IVY moda gây sốt với fashion show hot nhất nhì làng mốt Việt 2023

IVY moda - 18 năm chinh chiến và khẳng định vị thế của thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam. Người tiên phong với những bản "tuyên ngôn thời trang" trở lại với show diễn thứ 22 mang tên EXPRESS - Chuyến tàu chuyên chở những xu hướng mới nhất Thu/Đông 2023 được tổ chức quy mô lớn tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia.



Với sứ mệnh "giúp khách hàng tạo dựng phong cách bằng những tuyên ngôn thời trang", tại show diễn lần này, IVY moda thể hiện câu chuyện từ những người phụ nữ hiện đại, giữa guồng quay bận rộn để cân bằng tổ ấm và sự nghiệp, sâu thẳm tâm trí phái đẹp luôn là mong ước độc lập tài chính, làm chủ phong cách. EXPRESS bày tỏ khao khát được làm việc và cống hiến không ngừng nghỉ.

"Chuyến tàu tốc hành" mang tới các thiết kế đậm phong cách office core với chất liệu "thượng hạng", đồng hành cùng quý cô hiện đại tiếp tục tiến bước, vững vàng hướng tới mục tiêu và tạo ra những giá trị đích thực.

IVY moda một lần nữa khẳng định vị thế là thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam với show thu đông hoàng tráng. Ảnh IVY moda

Lần trở lại với show diễn siêu sang tại thủ đô Hà Nội, thương hiệu IVY moda gây sốt với sự đầu tư khủng, đi cùng những hoạt động bùng nổ, thể hiện đúng tinh thần và giá trị mà bộ sưu tập muốn truyền tải. Đầu tiên là ra mắt bộ sưu tập Express như một bản tuyên ngôn thời trang trên đường phố Paris, quý cô IVY moda dẫn đầu xu hướng Thu/Đông 2023 ngay tại kinh đô thời trang thế giới, khẳng định vị thế của thương hiệu hàng đầu.



Không chỉ dừng lại tại đó, việc chọn địa điểm tổ chức fashion show tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia, là trung tâm hội nghị hàng đầu, lớn bậc nhất tại Việt Nam thể hiện sự đầu tư chỉn chu và định nghĩa rõ ràng cho sứ mệnh của thương hiệu dẫn đầu xu hướng.

Lần đầu tiên, giới mộ điệu sẽ được trải nghiệm sàn diễn độc đáo và ấn tượng chưa từng thấy. Ảnh IVY moda

Express Fall Winter 2023 mang thông điệp "Tôn vinh vẻ đẹp sang trọng mà không phô trương". Những thiết kế gói gọn mọi nhu cầu mặc đẹp của phụ nữ ở kỷ nguyên mới. Mang hơi thở của sự nhiệt huyết và đam mê, với tinh thần đơn giản nhưng chỉn chu, trang nhã nhưng kiêu hãnh, các thiết kế theo trường phái sang trọng không phô trương sẽ cân bằng vẻ đẹp xa xỉ và nhu cầu mặc tiện dụng. BST Thu Đông năm nay được lựa chọn các chất liệu cao cấp nhất thị trường như tweed, nhung, tuytsi… tạo nên những vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng bền vững mà người phụ nữ theo đuổi.



Thiệp mời được tích hợp công nghệ giúp góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh IVY moda

Với sân khấu độc đáo chưa từng có, sàn diễn được thiết kế lấy hình tượng từ những đoàn tàu siêu tốc thể hiện sự tiếp cận cũng như tinh thần tiên phong của bộ sưu tập. Khi bước vào không gian của show diễn, khán giả sẽ được tận hưởng cảm giác khác lạ, một trải nghiệm vô cùng độc đáo. Fashion show được thực hiện như chuyến tàu nơi gặp gỡ của các tín đồ thời trang sành điệu, mê dịch chuyển.

Từ cảm hứng về concept của show, vé mời cũng vô cùng thú vị và đặc biệt. Theo ý tưởng của IVY moda, vé mời được thiết kế như một tấm vé đi tàu với những điểm nhấn nhá độc đáo, lạ mắt chưa từng có. Ứng dụng công nghệ cũng được áp dụng trên mỗi vé mời xem show để tăng cảm xúc với khách mời và góp phần bảo vệ môi trường.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sẽ là một trong những khách mời đáng trông đợi tại Express show. Ảnh IVY moda

Thảm đỏ sự kiện thời trang Thu Đông năm nay của thương hiệu thời trang IVY sẽ gây sốt với sự xuất hiện của những biểu tượng đầy sang trọng, thu hút và truyền cảm hứng như "cặp đôi hot nhất làng mẫu Việt" Kỳ Duyên - Minh Triệu, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, ca sĩ Văn Mai Hương, diễn viên Thanh Sơn, MC Mai Ngọc, MC Mai Anh, cùng những gương mặt người mẫu trẻ tràn đầy tài năng, nhiệt huyết bước ra từ các cuộc thi lớn như The Face, The New Mentor… sẽ hứa hẹn đem đến một đêm diễn thời trang đầy cảm xúc và thăng hoa.



Cùng chờ đón Express show sang trọng và thú vị có 1 - 0 - 2 ở Việt Nam. Ảnh IVY moda

Bên cạnh đó là sự đồng hành của các đối tác thân quý Doji, Metagent, Vascara đã cùng IVY moda tôn vinh di sản thời trang và truyền cảm hứng đưa phong cách quite luxury tới gần hơn với giới mộ điệu Việt Nam.

Hãy cùng đón chờ Express fashion show của IVY moda và đừng bỏ lỡ một giây một phút nào để chiêm ngưỡng những bộ cánh tỏa rạng của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam đốt cháy thảm đỏ.

Hẹn khán giả trên livestream trực tiếp tại https://www.facebook.com/events/7309821415696629/

lúc 18h30 ngày 21 tháng 10 năm 2023.