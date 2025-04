Mới đây, tại Coachella 2025, Jennie và Lisa đã khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích khi lần lượt bước ra sân khấu với tư cách ca sĩ solo. Coachella 2025 mang ý nghĩa không khác gì cột mốc khẳng định sự nghiệp riêng của cả hai với vai trò nghệ sĩ độc lập, tách khỏi nhóm BLACKPINK để thể hiện phong cách cá nhân. Tuy cùng là những ngôi sao lớn, nhưng không ít người đã phát hiện ra những dấu hiệu nghi vấn căng thẳng không đáng có giữa hai nữ idol, được thể hiện qua loạt clip trên mạng.

Mặc dù Jennie và Lisa đều công khai thể hiện sự ủng hộ cho nhau, các fan lại không khó nhận ra những khoảnh khắc "bằng mặt mà không bằng lòng" trong các clip hậu trường tại sự kiện này. Một trong những chi tiết khiến dư luận xôn xao là cảnh Jennie bị cho là phớt lờ bạn trai tỷ phú Frédéric Arnault của Lisa trong đám đông khán giả trong lúc em út BLACKPINK đang biểu diễn. Điều này đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, nơi cư dân mạng không ngừng suy đoán về sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai nữ idol.

Vậy liệu rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm, hay mối quan hệ giữa Jennie và Lisa thực sự đã rạn nứt? Câu trả lời không dễ dàng, khi mọi hành động, dù là nhỏ nhất, của những ngôi sao nổi tiếng như Jennie và Lisa đều bị mang ra mổ xẻ, phân tích một cách tỉ mỉ.

1 thập kỷ "JenLisa" – từ tình chị em đến khoảng cách vô hình

Mối quan hệ giữa Jennie và Lisa đã luôn là một trong những câu chuyện thu hút sự chú ý nhất trong BLACKPINK. Ngay từ khi nhóm ra mắt vào năm 2016, Jennie và Lisa đã được các fan yêu thích vì sự tương đồng về tính cách và sự thân thiết đặc biệt. Cả hai đều là những thành viên nổi bật với cá tính riêng biệt nhưng lại rất hòa hợp trong công việc. Có thể nói, Jennie và Lisa trong những ngày đầu chính là hình ảnh điển hình của tình chị em thân thiết trong nhóm: luôn hỗ trợ và bảo vệ nhau không chỉ trên sân khấu mà còn cả trong những lần chia sẻ đời tư.

Tuy nhiên, với sự thay đổi về hình ảnh và sự nghiệp cá nhân, mối quan hệ giữa hai cô gái cũng đã thay đổi theo thời gian. Đặc biệt là khi BLACKPINK bắt đầu tách ra và mỗi thành viên có những hoạt động riêng biệt. Jennie, sau khi thực hiện những dự án solo thành công, càng trở nên nổi bật trong làng thời trang và điện ảnh Hàn Quốc. Còn Lisa, với tài năng và phong cách trình diễn quyến rũ, đã dần trở thành ngôi sao quốc tế, không chỉ ở lĩnh vực âm nhạc mà còn trong các chiến dịch quảng cáo lớn.

JenLisa vốn là bộ đôi rap, hát nổi tiếng trong cộng đồng fan BLACKPINK ngay từ khi nhóm mới ra mắt

Cả hai thường xuyên kết hợp trong các sản phẩm của BLACKPINK như 1 bộ đôi đảm nhận phần rap chính khuấy động cả bài hát

Sự thay đổi này vô tình tạo ra khoảng cách giữa họ. Một số fan bắt đầu nhận thấy rằng sự thân thiết giữa Jennie và Lisa dường như không còn rõ rệt như trước. Cả 4 thành viên tìm hướng đi mới sau khi rời YG, lịch trình bận rộn cùng hướng phát triển khác biệt tạo nên khoảng cách không hề nhỏ. Fan buồn bã vì không còn được chứng kiến các thành viên thường xuyên xuất hiện cùng nhau, chỉ trừ khi cả 4 mỹ nhân này thống nhất tham gia sự kiện ý nghĩa nào đó. Những khoảnh khắc thân mật hay giao lưu giữa họ ngày càng ít đi. Dù rằng cả hai vẫn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện nhóm, nhưng những lần gặp gỡ thân mật hay những cuộc trò chuyện công khai giữa Jennie và Lisa đã trở thành điều hiếm hoi.

