Thông tin quan trọng, có lợi mà tất cả người dùng iPhone nên biết

Định hình lại thiết bị định vị

Vấn đề lớn nhất của Apple AirTag khi áp dụng vào việc theo dõi ví tiền chính là độ dày của nó. Thiết kế hình viên sỏi của AirTag vô tình làm biến dạng phom dáng chiếc ví, gây cộm và làm giảm tuổi thọ của bề mặt da. Trang 9to5mac đánh giá, SwitchBot Wallet Finder giải quyết triệt để nhược điểm này bằng cách ngụy trang hoàn hảo dưới hình dáng của một chiếc thẻ ngân hàng siêu mỏng.

Phụ kiện này có thể nằm im lìm trong bất kỳ ngăn chứa thẻ trống nào mà không hề tạo ra sự khác biệt về độ dày hay trọng lượng của chiếc ví. Không dừng lại ở đó, nhà sản xuất còn tinh tế khoét một lỗ nhỏ ở góc thẻ. Chi tiết công nghệ nhỏ này cho phép người dùng linh hoạt xỏ dây đeo hoặc móc vào chìa khóa nếu muốn biến nó thành một thiết bị định vị đa năng, thay vì chỉ bó buộc bên trong những lớp da ví.

Được ngụy trang bên trong một thiết kế mỏng như thẻ tín dụng, SwitchBot Wallet Finder kết nối với ứng dụng Find My trên iPhone của bạn, cho phép bạn theo dõi vị trí của ví. Thiết bị này thậm chí còn tích hợp loa để bạn có thể phát ra tiếng bíp giúp tìm ví khi chẳng may bị thất lạc ở đâu đó trong nhà.

Trải nghiệm thiết lập trong một nốt nhạc

Dù là sản phẩm đến từ bên thứ ba, SwitchBot Wallet Finder lại mang đến trải nghiệm mượt mà không thua kém gì "hàng chính chủ" Apple. Người dùng thậm chí không cần tải xuống ứng dụng của SwitchBot hay đăng ký bất kỳ tài khoản phức tạp nào. Mọi thao tác thiết lập chỉ gói gọn trong ứng dụng Find My (Tìm) có sẵn trên iPhone: nhấn giữ nút trên thẻ vài giây, chọn "Thêm vật dụng khác", đặt tên, chọn một biểu tượng emoji vui nhộn, và thiết bị đã sẵn sàng hoạt động.

Về nguyên lý hoạt động, tương tự các phụ kiện đạt chứng nhận Find My khác, tấm thẻ này không hề tích hợp chip GPS vốn cực kỳ tốn pin. Thay vào đó, nó liên tục phát ra tín hiệu Bluetooth năng lượng thấp (BLE) để các thiết bị Apple xung quanh như iPhone, iPad hay Mac có thể "bắt" được . Các thông tin vị trí này sau đó được mã hóa đầu cuối và gửi lên iCloud một cách hoàn toàn bảo mật và riêng tư. Điều này đồng nghĩa với việc, ngay cả khi bạn để quên ví cách xa hàng chục cây số, chỉ cần có một người dùng iPhone đi ngang qua, vị trí chiếc ví của bạn sẽ ngay lập tức được cập nhật trên bản đồ. Điểm cộng lớn nhất là toàn bộ hệ thống này vận hành hoàn toàn miễn phí, không hề có bất kỳ chi phí duy trì hay gói đăng ký ẩn nào như một số đối thủ khác trên thị trường.

Trong trường hợp xấu nhất khi ví thực sự bị thất lạc, người dùng có thể kích thích chế độ "Báo mất" (Lost Mode). Khi đó, nếu một người tốt bụng nhặt được, họ có thể dùng tính năng "Xác định vật dụng tìm thấy" trên iPhone để hiển thị thông tin liên hệ của bạn và trả lại. Thậm chí, bản cập nhật iOS mới còn cho phép tạo các liên kết chia sẻ vị trí để nhờ bạn bè hoặc cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm dễ dàng hơn.

Đánh đổi giữa loa phát âm thanh và sự thiếu vắng của chip băng thông rộng

Để đổi lấy độ mỏng ấn tượng và mức giá dễ tiếp cận, SwitchBot đã phải lược bỏ chip băng thông rộng (Ultra-Wideband). Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không có tính năng "Tìm kiếm chính xác" (Precision Finding) – công nghệ hiển thị mũi tên chỉ hướng và khoảng cách chính xác từng centimet giống như trên AirTag.

Tuy nhiên, sự thiếu vắng này được bù đắp xứng đáng bằng hệ thống loa tích hợp có âm lượng tương đối lớn . Khi điện thoại nằm trong phạm vi kết nối Bluetooth, bạn chỉ cần ra lệnh phát âm thanh từ ứng dụng Find My. Dù bị che khuất bên trong các lớp ngăn ví dày, tiếng bíp phát ra vẫn đủ lớn để bạn nghe thấy từ phòng bên cạnh. Đối với những tình huống "dở khóc dở cười" như ví bị kẹt trong kẽ ghế sofa hay bỏ quên trong túi áo khoác, âm thanh này là quá đủ để giải quyết vấn đề. Thậm chí, sự tiện lợi còn được nâng tầm thông qua trợ lý ảo Siri; bạn chỉ cần nói lớn với chiếc HomePod trong nhà: "Ví của tôi ở đâu?" , và tấm thẻ sẽ lập tức lên tiếng phản hồi.

Về khía cạnh an toàn và bảo mật, sản phẩm tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn chống theo dõi lén của Apple. Nếu tấm thẻ bị tách rời khỏi chủ sở hữu và di chuyển cùng một người lạ, nó sẽ tự động phát ra âm thanh cảnh báo và kích hoạt thông báo "Vật dụng lạ đang di chuyển cùng bạn" trên iPhone của người đó để ngăn chặn hành vi định vị bất hợp pháp.

"Món hời" cho người sử dụng

Xét về hiệu năng trên giá thành, SwitchBot Wallet Finder thực sự là một "món hời" lớn khi mức giá thông thường của sản phẩm này vô cùng cạnh tranh, thậm chí có những đợt khuyến mãi sâu xuống chỉ còn 12,99 USD (khoảng hơn 340.000 đồng) . Đây là mức chi phí hợp lý để bảo vệ cho một tài sản quan trọng chứa nhiều giấy tờ tùy thân và tiền bạc như ví cá nhân.

Điểm trừ lớn nhất và duy nhất cần lưu ý trên sản phẩm này nằm ở viên pin bên trong. Để duy trì độ mỏng tối đa như một chiếc thẻ, nhà sản xuất buộc phải hàn chết viên pin và không cho phép người dùng thay thế hay sạc lại. Thiết bị được thiết kế có tuổi thọ sử dụng liên tục khoảng 3 năm. Sau khoảng thời gian này, chiếc thẻ sẽ hoàn toàn trở thành rác thải điện tử và bạn bắt buộc phải mua một chiếc thẻ mới để thay thế. Xét về mặt kinh tế, việc bỏ ra một số tiền nhỏ sau mỗi 3 năm để bảo vệ chiếc ví là hoàn toàn hợp lý, nhưng dưới góc độ môi trường, đây rõ ràng là một sự đánh đổi mà người dùng cần phải chấp nhận trước khi xuống tiền.