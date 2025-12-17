[Infographic] - Những lỗi vi phạm giao thông nào sẽ bị tịch thu xe?

Anh Vũ - Chi Phan, Theo nld.com.vn 09:53 17/12/2025
Theo Nghị định 168/2024 có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, có 12 lỗi vi phạm giao thông có thể bị tịch thu phương tiện.

[Infographic] - Những lỗi vi phạm giao thông nào sẽ bị tịch thu xe?- Ảnh 1.

 

