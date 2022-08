Instagram - 'TikTok thứ hai' khiến người dùng thất vọng

Ngồi trong phòng khách sạn, Tatiana Bruening mở điện thoại và nhấn vào biểu tượng Instagram.

Kể từ lần cuối cùng cô gái này sử dụng ứng dụng mạng xã hội nổi tiếng, nguồn cấp dữ liệu Instagram đã cập nhật sang định dạng mới: mỗi bài đăng sẽ hiển thị trên toàn màn hình chiếc điện thoại, trong khi video được phát theo vòng lặp. Không giống như trước, giờ đây, Tatiana chỉ thể chuyển sang xem ảnh hoặc video tiếp theo sau khi vuốt kéo màn hình.

Thay vì các bài đăng từ bạn bè, cô gái này cũng phàn nàn vì chỉ độc thấy những quảng cáo vô bổ kèm video ngắn từ những story từ người cô không hề theo dõi. Sự thay đổi khiến cô không còn nhận ra Instagram: “Hãy khiến Instagram trở thành Instagram một lần nữa.”, Tatiana Bruening chia sẻ trên trang cá nhân. “Tôi thấy rất thất vọng. Đây không phải là Instagram mà chúng tôi từng biết’’.

Kim Kardashian và Kylie Jenner, hai nữ tỷ phú người Mỹ với lần lượt 326 triệu và 361 triệu người theo dõi trên ứng dụng, cũng nằm trong số những người dùng chia sẻ lại bài đăng của Bruening, đồng thời kêu gọi nền tảng "ngừng cố gắng trở thành TikTok". Bài đăng đính kèm một bản kiến nghị, thu thập chữ ký của hơn 165.000 người đến từ hơn 30 quốc gia nhằm thuyết phục Meta ngừng hành động “sao chép’’, theo Change.org.

Reels, tính năng video ngắn lặp lại theo phong cách TikTok trên Instagram ra mắt hồi năm 2020. Người đứng đầu Instagram, Adam Mosseri đã công bố kế hoạch ưu tiên Reels từ tháng 6 năm 2021 và bắt đầu thử nghiệm nguồn cấp dữ liệu theo định dạng mới đối với một số tài khoản trong vài tháng trở lại đây.

Một bài đăng kêu gọi Instagram hãy là chính mình

Sự thay đổi về giao diện của Instagram chỉ là một phần của vấn đề. Mối quan tâm lớn nhất hiện nay, là nhiều tài khoản Instagram cũ đầy bạn bè đang bị thay thế bởi một bản sao TikTok toàn người lạ. Đáp lại phản ứng trái chiều này, ông Mosseri cho biết Instagram đang tập trung vào lĩnh vực giải trí và người dùng sáng tạo. Trạng thái từ bạn bè cũng đang được điều chỉnh để xuất hiện thường xuyên hơn trên story.

“Chúng tôi cần phải phát triển bởi vì thế giới đang thay đổi quá nhanh. Chúng tôi buộc phải thay đổi cùng với nó,” ông Mosseri chia sẻ, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng giữ nội dung bạn bè ở đầu nguồn cấp dữ liệu.

“Chúng tôi nhận ra rằng những thay đổi đối với ứng dụng có thể điều chỉnh được và chúng tôi cần thời gian để đảm bảo rằng mình đã làm đúng”, đại diện phát ngôn của Meta cho biết.

Chelsea Mack, 25 tuổi sống ở Montreal, cho biết tài khoản Instagram của mình đã được cập nhật. Sự thay đổi khiến thói quen sử dụng ứng dụng không được duy trì thường xuyên như trước. Thay vì update Instagram vài lần trong ngày, mỗi lần 10 phút hoặc hơn, Mack giờ chỉ dành ra 3 phút do nguồn cấp dữ liệu hiển thị quá nhiều thông tin từ người lạ. Mack sợ rằng việc người dùng lần lượt rời bỏ Instagram sẽ tạo ra khoảng trống cạnh tranh - thứ được cho là sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bởi các ứng dụng chia sẻ ảnh mới nổi, chẳng hạn như BeReal.

Nhiều tài khoản Instagram cũ đầy bạn bè đang bị thay thế bởi một bản sao TikTok toàn người lạ

“Mọi người sử dụng các nền tảng vì những lý do khác nhau. Cảm giác như Instagram đang mất dần những lý do đó để thu hút người dùng. Vấn đề có thể bắt nguồn từ sự thay đổi trong tư duy thế hệ. Thế hệ Millennials lớn lên bằng những tấm ảnh, trong khi thế hệ Z trẻ hơn được “cai sữa” bằng các cuộc gọi video FaceTime’’, Jayne Charneski, chiến lược gia marketing kiêm nhà sáng lập Front Row Insights cho biết. “Họ cảm thấy thoải mái với những nội dung bình thường không được trau chuốt và đó là lý do vì sao TikTok ra đời. Tuy nhiên, dường như Instagram đang ép những người dùng lớn tuổi phải tiếp cận những sở thích này của thế hệ Z’’.

Theo: WSJ

https://cafebiz.vn/instagram-tiktok-thu-hai-khien-nguoi-dung-that-vong-20220802145636735.chn