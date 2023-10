Jennie ghi điểm với hành động tinh tế tại show Chanel, fan mừng rỡ vì "stan" đúng idol!

Không có gì bất ngờ khi Jennie luôn trở thành tâm điểm của mọi sự kiện Chanel. Xuất hiện tại show diễn Xuân/Hè 2024 của hãng, thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris, cô diện 1 set đồ "teddy" với boot cổ lông cực trendy, dự đoán sẽ trở thành các hot item trong thời gian tới. Không chỉ ghi điểm với tạo hình hút mắt, Jennie còn khiến cư dân mạng bất ngờ với hành động cực tinh tế với các model.

Tạo hình của Jennie tiếp tục khiến cư dân mạng bất ngờ

Khoảnh khắc Jennie bỏ điện thoại xuống để vỗ tay chúc mừng các người mẫu hiện đang viral trên MXH

Cụ thể, khi tất cả dàn mẫu bước ra tại màn kết show, Jennie đã ngay lập tức đưa điện thoại của mình cho ekip cầm hộ và liên tục vỗ tay, hôn gió như một cách để thể hiện sự trân trọng tới họ. Có thể thấy, cô là người đầu tiên có hành động này, sau đó mới tới Usher hay Hari Nef.

Có lẽ vì bản thân cũng là một nghệ sĩ nên hơn ai hết, Jennie hiểu được rằng sự cổ vũ, tràng vỗ tay hay thái độ nồng nhiệt của khán giả còn quan trọng hơn sự hiện diện của những chiếc điện thoại. Điều này cũng từng được cô nhắc khéo fan trong concert Born Pink tại Singapore. Ngoài ra, vì bạn thân Shin Hyun Ji cũng tham gia trình diễn nên cô lại càng hào hứng.

Không chỉ là người đầu tiên bỏ điện thoại xuống để vỗ tay chúc mừng các người mẫu, Jennie còn hò reo, hôn gió, khiến cư dân mạng rất thích thú

Người mẫu Shin Hyun Ji - bạn thân Jennie cũng diễn tại show Chanel Xuân/Hè 2024

Bình luận của netizen:

- Mừng quá mình stan đúng idol rồi.

- Đây là lý do chúng mình luôn yêu mến Jennie.

- Điều này đã phần nào chứng minh tình yêu của Jennie với thời trang to lớn tới mức nào.

- Jennie tôn trọng người mẫu ghê.

- Gọi Jennie là thiên thần được chưa?

- Rất thích tạo hình này của Jennie và hơn cả là mình thích hành động này của cô ấy.

Ngoài ra, Jennie còn gây ấn tượng với thái độ thân thiện, liên tục mỉm cười tươi tắn vẫy chào người hâm mộ đứng ngoài chờ đợi dù lịch trình có dày đặc đến đâu. Ở thời điểm hiện tại, Jennie đã vươn tới thế ngôi sao toàn cầu được săn đón mọi lúc mọi nơi nhưng cô không hề tỏ thái độ kênh kiệu hay ngó lơ người hâm mộ. Đây cũng là điều giúp giọng ca "You And Me" có được lượng fan hùng hậu ở khắp mọi nơi.