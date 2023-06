Jennie (BLACKPINK) ra mắt hoành tráng trên Spotify với đĩa đơn One of the Girls

Bài hát mang phong cách R&B chậm rãi pha trộn với các yếu tố nhẹ nhàng tạo ra một bầu không khí hấp dẫn đến người nghe. Trong khi đó phần lời của ca khúc bao hàm chủ đề khiêu khích và quyến rũ rất rõ nét, nó phù hợp với những gì người xem đã được thấy trong phim The Idol. Và đây cũng là một điểm cộng cho sự ra mắt của One of the Girls lần này.

Sự kết hợp của các giọng hát trong ca khúc cũng rất đáng chú ý. The Weeknd mang đến sức hấp dẫn đặc trưng và cách truyền tải lôi cuốn. Nam ca sĩ đã có sự kết hợp ăn ý với phần thể hiện của Jennie và Lily-Rose, làm tăng sức hấp dẫn hơn cho bài hát.

(Ảnh: Buzzing Pop)

Những yếu tố đóng góp kể trên đã thúc đẩy One of The Girls trở nên nổi bật trên các nền tảng mạng xã hội ngay khi vừa ra mắt, khiến nó trở thành một trong những bài hát được mong đợi nhất trong năm, được một số hãng truyền thông có ảnh hưởng bao gồm Vogue và Billboard ca ngợi. One of The Girls cũng đã đạt được thành tích khi vào danh sách xu hướng trên toàn thế giới trên Twitter và các thẻ gắn đều có tên Jennie đã chứng tỏ được tầm ảnh hưởng của nữ ca sĩ người Hàn Quốc.



Bất chấp hàm ý gợi cảm và khiêu khích, One of the Girls vẫn được công chúng đón nhận nồng nhiệt, đạt được nhiều vị trí cao trên các nền tảng nhạc số, khiến cả những người gièm pha nhất cũng phải ngạc nhiên. Vì không giống như các bản phát hành âm nhạc của các nghệ sĩ khác, bài hát đã được công bố. chỉ một ngày trước đó và thậm chí "The Weeknd" thông qua các tài khoản chính thức của anh ấy đã nói rõ rằng One of The Girls là nhạc phim dành riêng cho người xem của loạt phim The Idol nên nó sẽ không được quảng bá trên bất kỳ nền tảng nào nó cũng sẽ không có trên bất kỳ danh sách phát Spotify chính thức nào.

(Ảnh: Allkpop)

One of The Girls đánh dấu màn ra mắt lớn trên Spotify theo đúng nghĩa của nó, đạt được 1,432 triệu lượt phát trực tuyến trong ngày đầu tiên, trở thành ca khúc ra mắt trực tuyến lớn nhất của Jennie với tư cách nghệ sĩ solo trên nền tảng này, vượt qua bản hit trước đó của cô là "Solo" được phát hành vào năm 2018.



Cột mốc này đang được người hâm mộ BLACKPINK ăn mừng vì nó diễn ra một cách tự nhiên chỉ vài ngày sau khi có thông báo rằng Jennie là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử có bài hát vượt qua 500 triệu lượt nghe trên Spotify với Solo và cùng với Money của Lisa là những bài hát duy nhất của nghệ sĩ solo châu Á có số lượt xem cao trên nền tảng này.