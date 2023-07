Ikigai - bí quyết sống trường thọ của nhiều người cao tuổi ở Nhật: 10 quy tắc hạnh phúc ít ai nhận ra

Khi nói đến những cuốn sách viết về tuổi thọ, chúng ta khó có thể bỏ qua cuốn “Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life” (tạm dịch: "Ikigai: Bí quyết sống lâu và hạnh phúc của người Nhật"), được chắp bút bởi tác giả Héctor García và Francesc Miralles.

Thông qua những cuộc phỏng vấn với nhiều cụ ông cụ bà tại Okinawa (Nhật Bản) - nơi có nhiều người cao tuổi nhất thế giới - tác giả García và Miralles nhận ra rằng ikigai là một chủ đề phổ biến với những người ở đây.

Tục ngữ Nhật Bản có câu: “Chỉ có hoạt động mới giúp bạn sống lâu trăm tuổi”. Đó chính là lý do García và Miralles khuyến khích mọi người nên duy trì hoạt động bằng cách tìm ra ikigai thực sự của đời mình.

Để giúp việc sống theo mục đích trở nên liền mạch hơn, García và Miralles đã gợi ý 10 quy tắc mà bạn có thể làm theo.

1. Tiếp tục làm việc, đừng nghỉ hưu quá sớm

Nhiều người sống thọ nhất thế giới vẫn làm việc tốt ở độ tuổi 80, 90, thậm chí họ còn quyết định không nghỉ hưu. Chẳng hạn như Jayne Burns, cụ bà 100 tuổi làm việc tại một cửa hàng thủ công ở Ohio, nói rằng điều ước sinh nhật duy nhất của bà sau khi bước sang tuổi 100 là “được tiếp tục làm việc”.

2. Sống chậm lại

Theo García và Miralles, việc vội vã hoàn thành công việc nào đó trong cuộc sống có thể đã trở thành thói quen của bạn, nhưng điều đó thực sự có thể có tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống theo cách bạn không ngờ đến. Thay vì vội vàng làm mọi thứ, hãy dành thời gian và ngẫm xem điều đó thực sự mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của bạn.

3. Đừng ăn no quá

Thông thường, những nhân vật lớn tuổi mà các tác giả đã phỏng vấn chỉ ăn no khoảng 80% . Trên thực tế, chúng ta không cần những món ăn nhẹ, những chiếc bánh sau bữa trưa. Tất cả những thứ này sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui trong thời gian ngắn, nhưng không có chúng sẽ khiến chúng ta hạnh phúc hơn trong thời gian dài.

4. Gắn bó cùng những người bạn tốt

Theo một nghiên cứu kéo dài 85 năm của Harvard, việc duy trì những mối quan hệ tuyệt vời trong cuộc sống có liên quan đến hạnh phúc và tuổi thọ. Vì vậy bạn có thể dễ dàng nhận thấy những người lớn tuổi thường dành thời gian cho nhau tại các trung tâm cộng đồng hoặc thường tham gia các giải đấu thể thao nhẹ nhàng.

5. Rèn luyện vóc dáng

Tập thể dục là một hoạt động rất quan trọng trong việc góp phần kéo dài tuổi thọ. Ngay cả khi các bài tập thể dục vất vả không phải là sở thích của bạn, thì bạn vẫn có thể thực hiện những động tác nhẹ nhàng và chỉ mất khoảng 5, 10 phút mỗi ngày.

6. Nụ cười

García và Miralles đã viết: “Dù cuộc sống có những lúc không như ý bạn, nhưng chúng ta đừng quên rằng việc được sống trong một thế giới này đã là một đặc ân".

7. Hoà mình với thiên nhiên

Hãy tìm thời gian để hít thở không khí trong lành và đi dạo, ngay cả khi bạn sống trong thành phố. Dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên có vẻ như lãng phí thời gian, nhưng nó có thể tăng năng suất làm việc, cải thiện tâm trạng và trí nhớ của bạn.

8. Hãy cảm ơn

Lòng biết ơn là một cách tuyệt vời để nhắc nhở bản thân về tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn. Hãy dành thời gian để bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình yêu thương, những người bạn tuyệt vời hoặc thậm chí là chính bản thân bạn.

9. Sống trọn từng khoảnh khắc

Hãy ngừng tiếc nuối quá khứ và sợ hãi tương lai. Hôm nay là tất cả những gì bạn có, vì vậy hãy tận dụng tối đa hiện tại, biến nó trở thành một ký ức đáng nhớ trong đời.

10. Tuân theo ikigai của bạn

Đừng quên khám phá niềm đam mê của bản thân và để nó trở thành động lực cho bạn. Việc có mục tiêu trong cuộc sống sẽ dẫn bạn đến với nhiều hạnh phúc hơn.