Jack 3 tuần liên tiếp no.1, Mỹ Tâm tạo kỷ lục nhảy cóc thứ hạng chưa từng có nhưng chưa vượt được Da LAB và Miu Lê ở hạng mục streaming BXH HOT14

Bảng xếp hạng (BXH) HOT14 những ngày đầu tháng 10 không xuất hiện quá nhiều nhân tố mới. Nhân tố mới xuất hiện từ tuần trước là Mỹ Tâm với Đúng Cũng Thành Sai dần lấy được phong độ và "kèn cựa" ngôi vương cùng Hoa Hải Đường của Jack. Đáng chú ý là không chỉ Hoa Hải Đường đạt hạng 1, Jack còn sở hữu thêm một ca khúc lọt top 14 là Sóng Gió - sản phẩm kết hợp cùng cộng sự cũ K-ICM.

BẢNG XẾP HẠNG HOT14 3.10-9.10

Tuy nhiên, đáng nói nhất phải là trường hợp của bộ đôi Da LAB và Miu Lê khi tuần này Gác Lại Âu Lo tiếp tục đạt giải phụ Most Streaming, là tuần thứ 5 liên tiếp ca khúc có được thành tích này. Ngoài ra, This Way của Cara và NoWay, Nàng Thơ của Hoàng Dũng, Người Ơi Người Ở Đừng Về của Đức Phúc cùng 2 ca khúc của Hoài Lâm tiếp tục giữ được những thứ hạng cao trong tuần này. Cùng kiểm tra thứ hạng cụ thể của BXH HOT14 tuần từ ngày 03/10 - 09/10.

14. Bông Hoa Đẹp Nhất - Quân A.P (-4)



Bông Hoa Đẹp Nhất trụ hạng vô cùng bền bỉ qua nhiều tuần. Tuy nhiên, trong tuần này, ca khúc của Quân A.P rơi vào thứ hạng nguy hiểm, rơi xuống 4 bậc so với tuần trước.

13. Sóng Gió - Jack & K-ICM (quay lại)

Sóng Gió là một nhân tố đột ngột quay trở lại BXH HOT14, vượt qua tất cả các ca khúc cũ của Jack cùng K-ICM lẫn ca khúc Là một thằng con trai của Jack vào đầu năm.

12. Chuyện Rằng - Thịnh Suy (=)



Giữ nguyên thứ hạng so với tuần trước, Chuyện Rằng của Thịnh Suy đạt vị trí 12. Ca khúc đạt tổng cộng 301 điểm. Thịnh Suy thể hiện thế mạnh trên nền tảng Streaming với đến 247 điểm và vẫn là một ca khúc rất được lòng công chúng, xứng danh 1 sleeper hit.



11. Cô Gái Vàng - HuyR, Tùng Viu (=)



Tương tự với Chuyện Rằng, ca khúc Cô Gái Vàng của HuyR và Tùng Viu tiếp tục duy trì thứ hạng của tuần trước. Ca khúc đạt 342 điểm, cân bằng số điểm ở mục YouTube lẫn Streaming.

10. Ai Mang Cô Đơn Đi - Jack, APJ (+3)

Sau khi rơi vào vị trí nguy hiểm ở tuần trước, Ai Mang Cô Đơn Đi đã nhảy hạng và bám trụ trong top. Ai Mang Cô Đơn Đi kết hợp của bộ đôi K-ICM và APJ đạt 377 điểm.

9. BIGCITYBOI - Binz, Touliver (-1)



Ca khúc gây nghiện của nam HLV Rap Việt tiếp tục giữ vững phong độ ở tuần này. BIGCITYBOI đạt 381 điểm, trong đó mảng Streaming của ca khúc vẫn rất mạnh, số điểm lên đến 254 cùng với lượng view YouTube vẫn rất ổn định.

8. Buồn Làm Chi Em Ơi - Hoài Lâm (-2)



Hai ca khúc của Hoài Lâm luôn luôn song hành cùng nhau trong những tuần vừa qua. Số điểm mà ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi đạt được trong tuần là 388.

7. Hoa Nở Không Màu - Hoài Lâm (-2)



Hoa Nở Không Màu đúng là một bản hit sống dai tại BXH HOT14 khi đã phát hành gần 4 tháng nhưng vẫn luôn đạt thứ hạng cao. Tuần này, ca khúc đạt 401 điểm, trong đó, điểm Voting chiếm cao nhất.

6. Người Ơi Người Ở Đừng Về - Đức Phúc, Suboi (-3)



Màn kết hợp "trong mơ" của Đức Phúc, Suboi cùng nhóm producer DTAP đã tạo nên một ca khúc ấn tượng mang tên Người Ơi Người Ở Đừng Về. Ca khúc này sau khi debut hạng 3 ở tuần trước đã giảm đôi chút xuống hạng 6. Ca khúc đạt tổng 421 điểm, sở hữu điểm cao ở 2 mảng YouTube và Streaming.

5. Nàng Thơ - Hoàng Dũng (+2)



Nàng Thơ là một ca khúc mạnh về lượt nghe ở các nền tảng Streaming. Nhiều tuần liên tiếp, ca khúc xếp hạng 2 mảng này chỉ sau Gác lại âu lo, giúp Hoàng Dũng liên tục nằm trong top 5 tuần. Tuần này, Nàng Thơ tiếp tục đứng hạng nhì mảng Streaming khi tổng điểm đạt tại 3 nền tảng nhạc số đạt 366.

4. This Way - Cara, NoWay, Khắc Hưng (-2)



Á quân tuần trước lùi về hạng 4, giảm 2 hạng. Ca khúc This Way của bộ đôi Cara và NoWay vẫn vô cùng được yêu thích với lượng vote chỉ đứng sau Jack. Tổng điểm mà This Way đạt được là 466.

3. Gác Lại Âu Lo - Da LAB, Miu Lê



Gác Lại Âu Lo của Da LAB, Miu Lê kéo dài chuỗi bất bại ở mảng Streaming khi tuần này đạt 427 điểm. Con số này giúp tổng điểm mà ca khúc đạt được lên đến 522, tăng 1 hạng so với tuần trước. Đây đã là tuần thứ 6 mà Gác Lại Âu Lo đứng đầu Most Stream HOT14 (tổng điểm trên 3 nền tảng nhạc số cao nhất) và dường như màn kết hợp này chưa có dấu hiệu muốn nhường ngôi mảng streaming cho bất kỳ ca khúc nào khác.



2. Đúng Cũng Thành Sai - Mỹ Tâm (+12)



"Chị đẹp" Mỹ Tâm có màn thăng hạng ấn tượng nhất chưa từng có tại HOT14. Debut ở thứ hạng 14, Đúng Cũng Thành Sai tuần này tăng đến 12 hạng, dừng lại ở vị trí Á quân. Ca khúc của Mỹ Tâm đạt tổng điểm là 768. Dù MV có nhiều ý kiến trái chiều, sức sống của ca khúc này không thể phủ nhận với số điểm rất ấn tượng ở cả mảng YouTube lẫn streaming. Liệu chị đại quốc dân có thể đe dọa ngôi vị của Jack trong tuần sau? Hãy cùng chờ xem!

1. Hoa Hải Đường - Jack (=)



Lại một tuần nữa, ngôi vị Quán quân gọi tên Jack cùng Hoa Hải Đường. Ca khúc đạt đến 1.969, cách vị trí thứ 2 đến 1.201 điểm. Chuỗi no.1 của Jack đã kéo dài đến tuần thứ 3 với thành tích thuyết phục đồng đều cả ở YouTube, các platform stream nhạc lẫn bình chọn yêu thích của khán giả.