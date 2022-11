Hyundai Accent bất ngờ giảm mạnh tại đại lý, giá mới chưa tới 500 triệu đồng

(Ảnh minh họa)

Theo khảo sát của phóng viên, mẫu sedan hạng B - Hyundai Accent đang được các đại lý ưu đãi với mức giảm dao động từ 25 - 30 triệu đồng. Tuy nhiên, chương trình khuyến mãi chủ yếu được áp dụng cho các phiên bản số tự động (AT).

Cụ thể, bản AT Đặc biệt có giá niêm yết là 542,1 triệu đồng sau khi áp dụng khuyến mãi chỉ còn 512 triệu đồng, trong khi bản AT Tiêu chuẩn có giá 502 triệu được giảm xuống 472 triệu đồng. Như vậy, so với các đối thủ trong phân khúc như Toyota Vios hay Honda City, Hyundai Accent đang có sức cạnh tranh lớn về giá bán.

Được biết, Hyundai Accent hiện đang là một trong những mẫu xe có giá bán lẻ đề xuất hấp dẫn nhất phân khúc sedan hạng B. Đồng thời cũng là một trong những chiếc xe bán chạy nhất trong phân khúc.

Tại Việt Nam, Hyundai Accent có chiều dài tổng thể theo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.440 x 1.729 x 1.470 (mm), trục cơ sở 2.600 mm. Bên trong khoang cabin rộng rãi, thoải mái với loạt trang bị gồm chìa khóa thông minh, hệ thống giải trí Bluetooth/AUX/Radio/MP4/Apple CarPlay, cảm ứng gạt mưa tự động, hệ thống 6 loa sống động, màn hình cảm ứng 7 inch…

Hyundai Accent 2021 trang bị khối động cơ xăng Kappa 1.4 lít và 2 lựa chọn hộp số sàn hoặc số tự động 6 cấp. Thiết kế này cho phép xe có khả năng đạt được công suất cực đại lên đến 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại lên tới 132Nm tại 4.000 vòng/phút.

Về mặt an toàn, xe được nhà sản xuất trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Tính năng phân bổ lực phanh điện tử EBD; Chìa khóa mã hóa và hệ thống chống trộm Immobilizer; tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC; tính năng cân bằng điện tử ESP… Đối với phiên bản 1.4 AT còn được hãng trang bị thêm hệ thống 6 túi khí tăng độ an toàn cao hơn so với 2 túi khí ở các phiên bản còn lại.

Theo số liệu bán hàng Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Group (Tập đoàn Thành Công), kết thúc tháng 10/2022, sau thời gian dài nắm giữ vị trí số 1 của phân khúc sedan B, Hyundai Accent đã bất ngờ lui về vị trí thứ 2 với doanh số đạt 1.905 xe, giảm gần 500 xe so với tháng trước. Mức giảm này khiến Accent tạm thời nhường ngôi vương doanh số cho đối thủ Vios (2.197 xe bán ra thị trường).

Lũy kế kết quả bán xe Hyundai Accent từ đầu năm, đã có tất cả 17.619 chiếc bàn giao tới khách hàng Việt. Con số này tuy không cách biệt quá lớn so với vị trí dẫn đầu, song để vượt qua được Vios (18.780 xe), Accent vẫn cần phải có nhiều nỗ lực.