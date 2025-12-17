eMagazine
[Infographic] - Những lỗi vi phạm giao thông nào sẽ bị tịch thu xe?
Anh Vũ - Chi Phan,
Theo nld.com.vn
09:53 17/12/2025
Theo Nghị định 168/2024 có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, có 12 lỗi vi phạm giao thông có thể bị tịch thu phương tiện.
Loạt tài xế xe ôm công nghệ che biển số xe bị CSGT xử lý
Thông tin bất ngờ vụ biển số xe "song sinh" 4 số 9 lưu thông trên phố Hà Nội
Camera AI truy vết tìm cụ ông đi lạc ở Hà Nội
Camera AI truy vết tìm cụ ông đi lạc ở Hà Nội
Cận cảnh khu đất “kim cương” ven Hồ Hoàn Kiếm được đền bù 400 tỷ đồng
[Infographic] - Những lỗi vi phạm giao thông nào sẽ bị tịch thu xe?
Hoàn tất điều tra vụ án nhận hối lộ tại Cục ATTP
Thời tiết cả nước như thế nào vào dịp Giáng sinh?
"Ông trùm" Huỳnh Đức Vân cầm đầu đường dây lừa đảo 2.000 tỷ đồng: Sở hữu xe sang, biệt thự ở tuổi 33
