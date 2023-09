Jisoo, Han So Hee, Jimin và dàn sao Hàn đẹp điên đảo tại sự kiện Dior!

Han So Hee chiếm trọn spotlight với diện mạo cá tính, cool ngầu tại triển lãm. Không váy áo điệu đà, nữ diễn viên lựa chọn áo sơ mi trắng thắt cà vạt mix cùng quần jeans ống rộng để tôn lên mẫu túi của nhà mốt nước Pháp. Đặc biệt, ngôi sao My Name đã có màn bùng nổ visual với kiểu trang điểm mắt khói độc đáo, cuốn hút