Ji Chang Wook “soái” bất chấp dù lộ dấu hiệu tăng cân trong fanmeeting ở Thái

Ngày 12/4, Khaosod đưa tin diễn viên đình đám xứ Hàn - Ji Chang Wook đã tổ chức thành công buổi fanmeeting ở Thái Lan sau 6 năm chờ đợi. Dù sự kiện này đã diễn ra từ tối ngày 8/4 nhưng mới đây, một số hình ảnh hiếm hoi của nam diễn viên Hoàng Hậu Ki trong fanmeeting mới được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong những bức ảnh này, Ji Chang Wook diện chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng đủ khiến dân tình trầm trồ với ngoại hình chuẩn soái ca đời thực. Đáng chú ý, dù gương mặt lộ chút dấu hiệu tăng cân nhưng nam diễn viên nổi tiếng xứ Hàn vẫn không làm người hâm mộ thất vọng với vẻ ngoài điển trai, nam tính cùng nét tính cách thân thiện, dễ gần của mình.

Ji Chang Wook xuất hiện trên sân khấu fanmeeting với vẻ ngoài điển trai như soái ca ngôn tình

Gương mặt nam diễn viên đình đám xứ Hàn có chút tròn trịa nhưng vẫn không hề ảnh hưởng tới visual sáng bừng khung hình của anh

Không hổ danh một trong những sao nam điển trai nhất Kbiz, Ji Chang Wook trông vẫn nam tính và đầy sức hút kể cả khi tăng cân

Anh chàng còn được khen dễ thương khi ngại ngùng khoe cơ bắp trong fanmeeting

Cũng trong suốt buổi fanmeeting, Ji Chang Wook luôn giữ được nụ cười tươi trên môi khi giao lưu với người hâm mộ xứ chùa vàng. Nam diễn viên còn gửi tặng fan loạt ca khúc nổi tiếng đến từ những bộ phim mà mình từng tham gia như To the Butterfly, Kissing You… Đặc biệt, Ji Chang Wook chỉ nói một câu tiếng Thái đơn giản "Rất xinh đẹp ạ" nhưng cũng đủ khiến trái tim của tất cả các cô gái có mặt trong fanmeeting phải "tan chảy".



Anh chàng kết thúc fanmeeting ở Thái và để lại vô số ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ xứ chùa vàng

Nguồn: Khaosod