Đặc biệt là sau khi BLACKPINK bước vào giai đoạn trưởng thành, mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm không còn giữ được sự gắn bó như trước. Thậm chí, một số thông tin cho rằng một số thành viên trong nhóm BLACKPINK đã bắt đầu đi theo con đường riêng biệt, đặc biệt là Jennie và Lisa, hai thành viên có sự nghiệp solo phát triển mạnh mẽ. Dù nhóm vẫn duy trì hoạt động chung, nhưng với các dự án cá nhân, sự chú ý của công chúng cũng dần phân tán.

Những scandal "nhạy cảm" và tác động từ mạng xã hội

Khó có thể khẳng định chắc chắn rằng sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Jennie và Lisa bắt nguồn hoàn toàn từ bản thân họ. Liệu rằng những vụ việc ồn ào, những khoảnh khắc gây tranh cãi có vô tình đẩy hai nữ idol vào một tình thế bị cho là "bất hoà"? Hay chỉ đơn giản, họ đang trưởng thành theo những cách khác nhau – như bao người trẻ khác khi bước vào hành trình độc lập?

Một số tình huống cụ thể đã khiến công chúng và truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi. Những vụ việc tưởng chừng nhỏ nhặt – như clip Lisa quỳ rửa chân cho Jennie năm nào – hoặc gần đây là việc Jennie bị cho là "ngó lơ" bạn trai tin đồn của Lisa tại Coachella, đều nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Cộng đồng mạng vốn không thiếu những "thám tử", từ đó dễ dàng dệt nên kịch bản về mối quan hệ "rạn nứt ngầm" giữa hai ngôi sao lớn.

Scandal quỳ rửa chân

Một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi là sự kiện "quỳ rửa chân" nổi tiếng trong chương trình "My Little Television" vào năm 2017. Mặc dù đây là một tình huống vui vẻ và không có ý định xấu, nhưng hành động này lại bị chỉ trích nặng nề. Lisa đã quỳ gối rửa chân cho Jennie, và ngay lập tức, hành động này bị dân mạng đánh giá là thiếu tôn trọng. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu của sự phân biệt trong mối quan hệ giữa hai thành viên BLACKPINK. Tuy nhiên, các fan trung lập đã chỉ ra rằng đây chỉ là một tình huống bị cắt dựng và không có bất kỳ ác ý nào từ phía hai cô gái. Hành động này thực tế chỉ là một thử thách trong chương trình và hoàn toàn không có ý định làm tổn thương lẫn nhau.

Khoảnh khắc châm ngòi tin đồn mâu thuẫn giữa Lisa và Jennie. Từ vụ ồn ào này cho đến nay, cả hai liên tiếp dính phải nghi vấn có mối quan hệ "cơm không lành canh không ngọt"

Nguồn cơn bùng nổ nghi vấn cạnh khoé lẫn nhau

Mạng xã hội là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp của các ngôi sao K-pop, nhưng cũng chính nơi này đã tạo ra không ít những hiểu lầm và tranh cãi, nhất là khi những ý kiến suy diễn của cư dân mạng thổi bùng lên những drama không đáng có. Những video, hình ảnh cắt ghép, hay các bình luận ẩn danh đã vô tình làm phức tạp hóa mối quan hệ của Jennie và Lisa. Những khoảnh khắc hiếm hoi họ không tương tác với nhau hoặc thể hiện sự lạnh nhạt trong các buổi phỏng vấn hay sự kiện đã bị fan soi xét và đặt ra những nghi vấn lớn. Các fan của cả hai đều muốn bảo vệ thần tượng của mình, và đôi khi, họ có thể thêm thắt, bóp méo sự thật để bênh vực thần tượng, tạo ra những câu chuyện theo chiều hướng tiêu cực.

