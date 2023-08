Jennie "cứu bồ" Jisoo khi lúng túng nói tiếng Anh, xử lý tình huống cực đỉnh fan khó lòng nhận ra

Vừa qua BLACKPINK đã hoàn thành đêm diễn concert encore tại San Francisco. Đáng chú ý trong phần giao lưu với khán giả quốc tế, Jennie đã có màn "cứu bồ" chị cả Jisoo "đỉnh của chóp" khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Cụ thể, Jisoo đã gửi lời nhắn đến các khán giả tại San Francisco rằng tất cả đều rất tuyệt vời. Thế nhưng sau đó, cô nàng lại lúng túng khi không biết diễn đạt tiếng Anh ra sao để tiếp tục gửi tình cảm đến Blinks mà chỉ có thể lắp bắp chữ "sing" (hát).

Ngay lập tức, Jennie đã có phản ứng nhanh nhạy để “cứu” Jisoo: “We sing, you sing, we sing together” (Chúng mình hát, các bạn hát, chúng ta hát cùng nhau). Thậm chí Jennie còn không quên nói đỡ cho chị cả BLACKPINK về sự lúng túng vừa rồi: “She very happy. You guys should be proud that Jisoo is so happy because we sing, you sing, we sing together”. (Tạm dịch: Chị ấy đang rất hạnh phúc. Các bạn nên thấy tự hào khi chị ấy hạnh phúc vì chúng mình hát, các bạn hát và chúng mình hát cùng nhau).

Màn “cứu thua” của Jennie đã nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộ khi cô nàng đã có pha xử lý thông minh khiến khán giả quên đi việc Jisoo gặp sự cố về khả năng nói tiếng Anh.

Clip khoảnh khắc Jennie “cứu bồ” Jisoo trong màn giao lưu

Jisoo tỏ rõ sự lúng túng khi không biết diễn đạt tiếng Anh sao cho đúng ý muốn nói

Ngay lập tức Jennie đã có mặt kịp thời để “cứu” Jisoo

Cô nàng còn không quên nói đỡ cho Jisoo về khoảnh khắc lúng túng với lý do đang rất hạnh phúc vì tình cảm của người hâm mộ

Với các fan Kpop, nhiều người phải gật gù công nhận khả năng ngoại ngữ rất tốt của BLACKPINK. Trong đó Rosé là người Úc, Jennie từng có khoảng thời gian du học New Zealand, Lisa có bố là người Thụy Sĩ cũng như có vốn ngoại ngữ khá tốt. Chỉ duy nhất Jisoo là thành viên bị đánh giá thấp hơn các chị em trong nhóm về khả năng nói tiếng Anh. Trong phần phỏng vấn của BLACKPINK tại nước ngoài, Jisoo luôn ngồi yên lặng hoặc trả lời bằng tiếng Hàn.

Dù vậy Jisoo luôn được các chị em BLACKPINK ở bên cạnh và hỗ trợ về tiếng Anh mọi lúc mọi nơi. Trong đó phải kể đến Jennie khi cô nàng còn được các fan gọi vui chính là “cô giáo” tiếng Anh của Jisoo. Nhiều lần trên sân khấu, khi Jisoo phát biểu bằng tiếng Anh trơn tru mượt mà, các fan cũng phát hiện khoảnh khắc Jennie tươi cười rạng rỡ như đang rất tự hào về cô chị của mình.

Jennie chính là thành viên chăm chỉ dạy tiếng Anh cho Jisoo nhiều nhất