Jimin diễn sân khấu solo Filter siêu sexy khiến fan "mất máu" thôi chưa đủ, còn oà khóc như trẻ con làm ai cũng rưng rưng theo

Không tự nhiên mà Jimin lại được mệnh danh là "ông hoàng fancam" với những fancam đạt lượt xem lớn bậc nhất Kpop. Sức hút của Jimin trên sân khấu thực sự khiến người xem không khỏi trầm trồ. Mới đây nhất, chàng trai đa-zi-năng nhà BTS lại thể hiện sức hút đó thông qua sân khấu biểu diễn ca khúc solo Filter tại concert online Map Of The Soul: ON:E.

Concert online Map Of The Soul: ON:E của BTS

Tương tự với một số ca khúc solo của các thành viên khác, Filter cũng là lần đầu tiên được Jimin mang lên sân khấu concert biểu diễn. Sau một khoảng thời gian dài không thể tổ chức concert trực tiếp, Map Of The Soul: ON:E chính là cơ hội để BTS có thể đem đến cho fan những tiết mục ấn tượng. Và Filter của Jimin chính là một trong những sân khấu đỉnh nhất concert ngày 10/10 vừa qua.

Sân khấu Filter của Jimin tại concert Map Of The Soul: ON:E

Sân khấu được dàn dựng vô cùng ấn tượng và phù hợp với Filter. Thể hiện đúng tinh thần ca khúc, Jimin đã thu hút toàn bộ sự chú ý bởi sức hút qua từng bước nhảy, qua giọng hát độc đáo, visual cùng thần thái quá đỉnh. Đặc biệt, anh chàng còn gây ấn tượng với màn thay đồ liên tục trên sân khấu một cách thuần thục. Thật khó để tìm ra một lỗi ở tiết mục này.

Màn đổi outfit ấn tượng khiến fan phát lú

Đặc biệt, "killing part" khiến dân tình mất máu, thi nhau... xỉu lên xỉu xuống chính là đoạn Jimin diện bộ suit màu đỏ cực phẩm. Jimin đã mang đến các động tác vũ đạo không thể sexy hơn. Không chỉ thế, tổng thể màn trình diễn sở hữu phần vũ đạo cực kỳ hút mắt. Được biết, vũ đạo của Filter là sản phẩm của biên đạo nhảy của phim Aladin - Nicky Andersen.

Đoạn vũ đạo khiến fan... mất máu!

Fan ngay lập tức đã thi nhau "mất liêm sỉ" để lại bình luận tại chủ đề về Filter của Jimin trên một trang mạng xã hội phổ biến:

- Điên thật rồi. Chỉ biết nói là Jimin điên rồi!

- Park Jimin quả đúng là thiên tài.

- Đoạn thay đổi trang phục làm mình nổi da gà đấy.

- Park Jimin nhảy giỏi đã đành nhưng trông cái biểu cảm của cậu ấy kìa, mê quá đi.

- Một màn trình diễn tuyệt vời!

- Visual, body, điệu nhảy, giọng hát, tất cả đều tuyệt vời.

- Cái bộ suit kia đúng là cực phẩm mà. Từ điệu nhảy tới thần thái đều xuất sắc!

Jimin đã rơi nước mắt chia sẻ rằng rất muốn gặp gỡ người hâm mộ

Khiến khán giả mất máu thôi chưa đủ, Jimin còn làm fan ai nấy đều rưng rưng với chia sẻ của mình. Cụ thể, Jimin đã chia sẻ tại concert: "Khi chúng mình hát phần encore, mình đã không thể tập trung được... Khi chúng mình chuẩn bị cho concert thì Covid-19 đã đến. Mình thực sự muốn gặp các ARMY và tạo nên những sân khấu tuyệt vời nhưng thật đáng buồn là những thứ như thế lại xảy ra. Hy vọng tất cả những nỗ lực của chúng mình có thể đến được với các bạn". Trong suốt quá trình chia sẻ, anh chàng đã liên tục rơi nước mắt với mong muốn lớn lao được trực tiếp gặp gỡ người hâm mộ.

Anh liên tục khóc khi nói, khiến fan cũng rưng rưng theo

Map Of The Soul: ON:E đã diễn ra vô cùng thành công. Tuy vậy, vẫn hy vọng đại dịch sẽ sớm kết thúc để không còn bất cứ chướng ngại nào ngăn cản thần tượng và fan gặp gỡ trực tiếp tại những buổi concert.

Nguồn: theqoo - Ảnh & Clip: Twitter