Biểu cảm ngượng ngùng của Hyun Bin gây sốt

Thi đại học để được diễn xuất

Ngày 18/12, tập You Quiz on the Block (tvN) có sự tham gia của Hyun Bin chính thức lên sóng. Trước đó, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự háo hức vì đây là lần đầu tiên ngôi sao điện ảnh sinh năm 1982 tham dự một chương trình truyền hình trò chuyện sau 13 năm.

Với sự dẫn dắt của hai MC Yoo Jae Suk và Jo Se Ho, Hyun Bin chia sẻ nhiều về sự nghiệp, gia đình và cuộc hôn nhân với Son Ye Jin.

Hyun Bin tham gia chương trình trò chuyện You Quiz on the Block.

Nam diễn viên tiết lộ cha mẹ phản đối quyết định theo đuổi công việc diễn xuất của anh ngay từ đầu. Anh từng nhiều lần trốn học để đi tập kịch và giấy không gói được lửa, một lần anh bị người nhà bắt gặp.

“Vì những người trong gia đình tôi theo đuổi học vấn, cha tôi không thể nào chấp nhận. Cả cha tôi và tôi đều không nhượng bộ. Cuối cùng, ông nói nếu tôi vào được Khoa Sân khấu và Điện ảnh tại Đại học Chung Ang (Seoul), ông sẽ cho phép. Đó là cách tôi đến Chung Ang”, Hyun Bin kể.

Nhắc đến tác phẩm giúp tên tuổi phủ sóng toàn quốc là My Lovely Sam Soon (Tên tôi là Kim Sam Soon, 2005), Hyun Bin cho biết thời điểm đó mới 24 tuổi, còn quá trẻ để nắm bắt hoàn toàn sự nổi tiếng, dẫn đến anh không cảm nhận được nhiều.

Bộ phim truyền hình ăn khách tiếp theo là Secret Garden (Khu vườn bí mật, 2010). Hyun Bin tiết lộ còn giữ những bộ đồ thể thao mang tính biểu tượng của nam chính Kim Joo Won vì chúng do các nhà tạo mẫu may riêng.

Khi MC Yoo Jae Suk hỏi có bao giờ thử mặc lại không, Hyun Bin cho biết không thể mặc vừa nữa, cơ thể anh hiện tại đồ sộ hơn, trong khi nhân vật Kim Joo Won lại tương đối mảnh khảnh.

Anh nói thêm bộ phim kết thúc cũng là thời điểm anh nhập ngũ. Anh có chút tiếc nuối bởi lúc đó danh tiếng ở thời kỳ đỉnh cao, được nhiều người yêu thương và ủng hộ.

Tên tuổi Hyun Bin vươn tầm quốc tế với Secret Garden.

Chuyển sang Crash Landing on You ( Hạ cánh nơi anh , 2019), Hyun Bin chia sẻ: “Đây là dự án mang lại cho tôi rất nhiều. Tôi nhận được nhiều tình yêu thương và tôi cũng gặp được vợ mình”.

Hyun Bin và Son Ye Jin gặp nhau lần đầu qua bộ phim The Negotiation (Cuộc đàm phán sinh tử, 2018). Theo lời kể của tài tử 42 tuổi, cả hai chưa nảy sinh bất kỳ tình cảm nam nữ nào trong lần hợp tác đầu tiên.

“Lúc đó, chúng tôi chỉ diễn khi nhìn vào màn hình, giống như chương trình phát sóng chia đôi màn hình. Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng sẽ rất vui nếu cùng nhau đóng một bộ phim hài lãng mạn và cuối cùng chúng tôi đã tái hợp trong Crash Landing on You ”, anh nói.

Trước câu hỏi mối quan hệ lãng mạn bắt đầu khi nào, Huyn Bin trả lời: “Thật khó để xác định chính xác thời điểm bắt đầu. Trong khi làm việc cho dự án, chúng tôi đã có vô số cuộc trò chuyện. Thậm chí sau đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Cũng có những buổi chụp ảnh quảng cáo chung và mọi thứ diễn ra rất tự nhiên”.

"Tôi tôn trọng và biết ơn vợ"

Trong lúc trò chuyện, MC tiết lộ Son Ye Jin chia sẻ tình yêu hiện tại (Hyun Bin) là mối tình đầu của cô trong lần xuất hiện trên chương trình vào năm 2022. Ngay lập tức, Hyun Bin mím môi cười ngại ngùng, rồi chữa cháy bằng câu: “Ồ, cô ấy đã làm vậy sao?”.

Tuy nhiên, Yoo Jae Suk và Jo Se Ho không tha cho anh, thay nhau hỏi dồn nam diễn viên: “Lúc đó hai người là bạn bè à?”, “Chúng ta có thể hiểu rằng cậu là người liên lạc với cô ấy trước không?”, “Hai người bắt đầu hẹn hò khi nào?”...

