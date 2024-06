Jennifer Lopez gặp "hạn" và sự hả hê độc hại nhắm vào phái nữ

Jennifer Lopez thông báo hủy tour diễn để dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Nhưng những ai quan tâm đến sự kiện và nữ ca sĩ đều cho rằng, lý do thực sự nằm ở việc sự nghiệp, đời tư của Jennifer Lopez đang đồng thời ở vào giai đoạn khó khăn.

This Is Me... Live bị cho là có khả năng bán vé rất kém dù đã từng được đổi tên, thay đổi cấu trúc chương trình để có thể thu hút thêm các fan trung thành từ lâu của nữ ca sĩ. Trước đó album phòng thu This Is Me... Now cũng không gây tiếng vang như mong đợi. Ngoài âm nhạc, con đường phim ảnh cũng gập ghềnh với Jennifer Lopez. Phim mới nhất của cô - Atlas - dù lọt vào Top ăn khách trên Netflix nhưng cũng vấp phải rất nhiều lời chỉ trích về chất lượng không tương xứng với đội ngũ diễn viên ngôi sao cùng ngân sách thực hiện lên tới 100 triệu USD.

Mọi thứ càng khó khăn hơn với ngôi sao đa tài khi thời gian qua cô và chồng - Ben Affleck - có nhiều dấu hiệu rạn nứt.

Jennifer Lopez liên tiếp gặp nhiều thử thách trong công việc và cuộc sống (ảnh: Variety)

Chứng kiến một biểu tượng cho sức mạnh, sự thành đạt, tài năng của phái nữ như Jennifer Lopez gặp "hạn", đáng chú ý có rất nhiều ý kiến, bình luận thể hiện sự "độc hại", ghen tị, hả hê. Việc tour diễn bán vé kém liên tục được đưa ra làm lý do châm biếm nhằm chứng minh Jennifer Lopez đã hết thời, phải mang lý do gia đình để che đậy cho sự kém cỏi. Cách nữ ca sĩ mang chuyện tình yêu, cuộc tái hợp lịch sử của mình với Ben Affleck vào bộ phim ca nhạc phát hành cùng album mới cũng bị cho là chiêu trò quảng cáo...

Giờ đây album This Is Me... Now đang được dự báo như một điềm gở tiếp theo cho mối quan hệ Jennifer Lopez - Ben Affleck. Hồi năm 2003, bộ phim Gigli "se duyên" cho cặp đôi nhưng đồng thời cũng trở thành "vết đen" trong sự nghiệp của cả hai, bị xem như thảm họa đáng quên trong dòng phim tình cảm lãng mạn.