Jennifer Lopez bị tố thô lỗ trên trường quay

Trong tập mới nhất của podcast Citizen McCain, Meghan McCain đã chia sẻ trải nghiệm không mấy vui vẻ của mình khi gặp gỡ với Jennifer Lopez. Theo đó, nữ MC khẳng định J.Lo đã cư xử thô lỗ và tỏ thái độ không thoải mái khi xuất hiện trên chương trình The View.

"Jennifer Lopez không tử tế chút nào. Bạn đương nhiên không cần lúc nào cũng phải tỏ ra tử tế, nhưng thật ngạc nhiên khi những người như Kim Kardshian còn vui vẻ hơn thế", nữ MC chia sẻ trước khi tiếp tục phàn nàn, "Khi bạn tham gia một chương trình với phân đoạn dài 10 phút, hãy giả vờ (vui vẻ) khi bạn được tham gia 10 phút ấy".

Cũng trong podcast, Meghan tiết lộ J.Lo từng yêu cầu một nhân viên phải cầm gương có đèn để nữ ca sĩ soi trong suốt thời gian được trang điểm.

"Cô ấy là một người vô cùng khó chịu. Cô ấy có đoàn 'tuỳ tùng' lớn nhất mà tôi từng thấy khi tham gia The View, thậm chí còn hơn cả Kim Kardashian và Tổng thống", nữ MC nói tiếp.

Thời gian gần đây, giọng ca On The Floor liên tục gặp phải nhiều tin đồn và sự việc không hay trong sự nghiệp cũng như trong đời sống cá nhân. Mới đây nhất, nữ ca sĩ/diễn viên đã phải huỷ bỏ chuyến lưu diễn của mình với lý do "dành thời gian cho gia đình". Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng tình trạng ế vé concert là một trong những nguyên nhân khiến J.Lo buộc phải huỷ tour diễn. Trước đó, album mới This is Me... Now của nữ ca sĩ cũng không nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Ngoài ra, cô cũng được cho là đang chuẩn bị cho việc ly hôn chồng Ben Affleck.