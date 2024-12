Hyun Bin nói con trai 2 tuổi giống vợ

Trước đó, vợ của Hyun Bin - nữ diễn viên Son Ye Jin - cũng đã từng xuất hiện trên "You Quiz on the Block" và nhắc đến mối tình đầu của cô. Trong lần xuất hiện đó, ngôi sao của phim "Hạ cánh nơi anh" nói rằng: "Người tôi yêu hiện tại là mối tình đầu của tôi". Một tuần sau, nữ diễn viên tuyên bố kết hôn với Hyun Bin. Khi xuất hiện trong chương trình mới đây của "You Quiz on the Block", Hyun Bin nói: "Chúng tôi vẫn ổn. Cô ấy (Son Ye Jin) nói với tôi rằng sẽ có nhiều máy quay hơn tôi mong đợi".

Nói về cuộc sống hiện tại, nam diễn viên cho biết: "Tôi tập thể dục và dành nhiều thời gian cho con trai. Tôi phải sắp xếp lịch trình của mình tùy thuộc vào con tôi. Ngay cả hôm nay, tôi đã đến đây để quay phim, nhưng con trai tôi đột nhiên bị sốt. Tôi thực sự lo lắng về điều đó".

Ảnh Hyun Bin và Son Ye Jin lúc nhỏ. (Ảnh: Kbizoom)

Khi được hỏi con trai anh và Son Ye Jin giống ai, giống mẹ hay giống bố hơn, Hyun Bin trả lời: "Theo tôi, thằng bé giống mẹ hơn".

Sau đó, khi MC hỏi Hyun Bin của "You Quiz on the Block" hỏi rằng Hyun Bin muốn con trai mình giống ai, và nam diễn viên thú nhận: "Vợ tôi muốn thằng bé giống cô ấy, và tôi muốn thằng bé giống tôi. Ý tôi không phải là bất cứ điều gì khác. Vì thằng bé là con trai. Các đường nét của tôi sắc sảo, trong khi các đường nét của vợ tôi tròn trịa hơn một chút. Tôi đoán sẽ tốt hơn nếu một cậu bé có các đường nét sắc sảo".

Son Ye Jin và Hyun Bin kết hôn vào tháng 3 năm 2022 và chào đón cậu con trai đầu lòng vào tháng 11 cùng năm.