Trước sự tấn công dồn dập, Hyun Bin chỉ có thể cúi gằm đầu cười ngượng ngùng. Anh đáp lại: “Thật tình cờ, chuyện đó đã xảy ra”.

Hyun Bin ngượng ngùng khi biết Son Ye Jin gọi anh là mối tình đầu. Video: X.

Đối với Hyun Bin, lợi thế lớn nhất khi kết hôn với người cùng nghề là thấu hiểu nhau về mọi thứ mà không cần phải giải thích chi tiết. Tuy nhiên, đôi khi điều đó cũng là bất lợi vì biết quá nhiều về công việc của nhau, nên mất đi niềm vui của việc khám phá lẫn nhau.

Hyun Bin cũng đề cập đến việc gửi xe tải cà phê đến phim trường No Other Choice mà Son Ye Jin đang quay phim. Theo nam diễn viên, đó là món quà bất ngờ dành cho vợ để chúc mừng dự án đầu tiên của cô sau khi kết hôn, đồng thời thể hiện sự biết ơn với đội ngũ làm việc cùng vợ. Hyun Bin gửi xe tải đến dưới tên con trai.

“Cô ấy hẳn thực sự muốn diễn xuất trở lại sau ngần ấy thời gian. Có lẽ việc xem tôi diễn xuất khiến cô ấy muốn làm điều đó nhiều hơn. Nhưng với tư cách là một người mẹ, cô ấy có những việc cần phải chăm lo. Vì vậy, cô ấy đã kiên nhẫn chịu đựng. Tôi cảm thấy hơi tiếc về điều đó. Nhìn cô ấy hào hứng với dự án này khiến tôi cảm thấy vui hơn. Sau khi tôi hoàn thành việc quay phim Harbin , tôi nghĩ cô ấy cảm nhận được áp lực mà tôi phải chịu. Cô ấy nói với tôi rằng tôi đã làm tốt. Vì vậy, khi cô ấy hoàn thành dự án này, tôi chắc chắn động viên cô ấy cũng đã làm rất tốt”, Hyun Bin chia sẻ.

Hyun Bin kể thêm khi không quay phim, anh cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho con trai. Gia đình cặp sao đình đám thường đi dạo bên ngoài, đến sân chơi. Họ cũng cùng nhau làm mọi thứ khi ở nhà. Anh cũng đọc truyện cho con nhưng thừa nhận Son Ye Jin giỏi về điều đó hơn.

“Thằng bé hay nói ‘Cha’. Thằng bé thích bất cứ thứ gì có bánh xe. Đặc biệt là xe máy. Khi chúng tôi đi dạo với vợ tôi, thằng bé chào tất cả người giao hàng mà nó nhìn thấy”, anh mỉm cười kể.

Cuối cùng, Hyun Bin gửi một thông điệp đến vợ mình, kèm theo động tác tạo hình trái tim bằng tay: “Từ lúc con chúng tôi chào đời cho đến tận bây giờ, chứng kiến mọi thứ cô ấy làm thực sự tuyệt vời. Tôi tôn trọng và biết ơn cô ấy. Chắc hẳn rất khó khăn để thay thế tôi hoàn toàn trong thời gian tôi đi quay phim, nhưng cô ấy đã chịu đựng tất cả một cách lặng lẽ và kiên nhẫn. Tôi thực sự biết ơn vì điều đó. Tôi cũng biết ơn vì con trai chúng tôi chào đời trước khi tôi phải đi quay phim ở nước ngoài”.

Huyn Bin dành cho Son Ye Jin nhiều lời yêu thương, thấu hiểu với cả tư cách bạn đời và đồng nghiệp.

Đây là lần đầu Hyun Bin chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm như vậy một cách công khai. Cuộc trò chuyện thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Họ dành nhiều lời khen ngợi và ngưỡng mộ cho chuyện tình đẹp từ trong phim ra đến đời thực của cặp sao Crash Landing on You .

Cư dân mạng bình luận: “Hyun Bin và Son Ye Jin là một trong những cặp đôi diễn viên đáng yêu nhất hiện nay. Tốt cho họ”, “Nhìn biểu cảm hạnh phúc của anh ấy kìa. Anh ấy thực sự trúng số rồi”, “Nhìn anh ấy đỏ mặt khi biết về lời tỏ tình của vợ kìa”, “Anh ấy ngại ngùng và cười. Anh ấy đã nỗ lực nhiều để có được sự đồng ý của Son Ye Jin”, “Họ có một tình yêu trưởng thành nhưng cũng dễ thương”...