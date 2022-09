Jennifer Lawrence tiết lộ giá cát xê thấp chỉ vì mình là… phụ nữ

Trong một cuộc phỏng vấn mới cho câu chuyện trang bìa tháng 9 của Vogue, nữ diễn viên Jennifer Lawrence lần đầu chia sẻ về hai lần sảy thai và tên cậu con trai mới sinh của mình. Đáng chú ý, nữ diễn viên cũng dũng cảm đề cập đến vấn nạn bất bình đẳng giữa diễn viên nam và diễn viên nữ trong chi trả cát xê ở Hollywood.

Nhan sắc người đẹp 32 tuổi trên tạp chí Vogue

Cụ thể, khi chia sẻ về gia đình, Jennifer Lawrence bày tỏ: "Tôi không muốn chê bai gia đình mình. Nhưng làm thế nào bạn có thể nuôi dạy một đứa con gái từ khi mới sinh ra và tin rằng nó không xứng đáng được bình đẳng?".

Trong khi đó, bất bình đẳng là điều mà Lawrence phải đối mặt ở Hollywood, nơi cô thường được trả lương thấp hơn các bạn diễn nam.

Trong một bản báo cáo rò rỉ trên mạng tiết lộ rằng, cô kiếm được ít hơn nhiều so với các đồng nghiệp nam của mình trong bộ phim American Hustle. Trong khi đó, thông tin tiết lộ vào năm 2021 rằng cô kiếm được ít hơn 5 triệu USD so với Leonardo DiCaprio trong Don't Look Up (Đừng Nhìn Lên) vào năm 2021.

Nữ diễn viên Don't Look Up tiết lộ khó khăn thời kỳ nuôi con và cho biết phụ nữ luôn được trả thù lao ít hơn đàn ông

Lawrence nhỏ to tâm sự với Vogue rằng, tất cả diễn viên thường được trả quá cao nhưng điều đó không làm cho việc chênh lệch về thù lao ít gây khó chịu hơn. "Tôi làm được bao nhiêu không quan trọng. Tôi vẫn sẽ không được trả nhiều như anh chàng đó, vì tôi là phụ nữ?", cô nói thêm.

Ngạc nhiên là chủ đề bất bình đẳng nam nữ này đang được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Từ đây, nhiều người cũng lên tiếng về sự khác biệt và đồng tình với chia sẻ cũng như cảm nhận của Jennifer Lawrence rằng ở công sở cả trời Âu lẫn Á cũng có sự chênh lệch này chỉ vì giới tính.

Vậy nên đừng có "giàu trí tưởng bở" cho rằng phụ nữ "ở bển" là sướng lắm lắm nha mọi người!