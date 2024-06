Ít nhất 15 người tử vong, tòa án Ấn Độ yêu cầu ban bố tình trạng khẩn cấp do nắng nóng

Tòa án đưa ra đề xuất trên khi số người có thể sẽ thiệt mạng vì nắng nóng ở Ấn Độ được dự báo lên đến hàng trăm người trong nhiều tuần thời tiết khắc nghiệt.

Ấn Độ đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng khủng khiếp với nhiệt độ ở một số thành phố lên tới trên 45oC, thậm chí vùng đô thị Delhi có lúc ghi nhận nhiệt độ lên đến 52,9oC - mức cao chưa từng có.

Ấn Độ hiện chưa công bố số liệu về số ca tử vong do đợt nắng nóng hiện nay trên toàn quốc. Tuy nhiên, bang Bihar và bang Odisha hôm 31/5 cho biết ít nhất 15 người đã tử vong nghi là do say nắng.

Tòa án Tối cao ở bang miền Tây Rajasthan - nơi phải hứng chịu thời tiết nóng nhất trong tuần này - cho biết chính quyền địa phương đã không thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ người dân khỏi nắng nóng.

Tòa án Tối cao bang Rajasthan hôm 30/5: "Chúng ta không có "hành tinh B" để có thể chuyển tới sinh sống. Nếu không có hành động nghiêm khắc ngay từ bây giờ, chúng ta sẽ mất cơ hội nhìn thấy thế hệ tương lai của mình phát triển mãi mãi".

(Ảnh: CFP)

Tòa án kêu gọi Chính phủ Ấn Độ cần có phương án dự phòng để hành động ứng phó với tình hình, đồng thời yêu cầu chính quyền bang thành lập các quỹ bồi thường cho thân nhân của bất kỳ người nào tử vong vì nắng nóng .

Phán quyết về đợt nắng nóng hiện tại và các sự kiện tương tự trong tương lai, Tòa án Tối cao bang Rajasthan nhận định Ấn Độ nên ban bố tình trạng khẩn cấp về thảm họa quốc gia, qua đó cho phép huy động cứu trợ khẩn cấp tương tự tình huống xảy ra lũ lụt, lốc xoáy và thiên tai.

Trong số những người thiệt mạng ở Bihar có 10 nhân viên bầu cử đang chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử kéo dài 6 tuần ở Ấn Độ vào ngày 1/6, một bản tin từ Văn phòng quản lý thảm họa của bang Bihar đưa tin.

Người thân của các nạn nhân bị say nắng nói với AFP rằng các bệnh viện công xuống cấp của bang Bihar đang phải vật lộn để tiếp đón lượng bệnh nhân tăng vọt trong tuần này.

Nhiệt độ thiêu đốt trong mùa hè không phải là điều hiếm gặp ở Ấn Độ nhưng các nhà nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, diễn ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn.

Khi nhiệt độ ở thủ đô New Delhi tăng vọt trong tuần này, việc sử dụng điện ở thành phố với khoảng 30 triệu dân này đã tăng lên mức cao kỷ lục vào ngày 29/6.

Các nhà nghiên cứu cho biết biến đổi khí hậu do con người gây ra đã dẫn đến tác động nhiệt nghiêm trọng ở Ấn Độ. Nước đông dân nhất thế giới này là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ 3 toàn cầu. Ấn Độ đã cam kết đạt được nền kinh tế không phát thải ròng vào năm 2070 - hai thập kỷ sau hầu hết các nước công nghiệp hóa phương Tây.