Trong khi đó, Jennie không phải là người không chịu "thách thức" trong ngành âm nhạc. Cô cũng đã ra mắt sản phẩm solo của mình và dù có sự ủng hộ từ công chúng, không thiếu những tiếng nói chỉ trích về phong cách trình diễn "quá táo bạo" và một số nghi vấn không hay trong cách ứng xử. Một số fan cho rằng, phong cách và những ồn ào xung quanh Jennie có thể khiến các thành viên còn lại cảm thấy bất an. Song đến nay, đây vẫn chỉ là những suy đoán, nỗi lo lắng mang tính cá nhân đến từ bộ phận fan riêng của các thành viên.

Trong những năm qua, Lisa và Jennie luôn bị đem ra so sánh, không chỉ vì cả hai đều là "gương mặt vàng" của BLACKPINK mà còn vì sự tương đồng trong phong cách âm nhạc và thời trang. Dù vậy, sự nghiệp solo của họ đã bắt đầu có dấu hiệu "không phải ai cũng đồng lòng". Khi Lisa trở lại solo với sản phẩm ROCKSTAR, đánh dấu bước ngoặt lớn khi gia nhập công ty mới LLOUD. Tuy nhiên, không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Bài hát dù đạt được thành tích cao nhưng lại gây tranh cãi, đặc biệt là về ca từ và chất lượng bài hát. Phần ca từ bị chỉ trích là thiếu chiều sâu, chủ đề xoay quanh việc khoe mẽ bản thân mà không đủ hấp dẫn, khiến cộng đồng yêu rap cảm thấy thất vọng. Những tranh cãi này cũng ảnh hưởng phần nào đến mối quan hệ của Lisa với các thành viên trong nhóm, nhất là Jennie.

"Chanel sống" bỗng bị lôi vào nghi vấn bất hoà với Lisa vì ca từ trong ROCKSTAR: "Gold teeth sittin' on the dash, she a rockstar; Make you favorite singer wanna rap, baby, lala" (tạm dịch: Những chiếc răng vàng trên bàn điều khiển, làm nghệ sĩ yêu thích của bạn muốn rap). Ở phân đoạn này, fan Lisa giải thích nữ idol người Thái đang muốn đề cập đến việc cô thường bị chỉ trích là "ăn cắp line rap của Jennie trong các bài hát của BLACKPINK". Nhưng trên thực tế Jennie đã không muốn rap trong nhiều năm qua các bài phỏng vấn Việc bài đăng này chỉ đích danh Jennie như ám chỉ Lisa "nói kháy" cô chị cùng nhóm vì tranh chấp thời lượng rap trong quá khứ. Nhiều bằng chứng cho thấy bộ phận nhỏ fan Lisa đã cắt nghĩa lời rap của ROCKSTAR với dụng ý cố tình hạ bệ BLACKPINK, gây ra những tranh cãi không đáng có dựa vào suy đoán thiếu cơ sở.

Jennie và Lisa thường xuyên kết hợp rap trong các ca khúc của BLACKPINK, nhưng đây lại vô tình trở thành nguồn cơn khiến họ bị so sánh về kỹ năng và phong cách rap khi tách ra solo

Hình tượng sexy, toàn cầu và câu chuyện cạnh tranh

Một trong những yếu tố quan trọng được cho là khiến mối quan hệ giữa Jennie và Lisa trở nên căng thẳng hơn chính là sự cạnh tranh trong phong cách và sự nghiệp cá nhân. Cả hai đều đang đi theo con đường trở thành những ngôi sao toàn cầu. Jennie đã chinh phục thế giới với những dự án solo thành công đầu tư nhiều hơn về sản phẩm âm nhạc, trong khi Lisa tiếp tục khẳng định bản thân qua định hướng thiên về sản phẩm mang hơi hướm "ưu tiên" hơn yếu tố trình diễn, vũ đạo cũng có phần táo bạo hơn.

Kể từ khi ra mắt solo, cả Jennie và Lisa đều thể hiện phong cách vừa riêng biệt nhưng lại khá tương đồng. Điều này cũng vô tình tạo ra một sân chơi cạnh tranh khi cả hai đều theo đuổi hình tượng nữ nghệ sĩ gợi cảm và táo bạo, đặc biệt là trong các màn trình diễn. Sự cạnh tranh giữa 2 ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị "nữ hoàng Kpop toàn cầu" được cho là nảy sinh rất tự nhiên.

