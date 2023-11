"Huyền thoại saxophone" Kenny G bày tỏ muốn ăn bún chả trong dịp trở lại Việt Nam

Đối với thế hệ 7X, 8X tại Việt Nam có lẽ không thể quên giai điệu những bản nhạc bất hủ như Forever in Love, The Moment, My Heart Will Go On, Going Home, Sentimental… qua tiếng kèn saxophone của Kenny G - nghệ sĩ làm khuynh đảo các bảng xếp hạng âm nhạc thập niên 1990. Sắp tới đây huyền thoại saxophone Kenny G sẽ chính thức quay trở lại Việt Nam tổ chức concert ở Hà Nội vào ngày 14/11 tới khiến dân tình háo hức mong chờ.

Khán giả Việt sẽ một lần nữa được lắng nghe những bản nhạc bất hủ đã làm nên tên tuổi của Kenny G suốt mấy chục năm qua (Ảnh: HBO Max)

Dường như đối với mảnh đất hình chữ S này, nghệ sĩ saxophone người Mỹ luôn thể hiện một tình yêu đặc biệt. Không chỉ gửi lời chào đến người hâm mộ bằng tiếng Việt, mà Kenny G cũng bày tỏ trên mạng xã hội rằng ông rất mong chờ được thăm đất nước xinh đẹp này một lần nữa.

Nghệ sĩ saxophone người Mỹ gửi lời chào đến khán giả Việt và không quên bày tỏ sự yêu thích của mình đối với cảnh đẹp, ẩm thực và con người nơi đây

Ngoài danh lam thắng cảnh thì nghệ sĩ người Mỹ còn rất yêu đồ ăn Việt. Theo đó, phía ekip nghệ sĩ chia sẻ, món bún chả được Kenny G yêu cầu có trong thực đơn của mình trong chuyến lưu diễn. Trước đó vào năm 2015, Kenny G đến Việt Nam lần đầu tiên, ông đã có dịp ăn bún chả và rất ấn tượng với món ăn này. Bởi vậy, lần quay trở lại Việt Nam, Kenny G mong muốn sẽ được thưởng thức hương vị món bún chả ấy.

Bún chả là một trong những món ăn được Kenny G mong muốn thưởng thức trong chuyến lưu diễn tại Việt Nam sắp tới

Biết tin thần tượng của mình yêu thích danh lam thắng cảnh và đam mê ẩm thực nước nhà đến vậy khiến bao người hâm mộ không khỏi bồi hồi, háo hức đến ngày gặp huyền thoại saxophone ngoài đời. Bên cạnh đó, khán giả Việt cũng gợi ý thêm một loạt món ăn ngon để nghệ sĩ thỏa sức khám phá ẩm thực Việt Nam.

Nghệ sĩ kèn saxophone người Mỹ sẽ xuất hiện trong concert "Good Morning Vietnam" ngày 14/11 ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Trước buổi trình diễn một ngày, ông sẽ tham quan một số địa điểm nổi tiếng của Thủ đô.

Kenny G năm nay 67 tuổi, tên thật là Kenneth Bruce Gorelick, sinh ra ở Seattle, Washington. Ông có hàng trăm bản nhạc saxophone làm lay động trái tim khán giả, nằm trong danh sách những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất mọi thời, với hơn 75 triệu bản. Năm 1994, ông giành giải Grammy cho Tác phẩm khí nhạc xuất sắc, với Forever in Love. Ông cũng được xác lập Kỷ lục Guinness là người chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone, trong 45 phút 47 giây. Năm 1977, ông được gắn tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Với khán giả Việt, các bản nhạc của Kenny G thịnh hành từ những năm 1990, được thế hệ 7x, 8x yêu thích.