Hàn Quốc từ đầu tháng 12, sớm tạo được tranh luận sôi nổi xung quanh các tình tiết, diễn biến: Đêm nay Sói chọn giết ai, những kẻ quyền lực như Cảnh sát, Bác sĩ là người nào, và ai sẽ may mắn sống sót cuối cùng.

Màn Đêm Kinh Hoàng hấp dẫn khán giả bằng cuộc đấu trí giành giật sự sống và bí mật đời tư của từng nhân vật

Từng sở hữu nhiều phim thành công về chủ đề cái ác trong học đường, các nhà làm phim Hàn Quốc chạm đến đỉnh cao mới trong kể chuyện, dàn dựng với Màn Đêm Kinh Hoàng. Phim phủ ngập cảnh tượng bạo lực trực diện, gây ớn lạnh với hành vi ngược đãi bản thân của các học sinh, liên tục tung ra những chiêu trò giết chóc dị, mới và ám ảnh. Qua đó, câu chuyện phim phơi bày bản ác của con người, đặt ra câu hỏi về đạo đức trong môi trường giáo dục.

Phim có nhiều phân đoạn gây rùng mình về độ đen tối của trò chơi sinh tồn

Cô Gái Trên Tàu: hôn nhân hóa mầm mống tội lỗi

Ở thời điểm ra mắt, Cô Gái Trên Tàu (The Girl On The Train) được đánh giá là một trong những phim tâm lý kinh dị quyến rũ và gây sốc nhất, thắng giải "Phim thriller được yêu thích" tại giải thưởng People’s Choice năm 2017, chạm mốc doanh thu 173 triệu USD toàn cầu dù đầu tư chưa đến 50 triệu USD.

Không có quá nhiều phân cảnh gây sát thương, phim vẫn làm người xem phải rùng mình khi biến những góc tối tâm lý thành một ván cờ sinh tử. Dưới góc nhìn của người phụ nữ nghiện rượu Rachel (Emily Blunt) với cuộc hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống mỗi ngày chỉ thu gọn trong qua ô của đoàn tàu đến và rời Manhattan. Cô bắt đầu theo dõi cuộc sống vợ chồng của người hàng xóm Megan và tìm hiểu về Anna - vợ mới của chồng cũ. Một ngày, Megan mất tích bí ẩn rồi được tìm thấy xác. Rachel thuật lại những điều cô chứng kiến nhưng lời nói của người đàn bà chìm trong hơi men trở nên mất giá trị.

Cô Gái Trên Tàu được giới mộ điệu công nhận

Đào sâu vào tình yêu, dục vọng và nỗi cô đơn, Cô Gái Trên Tàu lật mở những góc khuất độc hại của hôn nhân. Những điều tiêu cực của cuộc sống vợ chồng có thể thao túng ba người phụ nữ sa vào những đố kỵ, thù oán và cả tổn thương, vỡ vụn. Song song đó là hành trình giành giật sự sống của từng con người trong vòng xoáy tăm tối của đời thường.

Chiến Dịch Overlord: cuộc chiến cuồng loạn và kinh hoàng

Chiến Dịch Overlord (Overlord) đạt 82% "cà chua tươi" (đánh giá tốt) trên Rotten Tomatoes, tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh từ những phút đầu tiên. Phim mang đến cảm giác choáng ngợp khi hòa trộn khéo léo hai dòng phim chiến tranh và kinh dị trong bối cảnh có thật của Thế chiến II, gieo rắc nỗi ám ảnh qua những điều kinh hoàng mà các người lính phải chịu đựng trong cuộc chiến.

Chiến Dịch Overlord phơi bày viễn cảnh khi đồng đội trở thành kẻ đáng sợ nhất

Ở Chiến Dịch Overlord, cuộc chiến giữa con người và thây ma cũng phản ánh những ham muốn độc tài và lằn ranh mong manh giữa thiện và ác trong tâm tính nhân loại. Trong đạn bom khói lửa, người may mắn mắn ở lại chưa chắc đã có được sự thanh thản về tâm hồn.

Với việc đem đến những tác phẩm sinh tồn đặc sắc nhất được cả giới chuyên môn lẫn đại chúng công nhận, bổ sung thêm vào kho phim bất tận phục vụ mọi khán giả, K+ đang ngày càng khẳng định vị thế nền tảng truyền hình trả phí hàng đầu Việt Nam.

Nhân dịp cuối năm, K+ còn đem đến chương trình ưu đãi để khán giả được xem phim với chi phí hợp lý từ nay đến 31/12: Khách hàng đăng ký thuê bao số vệ tinh (DTH) được giảm 50% combo thiết bị và thuê bao gói Trọn Vẹn khi đăng ký theo thời hạn 3, 6 và 9 tháng. Đối với thuê bao App K+, khách hàng được áp dụng mức giá ưu đãi chỉ 40.000 VNĐ (gói Tiện Lợi) và 88.000 VNĐ (gói Trọn Vẹn).

Khuyến mại tri ân khách hàng mùa cuối năm của K+

Đặc biệt, khách hàng đang sử dụng App K+, DTH Vệ tinh và TV Box khi gia hạn mọi thuê bao còn hạn hoặc đã hết hạn đều được hưởng ưu đãi 12 tháng tặng 4 tháng, 6 tháng tặng 2 tháng. Đăng ký tại đây.