Từ thời SOLO và LALISA nhiều năm trước, cho đến Ruby và Alter Ego năm nay, Jennie và Lisa đều đã thể hiện sự nổi bật và độc đáo trong âm nhạc của mình. Cả hai đều phải đối mặt với sự chỉ trích vì những màn trình diễn táo bạo trên sân khấu và cả phong cách ngày càng táo bạo kể cả khi bước chân vào các lĩnh vực khác ngoài âm nhạc, đơn cử như phim ảnh. Jennie, với những bộ trang phục hở hang, đôi khi bị chỉ trích là "thiếu vải" hay không phù hợp với hình ảnh một nghệ sĩ K-pop. Điều đáng chú ý là, mặc dù Jennie không phải là người duy nhất theo đuổi hình tượng này, nhưng Lisa lại vướng phải nhiều lùm xùm chấn động hơn, bao gồm vụ scandal ở câu lạc bộ thoát y Crazy Horse vào năm 2022.

Lisa, với sự táo bạo trong phong cách và vũ đạo, đã gây nên nhiều cuộc tranh cãi về cách ăn mặc và biểu diễn trên sân khấu. Mặc dù Jennie cũng không thiếu những khoảnh khắc gây sốc, nhưng có lẽ do vụ việc ở Crazy Horse, Lisa trở thành đối tượng chịu sự chỉ trích nhiều hơn. Dù vậy, cả hai vẫn tiếp tục theo đuổi những hình ảnh nữ thần gợi cảm, quyến rũ và luôn khẳng định bản thân qua mỗi sản phẩm âm nhạc. Cả sự tương đồng và khác biệt trong phong cách trình diễn, cùng với việc cả hai đều hướng tới hình ảnh ngôi sao quốc tế đã vô tình tạo ra cảm giác cạnh tranh ngầm. Cả Jennie và Lisa đều muốn khẳng định mình không chỉ là những thành viên của BLACKPINK mà còn là những ngôi sao độc lập, có thể chinh phục thế giới với tài năng và phong cách riêng biệt. Nói đi cũng phải nói lại, ngay khi tách ra khỏi YG, phân khúc khán giả cả Lisa và Jennie đều hướng tới vốn đã thiên về quốc tế, đặc biệt là US-UK. Vậy nên chuyện họ chuyển mình với diện mạo sexy hơn cũng không phải là điều quá bất ngờ.

Cả Lisa và Jennie đều định hướng hình ảnh táo bạo đến mức bị chỉ trích là không phù hợp với tư cách là idol nữ Kpop

Lời đồn, tín hiệu ngầm và sự thật bị bóp méo?

Jennie và Lisa – hai "nữ hoàng" của BLACKPINK – đang cùng lúc chinh phục thế giới bằng tài năng và sức hút cá nhân. Nhưng cũng chính vì sự tương đồng ấy mà họ dễ bị so sánh, bị đẩy vào thế "không ai chịu lép vế". Sự căng thẳng leo thang khi hai mỹ nhân này cùng khiến Coachella 2025 chao đảo với những màn trình diễn đỉnh cao, không chỉ chinh phục khán giả với nhan sắc, phong cách trình diễn, kỹ năng biểu diễn, độ đầu tư vào cả tính thời thượng của trang phục để hoàn hảo hoá sân khấu khẳng định chỗ đứng. Họ trình diễn tách biệt, bị đem ra so sánh nhưng vẫn tranh thủ nhiệt tình đến ủng hộ sân khấu của nhau. Dù không ai xác nhận mâu thuẫn, và đôi khi vẫn thể hiện sự ủng hộ nhau, nhưng chính sự im lặng và chuyên nghiệp quá mức của họ lại khiến dân tình nghi ngờ: phải chăng tất cả chỉ là một lớp vỏ hoàn hảo?

