Jennie khoe chân dài nóng bỏng, diễn SOLO bản remix cực “cháy" khép lại tour Born Pink ở Mỹ

Mới đây, BLACKPINK đã đi đến điểm cuối Los Angeles trong lần trở lại nước Mỹ cùng Born Pink Encore. Đêm diễn khép lại hành trình chinh phục 4 SVĐ có sức chứa khủng nhất xứ cờ hoa, xác lập thêm nhiều kỷ lục doanh thu cho World Tour thứ 2 của nhóm nhạc nữ toàn cầu. Phá đảo Los Angeles bằng list nhạc cực chiến, BLACKPINK chơi lớn đổi toàn bộ outfit mới khoe nhan sắc vạn người mê. Gây chú ý nhất là Jennie với sân khấu cá nhân, diễn SOLO (remix The Show) cực “cháy".

Jennie diễn SOLO (remix The Show) tại L.A

Đến với L.A, nhiều fan không khỏi ghen tị khi cô nàng main rapper đưa SOLO (remix The Show) đặc biệt trở lại. Trước đó khi biểu diễn tại Hà Nội, Jennie đã “chơi lớn" chiêu đãi fan Việt bằng You & Me và SOLO (remix Coachella). Phiên bản The Show luôn là chấp niệm rất lớn của fan nhưng ngoài lần duy nhất trình diễn tại concert online thì chưa bao giờ Jennie đưa phiên bản này trở lại sân khấu. Phần rap nổi tiếng “Get in trouble by myself, solo, oh well; Oh me, cross C's, Coco Chanel; Palm trees, calm breeze, living in a doll house; I don't need a Ken, I can watch you walk out” được tái hiện khiến fan phấn khích không thôi.

Jennie và SOLO remix cực cháy

Đôi chân dài chiếm trọn spotlight

Kết màn bùng nổ

Không còn trưng dụng balletcore, Jennie trong những concert Born Pink Encore gần đây đã thay đổi đa dạng outfit biểu diễn cho sân khấu cá nhân. Khoác lên mình bộ váy hồng yêu kiều, màu pastel cùng lông vũ biến cô nàng trở thành công chúa kẹo bông đời thực. Đối lập với tạo hình ngọt ngào là body quyến rũ miễn chê. Jennie ít khi mang cao gót lên sân khấu, nhưng mỗi lần mang là một lần gây sốt. Cặp chân dài của “đại ka" Jennie được dịp toả sáng, cùng với thần thái biểu diễn chuẩn ngôi sao toàn cầu giúp Jennie chiếm trọn spotlight.

Cận cảnh visual gây sốt của Jennie

Quả thật, Jennie ở trời Tây luôn là một trạng thái khác biệt. Cô nàng thoải mái bung xoã, tận hưởng sân khấu hết nấc. Trong phần opening với How You Like That, khoảnh khắc Jennie khuấy động bằng câu iconic: “LET ME HEAR YOU F****** SCREAM!” khiến fan hú hét không ngừng. Khí chất nổi bật trong tạo hình mới đậm chất chiến binh, Jennie và BLACKPINK đã có đêm diễn đáng nhớ khép lại hành trình rực rỡ cùng khán giả Mỹ.

Jennie mở màn khuấy động khán giả