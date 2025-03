Hy hữu hai trẻ sinh đôi ra đời cách nhau 3 ngày

Cô Xu - một phụ nữ mang thai ở Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, đã trải qua một ca sinh nở phi thường khi sinh đôi non tháng. Theo báo Xiaoxiang Morning News, sau khi đứa con đầu lòng chào đời, đứa thứ hai vẫn ở trong bụng mẹ thêm ba ngày nữa trước khi được sinh ra. Một chuyên gia lưu ý rằng khoảng cách ba ngày giữa các lần sinh đôi là cực kỳ hiếm.

Theo Zhuang Yan, giám đốc khoa sơ sinh tại bệnh viện nơi Xu sinh non do vỡ màng ối sớm, sau khi các cơn co thắt tử cung lắng xuống và cổ tử cung đóng lại, cho phép đứa trẻ thứ hai của cô vẫn ở lại trong tử cung.

Bác sỹ Zhuang cho biết ba ngày này rất quan trọng đối với Yuyu (con gái thứ 2 của cô Xu), vì nhóm y tế đã tận dụng khoảng thời gian này để tiêm corticosteroid và magnesium sulfate cho bé. Các phương pháp điều trị này thúc đẩy sự phát triển của phổi và bảo vệ chức năng thần kinh của em bé chưa ra đời.

Là cặp song sinh non tháng, cả hai em bé sơ sinh này đều cần được chăm sóc tại bệnh viện trong thời gian dài sau khi sinh. Trong khi bé lớn phải đối mặt với những thách thức đặc biệt nghiêm trọng, chỉ nặng 630 gram khi sinh, đã được đưa vào khoa chăm sóc tích cực dành cho trẻ sơ sinh (NICU).

Do đường tiêu hóa chưa trưởng thành, em bé này đã bị viêm ruột hoại tử (NEC), cần phải can thiệp phẫu thuật. Sau nhiều tháng điều trị, bé đã được xuất viện vào ngày 28/2 vừa qua.

Bác sỹ Zhuang cho biết cặp song sinh sẽ cần phải tái khám thường xuyên để theo dõi tiến trình phát triển về thể chất và thần kinh trong những giai đoạn tiếp theo.