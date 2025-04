iPhone 16 Plus chụp “nghệ” như này, không cần app mà vẫn có ảnh “bling bling”!

iPhone 16 Plus sở hữu camera Fusion 48MP xịn sò, vừa chụp ảnh sắc nét từng chi tiết, vừa có thể zoom Telephoto 2x rõ đẹp mà không lo mất nét. Những khoảnh khắc trong bộ ảnh được bắt lại cực kỳ chân thực, từ bối cảnh ấm áp của Hội An đến bầu trời xanh đầy mây trắng – tất cả đều được tái hiện rực rỡ, rõ nét nhờ cảm biến mới trên iPhone 16 Plus.