Hyun Bin bất ngờ gửi tâm thư đến vợ và con trai

Trong tập "You quiz on the block" vừa phát sóng tối 18/12, Hyun Bin đã xuất hiện với tư cách khách mời.

Tại đây, ngoài việc quảng bá tác phẩm điện ảnh mới, Hyun Bin đã có những chia sẻ về cuộc sống gia đình bên bà xã Son Ye Jin và con trai đầu lòng.

Hyun Bin nhắn nhủ tới vợ và con trai

Hyun Bin cũng gửi lời cảm ơn tới vợ và con trai: "Khi anh thấy những gì em làm cho gia đình chúng ta, anh cảm thấy kinh ngạc, kính trọng và vô cùng biết ơn.

Chắc hẳn em đã rất khó khăn để có thể hoàn thành tốt tất cả công việc gia đình trong thời gian anh đi quay phim ở nước ngoài. Chính vì vậy anh muốn cảm ơn em vì đã âm thầm chịu đựng và vượt qua tất cả".

Tài tử "Hạ Cánh Nơi Anh" nói thêm: "Nếu con trai chúng ta chào đời đúng ngày dự sinh, anh đã không thể có cơ hội tự cắt dây rốn cho con vì bận quay phim. Anh rất biết ơn vì con đã quyết định chào đời sớm trước khi anh đi quay phim ở nước ngoài".

Về cậu con trai đầu lòng, Hyun Bin cũng nhắn nhủ: "Bố hy vọng con luôn khỏe mạnh, đừng ốm và mỗi ngày đều có những khoảnh khắc vui vẻ bên bố mẹ".

Cũng trong tập này, Hyun Bin cho biết con trai anh hiện đã tròn 2 tuổi và có vẻ ngoài giống mẹ nhiều hơn. Ngoài ra lịch trình hiện tại, anh đều sắp xếp dựa theo lịch hàng ngày của con trai. Hyun Bin tiết lộ rằng, ngày ghi hình hôm nay con trai bị sốt nên anh rất lo lắng.

Con trai Son Ye Jin - Hyun Bin hiện tại đã được 2 tuổi, có ngoại hình giống mẹ nhiều hơn

Son Ye Jin và Hyun Bin chính thức về chung 1 nhà vào tháng 3/2022. Sau vài tháng, Son Ye Jin chính thức chia sẻ việc bản thân mang thai với người hâm mộ.

Tới cuối năm 2022, cặp đôi lên chức cha mẹ khi Son Ye Jin hạ sinh cậu con trai đầu lòng. Mới đây, vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin cũng đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật 2 tuổi ấm cúng cho cậu con trai đầu lòng.