Camera AI truy vết tìm cụ ông đi lạc ở Hà Nội

Camera AI truy vết tìm cụ ông đi lạc ở Hà Nội

Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng phối hợp người dân vừa tìm thấy cụ ông đi lạc nhờ hệ thống camera AI .

Theo thông tin từ gia đình, chiều 15/12, cụ ông Đ.V.T. (SN 1947, trú tại phường Thanh Xuân), đi tập thể dục từ khoảng 15h30 nhưng đến 18h vẫn chưa trở về. Đến 20h15 cùng ngày, gia đình đến Công an phường Thanh Xuân trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Xuân cử cán bộ phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức rà soát, truy vết hình ảnh từ hệ thống camera giao thông AI theo hướng di chuyển do người nhà cung cấp.

Hình ảnh trích từ camera AI.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng CSGT, trong đêm 15/12, Thiếu tá Nguyễn Tá Khanh, cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông phối hợp với công an phường và gia đình rà soát camera, thu được các hình ảnh cụ ông đi dọc tuyến đường Nguyễn Tuân theo hướng về khu vực Công viên Thanh Xuân và di chuyển trên nhiều tuyến phố.

Từ những hình ảnh đó, công an phường và gia đình tổng hợp đặc điểm nhận dạng, đăng tải thông tin tìm kiếm trên các trang mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Camera AI "soi" hướng di chuyển của cụ ông.

Đến gần 3h ngày 16/12, một người dân trong quá trình tham gia giao thông phát hiện cụ ông trong tình trạng hạ đường huyết, có dấu hiệu ngất lả tại khu vực Dịch Vọng. Người này nhanh chóng đưa cụ trở về gia đình an toàn.

Chị P.T.P., con dâu cụ T., đại diện gia đình viết thư, gửi lời cảm ơn tới Phòng CSGT, Công an phường Thanh Xuân và đặc biệt là người dân đã quan tâm, hỗ trợ, giúp gia đình sớm tìm được người thân.

Theo Phòng CSGT, vụ việc là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc ứng dụng hệ thống camera AI trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông và bảo đảm an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.