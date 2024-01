Nhờ hát trong hôn lễ Son Ye Jin - Hyun Bin, sao nam nhận được phúc lợi hàng vạn nghệ sĩ ao ước

Chiều 19/1, tờ Wikitree đưa tin đoạn clip nhá hàng cho MV The World Of You của nam ca sĩ hàng đầu Kbiz Kim Bum Soo đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Và nguyên nhân xuất phát từ màn xuất hiện bất ngờ của nam thần Hyun Bin trong đoạn video ngắn.

Theo nguồn tin, Hyun Bin quyết định tham gia diễn xuất trong MV The World Of You nhằm bày tỏ lòng biết ơn dành cho tiền bối Kim Bum Soo vì đã nhận lời hát chúc mừng tại hôn lễ của nam tài tử và Son Ye Jin hồi tháng 3/2022. Trên các diễn đàn, không ít khán giả bày tỏ sự thích thú trước thông tin mới đây, đồng thời còn nói vui rằng, Kim Bum Soo chắc phải rất hạnh phúc bởi việc được hợp tác với tài tử Hạ Cánh Nơi Anh chính là niềm ao ước của rất nhiều nghệ sĩ.

Đoạn clip nhá hàng cho MV The World Of You của Kim Bum Soo đã được cộng đồng mạng chia sẻ rần rần mới đây. Chỉ với khoảng 10 giây ngắn ngủi, Hyun Bin đã gây ấn tượng mạnh nhờ màn hóa thân đầy cảm xúc vào nhân vật nam chính

Kim Bum Soo hát tặng cặp đôi Son Ye Jin - Hyun Bin ca khúc Only You trong đám cưới thế kỷ cách đây 2 năm. Được biết, tài tử sinh năm 1982 đã chủ động gọi điện cho Kim Bum Soo và bày tỏ mong muốn tiền bối xuất hiện trong hôn lễ

Trước đó, trong lần xuất hiện ở chương trình Problem Child In House hồi tháng 12/2022, Kim Bum Soo lần đầu hé lộ cảm xúc về lần tham dự hôn lễ cặp đôi vàng Son Ye Jin - Hyun Bin: “Tôi kinh ngạc tới mức cứ liên tục tự hỏi bản thân: ‘Chuyện này là thật ư?’. Tôi cảm giác giống như mình được tham gia vào đại cảnh của 1 tác phẩm điện ảnh. Hôn lễ của họ cũng giống với 1 lễ trao giải nữa”.

Danh ca Kim Bum Soo có mối lương duyên sâu sắc với tài tử hạng A Hyun Bin. Cách đây 19 năm, nam diễn viên Hạ Cánh Nơi Anh đã tham gia diễn xuất trong MV Memory của tiền bối họ Kim. Chưa dừng lại ở đó, Kim Bum Soo thể hiện OST trong 2 bộ phim do Hyun Bin đảm nhận vai chính gồm Secret Garden và Hyde Jekyll, Me.

Hyun Bin - Kim Bum Soo có mối liên hệ mật thiết

Kim Bum Soo sinh năm 1979, chính thức ra mắt làng nhạc xứ Hàn vào năm 1999 qua album phòng thu mang tên A Promise. Tới năm 2003, nam nghệ sĩ trở nên nổi tiếng sau khi bài hát I Miss You của anh được chọn làm ca khúc chủ đề cho bộ phim kinh điển Nấc Thang Lên Thiên Đường. Từ đó đến nay, danh ca sinh năm 1979 tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả yêu nhạc với loạt bản hit như Different, White Winter, Last Love... Nhờ danh tiếng cùng chất giọng kỹ thuật, Kim Bum Soo liên tục được mời góp giọng ở loạt tác phẩm đình đám của làn sóng Hallyu gồm Secret Garden, Uncontrollably Fond...

Tại Hàn Quốc, Kim Bum Soo được giới chuyên môn công nhận là 1 trong những giọng ca xuất sắc nhất làng nhạc xứ kim chi

