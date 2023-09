Joe Jonas vẫn đeo nhẫn cưới giữa tin đồn ly hôn

Joe Jonas được phát hiện vẫn đeo nhẫn cưới trong suốt buổi concert của Jonas Brothers tại Austin, Texas (Mỹ) vào cuối tuần qua. Trong loạt ảnh được Pop Crave đăng tải, nam ca sĩ vẫn đeo chiếc nhẫn bằng vàng trên tay trái khi biểu diễn trên sân khấu. Điều này khiến nhiều người hâm mộ hi vọng rằng thông tin ly hôn giữa anh và Sophie Turner chỉ là tin đồn.

Chưa dừng lại ở đó, nguồn tin của Page Six cũng xác nhận nam ca sĩ đã hát bản tình ca anh viết cho vợ trong một concert của nhóm tại Bắc Mỹ. Đây có thể coi là động thái cặp đôi vẫn đang mặn nồng hoặc đang hàn gắn sau những bất đồng vừa qua.

Hình ảnh cho thấy Joe Jonas vẫn đeo nhẫn cưới trong concert mới nhất của Jonas Brothers. (Ảnh: Mega)

Trước đó, Joe Jonas từng bị phát hiện tháo nhẫn cưới vào giữa tháng 8 khi uống cà phê tại New York và trong nhiều buổi biểu diễn. Hành động này khiến nhiều khán giả lo lắng về cuộc hôn nhân của Joe và ngôi sao Game of Thrones. Đến cuối tuần qua, Page Six tiếp tục đăng tải thông tin cho biết giọng ca của Jonas Brothers đã thuê luật sư ly hôn tại Los Angeles. Tờ People sau đó cũng xác nhận thông tin tương tự.

Sophie Turner và Joe Jonas đính hôn vào năm 2017 và kết hôn sau lễ trao giải Billboard Music Awards hai năm sau đó. Họ chào đón con đầu lòng Willa (hiện 3 tuổi) vào tháng 7 năm 2020.

