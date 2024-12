Kết hôn năm 2022, cặp đôi minh tinh quyền lực nhất Kbiz Son Ye Jin và Hyun Bin đã chào đón quý tử đầu lòng vào ngày 27/11/2022. Thông tin về đứa con chung duy nhất của cặp đôi sở hữu visual hàng đầu showbiz xứ sở kim chi cùng cuộc hôn nhân trong mơ này luôn thu hút sự chú ý lớn từ khán giả đại chúng. Mới đây, Hyun Bin bất ngờ lên sóng truyền hình, cụ thể là trên chương trình You Quiz On The Block của tvN, công khai nhắc đến cả 2 chủ đề nóng hổi này. Đáng chú ý hơn cả, nam tài tử tự thừa nhận vợ chồng anh bất đồng ý kiến về 1 vấn đề liên quan đến tương lai của con trai 2 tuổi.

Thật ra vấn đề khiến cặp vợ chồng vàng này nảy sinh ý kiến bất đồng không có gì quá to tát. "Vợ tôi muốn con trai lớn lên giống mẹ, còn tôi lại mong con giống mình hơn", nam tài tử Hyun Bin chia sẻ. Mặc dù nói về quan điểm trái chiều với Son Ye Jin, anh vẫn không quên dành lời khen có cánh cho bà xã: "Khi nhìn lại những điều em đã làm cho anh, anh thật sự tôn trọng em và cảm thấy biết ơn nhiều lắm".

BinJin bất đồng ý kiến vì ai cũng mong con trai lớn lên giống mình hơn. Điều này không khỏi khiến công chúng thích thú

Được biết, sau 1 thời gian sống tại căn penthouse Walkerhill Podo Vill, vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin đã bán căn nhà này đi và chuyển sang nơi khác. Nguyên nhân được cho là vì cuộc sống của gia đình cặp đôi đình đám này thường xuyên bị để ý, thậm chí bị người lạ chụp hình lại. Khán giả cho rằng, cặp BinJin có lẽ lo ngại về vấn đề danh tính và an toàn của con trai, sợ bé trở thành chủ đề bàn tán của công chúng sau khi lộ ngoại hình nên mới chuyển đi.

Đáng chú ý cũng theo nguồn tin này, con trai Son Ye Jin sở hữu nhiều đặc điểm giống mẹ hơn. Trong đó đặc biệt nhất chính là đôi mắt và chiếc mũi. Son Ye Jin từng chia sẻ rằng, ngoại hình của con trai giống cô nhiều hơn. Tuy nhiên, tính cách nhóc tì lại dễ thay đổi giống bố. Đây có lẽ chính là lý do Hyun Bin giữ chấp niệm về ngoại hình của con trai, mong cậu bé lớn lên giống mình nhiều hơn. Tháng 9 năm nay, MXH xứ Trung cũng rần rần hình ảnh được cho là con trai của BinJin tại khu phố nhà cũ của đôi vợ chồng này. Song, hiện nay đây vẫn chỉ là hình ảnh mang tính suy đoán.

Hình ảnh rộ lên từ MXH xứ tỷ dân về dung mạo của con trai cặp BinJin

Tuy nhiên diện mạo thật của quý tử nhà đôi vợ chồng vàng này đến giờ vẫn là ẩn số, bởi 2 người giấu rất kỹ thông tin về con trai

Nguồn: Koreaboo