Jennie (BLACKPINK) về chung nhà với Adele - Beyoncé, xác nhận comeback vào tháng 10!

Sáng 9/9, công ty ODD ATELIER chính thức công bố Jennie (BLACKPINK) đã ký kết hợp tác với Columbia Records - hãng thu âm lớn của Mỹ. Đặc biệt, cô cũng sẽ chính thức trở lại với một single mới vào tháng 10 - đánh dấu màn comeback solo đầu tiên sau khi rời YG Entertainment.

Jennie sẽ hợp tác với Columbia Records cho màn comeback vào tháng 10 tới đây

Columbia Records là hãng thu âm lớn của Mỹ trực thuộc Sony Music Entertainment, nơi quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Adele, Beyoncé, Harry Styles, Miley Cyrus, Céline Dion, Lil Nas X, Pharrell Williams, Rosalía… Theo công bố, Columbia Records có kế hoạch hỗ trợ đầy đủ cho các hoạt động solo của thành viên BLACKPINK.

Trước đó, Columbia Records cũng từng đảm nhận việc phân phối và quảng bá ở Mỹ cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Kpop như BTS, IVE,... Trên kênh TikTok cá nhân, Jennie cũng đăng tải đoạn clip xác nhận sự hợp tác với Columbia Records cùng dòng trạng thái: “We are family” (Chúng ta là một gia đình).

Clip Jennie xác nhận hợp tác với Columbia Records

Cô nàng sẽ chính thức comeback vào tháng 10/2024

Màn comeback solo của Jennie cũng đánh dấu thời gian sau khoảng 1 năm kể từ single You & Me phát hành vào tháng 10/2023. Ca khúc hợp tác One Of The Girls của nữ ca sĩ với The Weeknd và Lily Rose Depp ra mắt năm ngoái đã vượt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify và đứng đầu bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard trong 20 tuần liên tiếp. Với ca khúc này, Jennie đã trở thành nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên nhận được chứng nhận bạch kim từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Jennie còn lập cột mốc vượt 1 tỷ lượt xem MV cho ca khúc solo SOLO . Với thành tích này, cô cũng chính thức trở thành nữ nghệ sĩ Kpop đầu tiên có MV đạt 1 tỷ lượt xem. Với loạt dấu ấn cá nhân, chắc chắn màn comeback solo sắp tới sẽ đạt nhiều kỷ lục khiến người hâm mộ toàn cầu phải đứng ngồi không yên.