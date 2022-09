Hyun Bin thừa nhận bản thân ngày càng giống Son Ye Jin

Hyun Bin

Là một người kín tiếng trong cuộc sống cá nhân, Hyun Bin lần đầu chia sẻ rằng việc kết hôn và trở thành một người cha gần như không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của anh. Nam tài tử cho biết anh đã trao đổi với bà xã Son Ye Jin về phong cách làm việc của đạo diễn Lee Suk Hoon, người từng hợp tác với nữ diễn viên trong bộ phim "The Pirates” vào năm 2014, cũng chỉ đạo phần phim này của Hyun Bin.

“Cô ấy nói rằng rất ngạc nhiên khi đạo diễn Lee Suk Hoon hợp tác với tôi vì đạo diễn có vẻ trầm tính và trông giống như một người không có hứng thú với các bộ phim hài,” Hyun Bin nói. "Chúng tôi đã chia sẻ rằng anh ấy có khiếu hài hước tuyệt vời", ngôi sao "Hạ cánh nơi anh" nói.

Hyun Bin cho biết dù có một số thuận lợi khi có vợ cùng nghề nhưng anh rất cẩn thận khi bàn bạc công việc với vợ.

“Đó là bởi vì chúng tôi biết về công việc của nhau quá rõ nên cũng có những ràng buộc khác nhau. Nếu không cẩn thận, những điều tưởng chừng như một lời khuyên có ích lại có thể biến thành sự can thiệp, vì vậy tôi có xu hướng thận trọng khi thảo luận công việc với cô ấy. Tôi đưa ra ý kiến ​​của mình khi cô ấy yêu cầu, nhưng tôi không chủ động nói lên suy nghĩ của mình về công việc của cô ấy. Đối với bộ phim này, cô ấy không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về diễn xuất - thay vào đó, cô ấy chuyển tiếp đánh giá của mọi người về các buổi chiếu và cũng tò mò không kém để xem khán giả phản ứng như thế nào với bộ phim ”.

Khi được bởi về bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội về việc nụ cười của Hyun Bin đã thay đổi như thế nào sau khi kết hôn. Cụ thể, cư dân mạng cho rằng Hyun Bin nhắm mắt khi cười giống như kiểu cười đặc trưng của vợ anh. “Tôi cũng thấy bức ảnh đó. Tôi không biết rằng cách cười của tôi đã thay đổi. Tôi đoán tôi đã ngắm Ye Jin cười nhiều như vậy nên nó tự nhiên thay đổi. Tôi đã nhìn vào và nghĩ rằng chúng tôi thực sự giống nhau", Hyun Bin chia sẻ

Hyun Bin cho rằng do anh ngắm vợ cười nên cách cười của anh cũng tự nhiên thay đổi



Trong "Confidential Assignment 2: International", Hyun Bin vào vai thanh tra Bắc Triều Tiên Chul Ryung được cử đến Hàn Quốc lần nữa trong một nhiệm vụ mới. Mục tiêu của anh là thủ lĩnh tổ chức tội phạm Bắc Triều Tiên Jang Myung Joon (Jin Seon Kyu). Tại Hàn Quốc, Chul Ryung một lần nữa hợp tác với thám tử Kang Jin Tae (Yoo Hae Jin). Trong khi đó, đặc vụ FBI Jack (Daniel Henney) tham gia cùng Chul Ryung và Jin Tae trong cuộc truy đuổi Myung Joon.

Đây là lần thứ ba Hyun Bin thể hiện một nhân vật nói giọng Bắc Hàn. Bên cạnh phần 1 của "Confidential Assignment", tài tử 40 tuổi vào vai quân nhân Bắc Triều Tiên trong bộ phim truyền hình ăn khách “Hạ Cánh Nơi Anh"

“Nếu không phải là "Confidential Assignment 2'', tôi không nghĩ mình sẽ nhận vai nói giọng Bắc Hàn. Giọng Bắc Hàn mà tôi sử dụng trong "Confidential Assignment" khác với giọng tôi sử dụng trong "Hạ Cánh Nơi Anh", vì vậy tôi phải luyện giọng lại", ông xã Son Ye Jin chia sẻ. Nam diễn viên nói thêm rằng anh đã xem lại phần phim gốc trước khi quay phần tiếp theo để đảm bảo tính nhất quán của nhân vật.

Ngôi sao "Hạ Cánh Nơi Anh" vào vai thám tử Bắc Triều Tiên trong phim mới

Hyun Bin nhấn mạnh rằng anh đặc biệt nỗ lực rất nhiều cho cảnh quay có bối cảnh ở New York. Đoạn mở đầu của phim bao gồm một cảnh hành động sôi động ở New York với bạn diễn Henney. “Nó rất quan trọng vì đây là cảnh đầu tiên và cũng cho thấy quy mô của bộ phim đã được nâng cấp như thế nào trong phần tiếp theo”, Hyun Bin nói.

Vì cảnh không thể quay ở New York do tình hình Covid-19, Hyun Bin cho biết ban đầu anh đã rất lo lắng. “Nhóm nghệ thuật đã làm việc trên phim trường trong hơn 6 tháng để tái tạo các đường phố ở New York. Tôi đã rất sốc trước độ chi tiết của nó khi tôi đến đó lần đầu tiên ”, nam diễn viên Hàn Quốc nói.

Anh cũng nói về việc tái hợp với Daniel Henney sau 17 năm kể từ bộ phim “My Lovely Sam Soon” năm 2005.“Vì chúng tôi đã có mối quan hệ hợp tác nên việc diễn chung với anh ấy rất dễ dàng. Tôi cảm thấy như mình đã trở lại năm 2005 ”, Hyun Bin nói.