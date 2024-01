Hyun Bin tiếp tục làm nam chính cho MV của 1 nam ca sĩ sau gần 20 năm, visual vẫn đỉnh dù đã là "bố bỉm sữa"!

Mới đây, nam ca sĩ Kim Bum Soo đã hé lộ đoạn teaser thứ 2 cho ca khúc sắp phát hành The World of You. Một điều bất ngờ khi nam chính xuất hiện trong đoạn teaser này chính là nam diễn viên đình đám Hyun Bin.

Hyun Bin làm nam chính trong MV của Kim Bum Soo

Đoạn clip bắt đầu với phân đoạn ông xã Son Ye Jin nhặt 1 chiếc vòng cổ ở trên bàn rồi đưa lên ngắm nghía đầy tâm trạng. Biểu cảm buồn man mác, gần như sắp khóc của nam diễn viên kết hợp với giọng hát đầy truyền cảm của Kim Bum Soo đã góp phần làm tăng thêm cảm xúc cho người xem.

Hyun Bin cảm xúc trong đoạn teaser

Đã lâu lắm rồi khán giả mới được thấy Hyun Bin xuất hiện với vai trò nam chính trong 1 MV. Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của mình, anh chỉ nhận lời đóng khoảng 5 ca khúc. Không biết mối lương duyên giữa Hyun Bin và Kim Bum Soo như thế nào nhưng đây chính là lần thứ 2 nam diễn viên đóng MV cho Bum Soo.

Cách đây 19 năm, Hyun Bin từng đóng cặp với Lee Da Hae trong MV Memory của Kim Bum Soo. Nếu thời điểm đó, Hyun Bin chỉ là 1 cậu trai vừa đôi mươi thì ở hiện tại, nam diễn viên đã trở thành "bố bỉm sữa" bên cạnh vợ đẹp Son Ye Jin cùng con trai kháu khỉnh.

Visual năm 23 tuổi của nam diễn viên

Giờ thì đã là "bố bỉm sữa"

MV The World of You của Kim Bum Soo sẽ được ra mắt vào ngày 25/1 lúc 16h chiều (giờ Việt Nam).