iPhone 18 Pro mới mua bị nóng, hao pin và hơi lag: Nguyên nhân do đâu

iPhone 18 Pro mới kích hoạt có thể hơi lag, ấm máy và hao pin do iOS 27 đang đồng bộ dữ liệu, lập chỉ mục và tải tài nguyên nền trong những ngày đầu.

Gần hai tuần sau khi mở bán tại Việt Nam, không ít người vừa lên đời iPhone 18 Pro Max hay iPhone 18 Pro có chung thắc mắc: máy mới, chip A20 Pro mới, sao mở ứng dụng vẫn chậm một nhịp và pin tụt nhanh hơn kỳ vọng? Câu trả lời phần lớn nằm ở iOS 27.

Những ngày đầu sau kích hoạt, iPhone có thể hơi chậm và ấm hơn bình thường. Ảnh minh hoạ

Chuyện này không riêng dòng Pro. Người dùng iPhone Duo hay iPhone đời cũ vừa lên iOS 27 cũng có thể gặp cảm giác tương tự, và tin tốt là nó thường chỉ tạm thời.

Máy mới mà hơi chậm, pin tụt nhanh là chuyện khá phổ biến

Trên diễn đàn MacRumors, các biểu hiện được kể nhiều nhất là pin giảm nhanh dù chỉ lướt web, mặt lưng ấm lên cả lúc để yên, Spotlight tìm mãi mới ra kết quả. Có người thấy máy chạy nền liên tục 24 đến 36 giờ đầu, có người phải chờ gần một tuần pin mới ổn định.

Điểm chung là triệu chứng rõ nhất vài ngày đầu rồi nhạt dần, khác hẳn lỗi phần cứng vốn không tự hết.

iOS 27 đang bận "dọn nhà" cho máy mới

Khi khôi phục từ iCloud, ảnh, nhạc và ứng dụng tiếp tục được tải về ở chế độ nền, việc mà Apple cho biết có thể mất vài giờ đến vài ngày tùy lượng dữ liệu.

Song song đó, iOS 27 lập chỉ mục tệp, email, tin nhắn cho Spotlight, còn ứng dụng Ảnh phân tích thư viện để nhận diện khuôn mặt. Phiên bản Apple Intelligence mới trên iOS 27 có hỗ trợ tiếng Việt, và máy cần tải thêm mô hình để dùng được. Theo 9to5Mac, năm nay tác động lớn hơn thường lệ vì hệ thống phải lập chỉ mục lại dữ liệu cho Siri AI (hiện chỉ đang hỗ trợ tiếng Anh).

iOS 27 cần thời gian lập chỉ mục dữ liệu và tải tài nguyên ở chế độ nền sau khi kích hoạt máy. Ảnh: Apple

Nhiều việc dồn cùng lúc nên pin hao nhanh, máy ấm lên, dù dòng máy mới có buồng hơi tản nhiệt được Apple cho biết giúp duy trì hiệu năng tốt hơn đến 40% so với iPhone 17 Pro.

Vài mẹo nhỏ để máy sớm vào guồng

Cách hiệu quả lại đơn giản: cắm sạc, bật Wi-Fi ổn định và để máy khóa màn hình qua đêm. Nhiều tác vụ như phân tích ảnh hay đồng bộ iCloud được iOS ưu tiên chạy lúc máy đang sạc và không bị dùng.

Tiếp theo, hãy cập nhật iOS 27.0.1 mà Apple phát hành ngày 28/9 trong Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Bản này sửa lỗi máy có thể tự khởi động lại khi Face ID xác thực không thành công, lỗi ám màu trên ảnh chụp 2x ở khẩu độ f/1.48 và lỗi màn hình không phản hồi khi mở đồng thời Trung tâm thông báo với Trung tâm điều khiển.

iPhone 18 Pro hỗ trợ sạc nhanh có dây, tiện để máy vừa nạp pin vừa hoàn tất các tác vụ nền. Ảnh: Apple

Muốn biết máy đã "xong việc" chưa, hãy vào Cài đặt > Pin: theo Apple, khi tác vụ cập nhật còn chạy, mục này có thể hiện dòng "Cập nhật iOS đang diễn ra". Hãng khuyên chờ vài ngày rồi kiểm tra lại, đừng vội khôi phục cài đặt gốc.

Vẫn có vài lỗi thật, nhưng đang được vá

Không phải vấn đề nào cũng do tác vụ nền, như lỗi Face ID làm máy khởi động lại mà 9to5Mac, MacRumors ghi nhận trước bản 27.0.1. Tại Mỹ, một nhóm người dùng bản Pro Max trên mạng AT&T phản ánh không gọi điện, dùng dữ liệu di động được, nguyên nhân chính thức chưa được công bố.

Nếu sau khoảng một tuần, máy đã lên bản mới mà vẫn nóng bất thường, pin tụt mạnh hoặc hay tự khởi động lại, nên mang máy đến trung tâm bảo hành ủy quyền.

Phần lớn cảm giác "ì ạch" ban đầu chỉ là giai đoạn máy làm quen dữ liệu của chủ mới. Khi iOS 27 xong việc, mức pin công bố của iPhone 18 Pro (34 giờ xem video, 23 giờ sử dụng thông thường) và bản Pro Max (43 giờ xem video, 29 giờ sử dụng thông thường) mới là mốc đáng để so.

TopZone tiếp tục triển khai loạt ưu đãi khi mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại hệ thống. Người mua có thể chọn hình thức trả chậm 0% lãi suất, trả trước từ 0 đồng và linh hoạt kỳ hạn đến 18 tháng để giảm áp lực chi trả ban đầu. Bên cạnh đó, chương trình còn đi kèm phiếu mua hàng 500.000 đồng dành cho SIM data 500GB/tháng và ưu đãi đến 50% đối với phụ kiện mua kèm. Chi tiết điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo từng chương trình, khách hàng nên tham khảo trên topzone.vn, tại cửa hàng TopZone hoặc liên hệ 1900 9696 42 trước khi mua.