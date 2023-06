8 triệu lượt đăng ký mua vé, Taylor Swift mở thêm 3 đêm diễn ở Singapore

The Eras Tour là một trải nghiệm đáng tiền không chỉ với fan Taylor Swift mà cả người yêu nhạc nói chung về một concert dàn dựng hoành tráng chưa từng thấy.

8 triệu lượt đăng ký mua vé, vượt quá dân số của Singapore

Sau khi chính thức mở cổng đăng ký để ghi danh mua vé, đơn vị tổ chức The Eras Tour của Taylor Swift tại Singapore ghi nhận đã có hơn 8 triệu lượt đăng ký gửi về. 8 triệu người đăng ký nói trên không chỉ đến từ Singapore mà còn từ rất nhiều quốc gia ở Đông Nam Á, bao gồm một số lượng không nhỏ fan Taylor Swift từ Việt Nam. Địa điểm Châu Á thứ 2 mà Taylor Swift dừng chân là Nhật Bản nhưng lại không được khán giả Việt Nam “mặn mà” vì vấn đề chi phí di chuyển đội lên quá cao, vấn đề làm visa chưa chắc có thể đậu cũng như nhiều vấn đề khác.

Sau khi đăng ký để được mua vé vào 7/7 tới, mỗi khán giả được gửi về 1 email. Tổng cộng đã có 8 triệu lượt đăng ký, và đây chỉ là đăng ký để có thể "xếp hàng" mua vé hôm 7/7, mua được vé hay không còn tùy thuộc vào sự nhanh nhạy và cả may mắn.

Thông thường ở các tour diễn sao quốc tế đến khu vực Đông Nam Á, họ sẽ chọn ghé thêm Bangkok (Thái Lan) hay Kuala Lumpur (Malaysia), Jakarta (Indonesia),... điều này giúp “san sẻ” gánh nặng cho khán giả, khiến việc mua vé dễ thở phần nào. Nhưng The Eras Tour chỉ đến duy nhất Singapore trong lịch trình chẳng khác nào “đánh đố” việc mua vé của fan.



Không chỉ khán giả Việt Nam mà dạo quanh MXH có thể thấy đây là tình trạng chung của fan Taylor Swift tại khu vực Đông Nam Á nói chung. Trên khắp các nền tảng MXH, fan Taylor Swift ở khu vực Đông Nam Á đều "than trời" vì một vấn đề chung: cầu vượt quá cung, có tiền cũng chưa chắc mua được vé xem The Eras Tour dù giá vé nằm ở mức khá đắt đỏ so với mặt bằng chung.

Poster thông báo 6 đêm diễn của Taylor Swift tại Singapore

"Tỉ lệ chọi" đã dễ thở hơn

Ekip của Taylor Swift cũng đã nhận thức được nhu cầu mua vé quá cao thông qua ngày đăng ký vừa qua nên sáng 25/6, thêm 3 đêm diễn tại SVĐ Quốc gia Singapore đã được đưa vào lịch trình. Như vậy tính đến hiện tại, The Eras Tour của Taylor Swift sẽ trình diễn 6 đêm tại Singapore (2, 3, 4, 6, 7, 8/3/2024), dự kiến thu hút từ 300 - 330 nghìn khán giả đổ về. Với tổng cộng 8 triệu lượt đăng ký thì cho dù phía Taylor Swift chủ động thêm vào 3 đêm diễn thì tỉ lệ "chọi" vẫn là 1:27, khiến cho Singapore trở thành nơi khó mua vé xem The Eras Tour nhất của Taylor Swift. Nhưng dù sao, việc Taylor Swift chủ động tăng thêm 3 đêm diễn cũng đã khiến "tỉ lệ chọi" dễ thở phần nào!

Tạp chí TIME danh tiếng cũng đã có bài bình luận về "hiện tượng" Singapore trong cuộc chiến giành vé tham dự show của khán giả Đông Nam Á. TIME đưa ra một thông số đáng chú ý: toàn bộ cư dân của Singapore chỉ ở mức chưa đến 6 triệu người trong khi có đến 8 triệu lượt đăng kí để mua vé, con số khổng lồ vượt luôn dân số đất nước này. Tạp chí này cũng chỉ ra Singapore liên tục thu hút những ngôi sao lớn nhất trên toàn cầu đến biểu diễn từ chính sách của chính phủ nước này trong việc thu hút du lịch thông qua các sự kiện âm nhạc đình đám.