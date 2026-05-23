iPhone 18 Pro Max lộ diện thiết kế mới

Sau loạt hình ảnh ốp lưng được cho là của iPhone 18, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max xuất hiện trước đó, mới đây những tấm kính cường lực dành cho dòng flagship 2026 của Apple tiếp tục bị rò rỉ, qua đó hé lộ thêm nhiều thay đổi đáng chú ý về thiết kế màn hình.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần khoét camera trước. So với thế hệ hiện tại, khu vực Dynamic Island trên iPhone 18 Pro được cho là sẽ nhỏ hơn đáng kể. Điều này trùng khớp với các tin đồn trước đây cho rằng Apple đang phát triển hệ thống Face ID mới, giúp thu gọn Dynamic Island từ 25-35%.

Hình ảnh được cho là màn hình của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: MajinBu)

Phần lỗ nhỏ xuất hiện trên kính bảo vệ màn hình nhiều khả năng chỉ dành riêng cho camera selfie, cho thấy Apple có thể đã tối ưu thêm các cảm biến nằm bên dưới màn hình.

Bên cạnh đó, thiết kế màn hình của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dường như cũng có sự thay đổi về tỷ lệ hiển thị. Các hình ảnh rò rỉ cho thấy thiết bị sở hữu màn hình cao và hẹp hơn so với dòng iPhone 17 Pro hiện tại, một chi tiết chưa từng xuất hiện trong các tin đồn trước đây.

Dù những hình ảnh chưa chính thức này vẫn cần được nhìn nhận một cách thận trọng, việc Apple chuyển sang tỷ lệ màn hình mới được đánh giá là khá thú vị. Nếu thay đổi này trở thành hiện thực, kích thước hiển thị của dòng iPhone 18 Pro có thể tiếp tục được mở rộng mà không làm thân máy quá lớn.

Theo các dự đoán, iPhone 18 Pro có thể sở hữu màn hình khoảng 6,4 inch, trong khi phiên bản iPhone 18 Pro Max thậm chí có khả năng vượt mốc 7 inch, điều chưa từng xuất hiện trên iPhone trước đây.

Thiết kế màn hình cao và hẹp hơn của dòng iPhone truyền thống cũng được cho là sẽ tạo sự khác biệt với mẫu iPhone Ultra màn hình gập, vốn được đồn đoán sẽ có màn hình ngoài theo phong cách siêu rộng.

Hiện tại, mọi thông tin vẫn dừng ở mức tin đồn. Người dùng sẽ phải chờ đến sự kiện ra mắt chính thức của Apple vào tháng 9 tới để biết liệu hãng có thực sự đưa iPhone vượt qua “giới hạn” màn hình 7 inch hay không.

Kích thước màn hình dòng iPhone 17 hiện tại gồm:

-iPhone 17: 6,3 inch

- iPhone Air: 6,5 inch

- iPhone 17 Pro: 6,3 inch

- iPhone 17 Pro Max: 6,9 inch

Tham khảo NotebookCheck