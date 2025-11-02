Jiyeon sang Việt Nam, tất cả đều hoàn hảo chỉ thiếu mỗi SOOBIN

Tối 1/11, Jiyeon (T-ara) đã trở thành ngôi sao Kpop đặc biệt xuất hiện trong một sự kiện diễn ra tại thành phố Hải Phòng. Có mặt tại đêm nhạc, nàng "tiểu Kim Tae Hee" đã chiêu đãi các V-QUEEN'S (fandom Việt Nam của T-ara) hàng loạt bản hit như Roly Poly, Sexy Love, Lovey Dovey,...

Đặc biệt, một trong những màn trình diễn gây bất ngờ nhiều nhất phải kể đến ca khúc Đẹp Nhất Là Em - sản phẩm âm nhạc Việt - Hàn từng được Jiyeon hợp tác cùng nam ca sĩ SOOBIN. Ngay từ khi cất giọng với câu hát tiếng Việt, Jiyeon khiến người hâm mộ có mặt không khỏi vỡ òa, hò reo phấn khích khi đây là lần đầu tiên sau 7 năm được nghe cô nàng thể hiện những câu hát bằng chính tiếng Việt trên sân khấu.

Clip màn trình diễn Đẹp Nhất Là Em - Jiyeon (T-ara) (Nguồn: haiphongcogimoi)

Sau hàng loạt những ca khúc phải thể hiện vũ đạo "thấm mệt" nhưng điều này không hề làm giảm phong độ của Jiyeon. Trái lại, khi thể hiện Đẹp Nhất Là Em, giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng của nữ thần tượng càng khiến cộng đồng V-QUEEN's như muốn tan chảy. Jiyeon thể hiện trọn vẹn phần lời tiếng Việt với phát âm rõ ràng, cảm xúc, khiến nhiều fan phải bình luận rằng phần phát âm tiếng Việt của cô nàng còn dễ thương hơn cả bản thu từ 7 năm trước.

Jiyeon khiến người hâm mộ bất ngờ khi chiêu đãi ca khúc Hàn - Việt mang tên Đẹp Nhất Là Em

Tuy nhiên, dù sân khấu này đã đủ khiến V-QUEEN's mất bình tĩnh nhưng vẫn có một điều khiến ai cũng phải tiếc nuối, đó chính là thiếu vắng sự xuất hiện của SOOBIN. Trên sân khấu, giọng hát của SOOBIN vẫn được vang lên khiến nhiều người thậm chí còn lầm tưởng anh đang trốn ở góc nào để song ca cùng Jiyeon. Thế nhưng đây chỉ là bản audio được thu sẵn và làm nhiều fan không khỏi hụt hẫng vì không thể được chứng kiến màn song ca từng gây bão mạng năm nào.

Jiyeon lẻ bóng trên sân khấu trình diễn Đẹp Nhất Là Em mà thiếu vắng SOOBIN

Đẹp Nhất Là Em là sản phẩm âm nhạc Hàn - Việt đánh dấu màn hợp tác giữa SOOBIN và Jiyeon (T-ara) vào năm 2018. Không chỉ tung ra MV Lyrics, cả hai còn phát hành phiên bản MV đặc biệt với những cảnh quay tình tứ làm nhiều fan ở thời điểm này còn ra sức "đẩy thuyền".

Vào tháng 12/2018, sau lần lỡ hẹn với khán giả, Jiyeon đã có mặt ở Việt Nam và đứng chung trên cùng một sân khấu với SOOBIN để cùng song ca ca khúc Đẹp Nhất Là Em. Khoảnh khắc "hoàng tử - công chúa" như xé truyện bước ra cho đến giờ vẫn khiến nhiều fan nhung nhớ và mong có màn tái ngộ của cả hai nghệ sĩ.

Clip màn trình diễn Đẹp Nhất Là Em - SOOBIN x Jiyeon (T-ara)

SOOBIN từng có màn song ca gây sốt với Jiyeon