Đỉnh cao sự nghiệp của Jennie và Lisa đều được xác lập ở sân khấu Coachella 2025. Không lạ gì khi họ bị đem ra so sánh ở mọi góc độ, bị soi mói đến từng cử chỉ và thái độ

Có lẽ một trong những yếu tố khiến mối quan hệ giữa Jennie và Lisa trở nên phức tạp hơn bao giờ hết chính là mạng xã hội và những lời đồn thổi không ngừng. Mạng xã hội là nơi mọi thứ bị phóng đại theo tốc độ ánh sáng. Một ánh nhìn, một biểu cảm, một khoảnh khắc thiếu tương tác cũng có thể bị gán ghép thành bằng chứng cho mâu thuẫn nội bộ. Những đoạn clip bị cắt ghép, những tin đồn vô căn cứ, và đặc biệt là sự chia rẽ trong cộng đồng fan hâm mộ của mỗi người lại càng góp phần khoét sâu vào những khoảng cách – dù thật hay tưởng tượng – giữa Jennie và Lisa.

Những đoạn clip bị cắt ghép, những khoảnh khắc bị "soi" quá mức đã tạo nên một bức tranh đầy mơ hồ về mối quan hệ của họ. Dù không thể phủ nhận rằng, đôi khi chính sự im lặng và giữ kín của Jennie và Lisa trước những tin đồn này càng khiến mọi người nghi ngờ. Khi không thể kiểm chứng thông tin, fan dễ dàng đưa ra suy đoán của riêng mình. Nhưng liệu rằng sự im lặng của họ có phải là dấu hiệu của một mối quan hệ rạn nứt, hay chỉ là sự chuyên nghiệp cần thiết của những ngôi sao lớn?

Câu trả lời thật ra... chẳng ai biết chắc. Nhưng nếu là một fan lâu năm của BLACKPINK, có lẽ ai cũng từng ít nhất một lần tiếc nuối cho hình ảnh cặp chị em "JenLisa" từng thân thiết, gần gũi đến mức nào xưa kia và gần như khát khao được chứng kiến lại những khoảnh khắc gắn bó giữa họ. Sự trưởng thành của cả hai cũng đồng nghĩa với việc họ cần không gian riêng để phát triển sự nghiệp và làm mới mình. Và nếu có thể, hy vọng rằng những hiểu lầm sẽ sớm được hóa giải, để mối quan hệ giữa họ không chỉ còn là những lời đồn hay những ánh mắt xa lạ. Rõ ràng, những scandal nhạy cảm và hiệu ứng lan truyền từ mạng xã hội đã khiến mối quan hệ của họ bị đặt vào tình thế khó xử. Nhưng liệu tất cả những gì chúng ta thấy có thực sự phản ánh sự thật, hay chỉ là sản phẩm của những kỳ vọng và sự soi mói quá mức mà người nổi tiếng phải gánh chịu?

Lisa và Jennie vẫn tranh thủ đến ủng hộ nhau suốt thời gian ở Coachella 2025, nhưng netizen vẫn không ngừng đồn thổi và phân tích từng ánh mắt, cử chỉ của hai ngôi sao

Không thể phủ nhận rằng, giữa tất cả những hiểu lầm và tin đồn, Jennie và Lisa cũng đã vượt qua không ít thử thách. Dù có những khoảnh khắc tưởng chừng như "khó ở" hay những lần fan xứ sở tranh cãi, thực tế sự im lặng của họ lại phần nào khẳng định một sự thật rằng mối quan hệ giữa các thành viên BLACKPINK không phải lúc nào cũng có thể bị hiểu qua những gì được thể hiện ra ngoài. Họ là những ngôi sao của một nhóm nhạc quốc tế, và có lẽ, sự im lặng chỉ là cách họ bảo vệ sự nghiệp, bản thân, và nhóm nhạc của mình khỏi những điều không cần thiết.

Vậy thì, liệu Jennie và Lisa có thực sự có mâu thuẫn? Phải chăng mọi thứ chỉ là sự hiểu lầm hoặc những khoảnh khắc không may mắn bị đem ra mổ xẻ quá mức? Điều này chỉ có thể được trả lời bởi chính người trong cuộc. Nhưng một điều có thể chắc chắn, đó là dù mối quan hệ giữa họ có những lúc khó hiểu hay căng thẳng, cả hai vẫn là những ngôi sao tỏa sáng, khiến cho BLACKPINK ngày càng trở thành biểu tượng toàn cầu, khiến người hâm mộ tiếp tục dành tình yêu và sự ngưỡng mộ vô điều kiện.