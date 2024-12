Jamie Foxx từng bị xuất huyết não và đột quỵ, mất trí nhớ 20 ngày

(Ảnh: CNN)

Vào tháng 4 năm 2023, Jamie đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi gặp phải một cuộc khủng hoảng sức khỏe. Tuy nhiên, tình trạng của anh không được tiết lộ. Lúc này, Jamie khi đang quay một bộ phim của Netflix ở Atlanta.

Trong chương trình đặc biệt của Netflix phát hành vào tuần này, Jamie Foxx đã lần đầu tiên chia sẻ về biến cố sức khỏe mà anh phải đối mặt vào năm ngoái. Ngôi sao Hollywood đã kể chi tiết về những khó khăn mà anh phải trải qua trong chương trình đặc biệt có tựa đề: "Jamie Foxx: What Had Happened Was của Netflix.

"Đó là một bí ẩn" - Jamie nói trong chương trình - "Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác điều gì đã xảy ra với tôi".

"Ngày 11 tháng 4, tôi bị đau đầu dữ dội và tôi đã yêu cầu con trai tôi cho một viên aspirin" - ngôi sao Hollywood nói tiếp - "Và tôi nhanh chóng nhận ra rằng khi bạn gặp trường hợp y tế khẩn cấp, các con trai của bạn không biết phải làm gì".

Tuy nhiên, trước khi lấy được aspirin, Jamie đã gặp vấn nghề nghiêm trọng dẫn đến việc - như anh nói: "Tôi không nhớ gì 20 ngày".

Trong cuộc trò chuyện này, Jamie Foxx đã cảm ơn chị gái của mình, người "không có gì ngoài tình yêu thuần khiết", đã lái xe đưa anh đi khắp Atlanta để tìm bệnh viện. Cuối cùng, họ đến Bệnh viện Piedmont, nơi một bác sĩ nói với họ rằng Foxx bị xuất huyết não dẫn đến đột quỵ và anh sẽ chết nếu không được phẫu thuật.

Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ nói rằng Jamie Foxx có thể hồi phục hoàn toàn "nhưng đó sẽ là năm tồi tệ nhất trong cuộc đời anh ấy" - Foxx kể lại.

Gia đình Jamie Foxx sau đó đã giữ anh tránh xa công chúng vì anh "chóng mặt" đến mức đầu anh lắc lư và con gái anh lo rằng mọi người sẽ biến anh thành một meme trên mạng nếu họ nhìn thấy tình trạng của anh. Vào ngày 4 tháng 5, anh nhớ mình đã thức dậy trên xe lăn và không thể đi lại, và Jamie đã phản ứng trong sự sốc hoàn toàn - khi bạn anh nói với anh rằng anh đã bị đột quỵ.

"Jamie Foxx không bị đột quỵ" - nam diễn viên nhớ lại rằng mình đã nói như vậy.

Sau đó, anh được đưa đến Chicago để phục hồi chức năng. Tại đây, anh được yêu cầu từ bỏ hành động "kiêu ngạo" của bản thân nếu anh muốn hồi phục hoàn toàn.

Vào thời điểm Jamie nhập viện, con gái anh là Corinne Foxx đã nói trên mạng xã hội rằng cha cô đã gặp phải "biến chứng y khoa", nhưng những người thân cận với phần lớn gia đình vẫn giữ im lặng về tình trạng của Jamie - đúng với sở thích giữ kín thông tin cá nhân của nam diễn viên.

Vào tháng 7 năm 2023, Jamie Foxx đã đăng một video cập nhật trên Instagram trong đó nam diễn viên phần nào giải quyết những suy đoán về nguyên nhân khiến mình phải nhập viện, mặc dù không tiết lộ chi tiết về những gì đã xảy ra.

"Tôi biết rằng rất nhiều người đang chờ đợi hoặc muốn nghe thông tin cập nhật nhưng thành thật mà nói, tôi chỉ không muốn bạn nhìn thấy tôi như vậy, bạn ạ" - Jamie nói trong video thời điểm đó - "Tôi muốn bạn nhìn thấy tôi cười, vui vẻ, tiệc tùng, kể chuyện cười, đóng phim, chương trình truyền hình. Tôi không muốn bạn nhìn thấy tôi với những ống thông đang chạy ra khỏi người và cố gắng tìm hiểu xem tôi có vượt qua được không".

Jamie Foxx đã chia sẻ một bản cập nhật sức khỏe khác trên phương tiện truyền thông xã hội vào tháng 8 năm 2023: "Bạn đang nhìn vào một người đàn ông biết ơn… cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy như chính mình… Đó là một hành trình đen tối không ngờ tới… nhưng tôi có thể nhìn thấy ánh sáng".

Mùa hè năm ngoái, trong một video được chia sẻ trên TikTok, ngôi sao của phim "Ray" đã nói với đám đông. Trong video đó, anh đã chia sẻ rằng anh ấy "không nhớ bất cứ điều gì".