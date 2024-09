Mới đây, Jung Hae In đã để lộ tấm ảnh hộ chiếu trên sóng chương trình giải trí của đài KBS. Ngay sau đó, bức ảnh nhanh chóng được lan truyền trên theqoo với tiêu đề bức ảnh hộ chiếu "thật" của ngôi sao phim truyền hình Hàn Quốc.

Nguồn ảnh: Theo thequoo.

Netizen đã không khỏi bất ngờ trước nhan sắc như tượng tạc của nam diễn viên và để lại nhiều lời khen ngợi vì quá hoàn hảo.

Trên ảnh hộ chiếu, Jung Hae In trông rất phong độ và lịch lãm. Khi khoác lên bộ vest, sao nam được tôn lên vẻ đẹp nam tính, cuốn hút khiến trái tim người hâm mộ như "loạn nhịp".

Ảnh thẻ gây sốt của sao nam điển trai.

Ngoài ra, những bức ảnh thẻ của anh chàng cũng đẹp đến khó tin khiến fan ngất ngây. Được biết, đây sẽ là món quà có giới hạn số lượng để dành tặng cho người hâm mộ đã ủng hộ anh ở dự án sắp được công chiếu đó là I, The Executioner (Veteran 2 ).

Cái tên Jung Hae In cũng được khán giả nhớ đến bởi tài năng diễn xuất đỉnh cao đã được chứng minh bởi sự thành công qua các bộ phim: The Three Musketeers (2014), Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi – Something in the Rain (2018), One Spring Night (2019), Tune in for Love (2019), Snowdrop (2021) và gần đây nhất là Love Next Door (2024).

Nói riêng về bộ phim truyền hình Love Next Door đang làm mưa làm gió gần đây, Jung Hae In đã xuất sắc mang đến một hình tượng của cậu bạn thân "siêu lý tưởng" và có nhiều phản ứng hóa học ngọt ngào với cô nàng Jung So Min. Cả hai đã làm nên cơn sốt tình yêu khiến khán giả trong nước lẫn quốc tế "đổ ầm ầm".

Jung Hae In và bạn diễn Jung So Min trong Love Next Door.

Sắp tới, Jung Hae In sẽ tái xuất với tạo hình cực kì điển trai và cool ngầu trên màn ảnh rộng, hứa hẹn sẽ là siêu phẩm hành động được mong chờ nhất tháng 9 tại phòng vé.